Venus Impact Lucky zodiac signs: ২৬ মার্চ দৈত্যগুরু শুক্র পাল্টাবেন ভাগ্যের চাকা! এন্ট্রি নেবেন মেষে, লাকি কারা?
দৈত্যগুরু হিসাবে পরিচিত শুক্রদেব। এবার তিনিই করবেন চাল বদল!
জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের গতিবিধি পরিবর্তন করা বিশেষ গুরুত্বের বিষয়। বিশেষত যখন কোনও গ্রহ রাশিচক্র পরিবর্তন করে, তখন এটি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করে। কিছু রাশিচক্র শুভ ফলাফল পায় এবং কিছু রাশিচক্রের চিহ্নগুলি অশুভ ফলাফল পায়। ২৬ শে মার্চ, শুক্র মেষ রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রকে প্রেম ও সান্ত্বনার গ্রহ বলা হয়।
জ্যোতিষমত বলছে, শুক্র যখন শুভ হয়, তখন একজন ব্যক্তির জীবনে কোনও ধরণের ঘাটতি থাকে না। শুক্র একটি আরামদায়ক জীবন দেয়। এমন পরিস্থিতিতে, শুক্র যখন রাশিচক্র পরিবর্তন করে, তখন এটি প্রতিটি রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলে। এবার ট্রানজিট সমস্ত রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে, তবে এই সময়টি ৫ টি রাশিচক্রের জন্য বিশেষভাবে ভাল বলে মনে করা হয়। এই রাশিচক্রগুলি ভাগ্যের সম্পূর্ণ সমর্থন পেতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক,
মেষ রাশি- মিথুন রাশিতে শুক্রের প্রবেশের ফলে কোন রাশিচক্র উপকৃত হবে- এই ট্রানজিট মিথুন রাশির জন্য ইতিবাচক হতে পারে। অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা ভালো ফল পেতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া ব্যক্তিরাও উপকৃত হতে পারেন। বিবাহিতদের সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। প্রেমের জীবনেও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। কারো কারো সম্পর্ক বিয়েতে যেতে পারে। যারা চাকরি করেন তারা সিনিয়রদের সমর্থন পাবেন, যা কাজের বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে।
কর্কট- এই সময়টি ক্যান্সারের রোগীদের জন্য উপকারী হতে পারে। চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। যারা ব্যবসা করছেন তারা মুনাফা পেতে পারেন। সমাজে সম্মান ও সম্মান বাড়বে। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো বিষয় থাকলে তাতে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায়। যারা বিদেশে সুযোগ খুঁজছেন তারাও সুসংবাদ পেতে পারেন।
সিংহ রাশি - শুক্রের ট্রানজিট সিংহ রাশির জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হতে পারে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। দীর্ঘদিন ধরে যে কাজ থেমে ছিল, তা এখন সম্পূর্ণ করা সম্ভব। অফিসে আপনার কাজ প্রশংসিত হবে এবং পদোন্নতির সম্ভাবনাও তৈরি হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে )
মকর রাশি- এই ট্রানজিট মকর রাশির জাতকদের জন্যও ভালো হবে। জমি বা সম্পত্তি সম্পর্কিত পুরানো বিরোধগুলি সমাধান করা যেতে পারে। আপনি একটি বাড়ি বা গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন। সামগ্রিকভাবে, এই সময়টি আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং অনেকগুলি কাজ করতে দেখা যাবে।
মীন রাশি - মীন রাশির লোকদের জন্য, এই ট্রানজিট অর্থের দিক থেকে স্বস্তি দেবে। কোথাও আটকে থাকা টাকা ফেরত দেওয়া যেতে পারে। আর্থিক সমস্যা কমবে। সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলিতেও সুবিধা হতে পারে। এই সময়ে, আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে।
ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।