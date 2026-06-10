Lucky Zodiac Signs: আর ১১ দিনের অপেক্ষা! বৃষ সহ বহু রাশির কপাল খুলতে চলেছে, হবে মঙ্গল গোচর
Mangal Transit in Vrisha: ১১ দিন পরে, মঙ্গল শুক্র, বৃষ রাশির রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছে। বৃষ এবং কর্কট সহ মোট ৫ টি রাশিচক্র এই পরিবর্তন থেকে উপকৃত হবে। জেনে নিন এই সময়ে কোন কোন ব্যবস্থা দ্বিগুণ উপকারী হতে পারে?
২১ শে জুন, মঙ্গল শুক্রের রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছে। আজ থেকে ১১ দিন পরে ঘটতে চলেছে এই পরিবর্তনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। আসলে মঙ্গল, শক্তি সাহসের সঙ্গে যুক্ত। একই সময়ে, বৃষ রাশি শুক্রের কারণে স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্থিতিশীলতার সাথে যুক্ত। এমন পরিস্থিতিতে, মঙ্গলের এই ট্রানজিটের সাথে, অনেক রাশির লোকেরা ক্যারিয়ার, অর্থ এবং পরিবারের ক্ষেত্রে ভাল পরিবর্তন দেখতে পাবেন। বৃষ, কর্কট, সিংহ, মীন এবং ধনু রাশি এই ট্রানজিটের সুবিধা পেতে চলেছেন।
বৃষ
এই রাশিচক্রগুলি বৃষ রাশির জন্য মঙ্গল ট্রানজিটের সুবিধা পাবে, তাই আসন্ন সময়টি সোনালী সময়ের মতো। ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি নতুন লোকের সাথে দেখা করবেন যারা বিকাশের পথে যাবেন। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে একটি ভাল পরিবর্তন দেখতে পাবেন। প্রেম জীবনেরও উন্নতি হবে। আপনার সঙ্গীর সাথে আপনি ভাল সময় কাটাবেন। সামগ্রিকভাবে, মঙ্গলের এই ট্রানজিট বৃষ রাশিকে সব উপায়ে উপকৃত করবে।
কর্কট: এই ট্রানজিট কর্কট রাশির জাতকদের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। দীর্ঘদিন ধরে যে কঠোর পরিশ্রম করা হয়েছে তা অবশ্যই এখন ফলপ্রসূ হবে। চাকরি ও ব্যবসায় নতুন সুযোগ পাওয়া যায়, যা আয় বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। আগামীদিনে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে এবং এই সময়ের মধ্যে যে বিনিয়োগ করা হয়েছে তা পুরো সুফল পাবে।
সিংহ
এই রাশির অধিবাসীরাও মঙ্গলের এই পরিবর্তনের সুবিধা নেবেন। ক্যারিয়ারে উন্নতি হবে। অফিসে কাজের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। সম্মান বাড়বে। নতুন সুযোগ পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। যদিও এর মধ্যে খরচ থাকবে, তবে বাজেট তৈরি করে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। যে জিনিসগুলি আটকে গেছে বলে মনে হচ্ছে তা এখন গতি নেবে।
মীন
এই রাশি মীন রাশির লোকদের আত্মবিশ্বাস এখন বাড়বে। তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য, এখন এই রাশির লোকেরা আরও সক্রিয় হবেন। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার পূর্ণ সুযোগ থাকবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। ধৈর্য ধরে, অনেক জিনিস স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক পথে চলে যাবে। বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন পেতে পারেন। ব্যক্তিত্বের উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হবে।
ধনু
এই রাশির রাশি রাশির লোকেরা আগামী দিনে নতুন সুযোগ পেতে শুরু করবে। আপনি চাকরি এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাবেন। একইসঙ্গে, সমস্ত বকেয়া কাজ এখন ধীরে ধীরে শেষ করা হবে। অফিসে কঠোর পরিশ্রমও ফলপ্রসূ হবে এবং কাজও প্রশংসিত হবে। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। মন প্রফুল্ল থাকবে। অর্থ সংক্রান্ত সমস্যা এখন শেষ হবে। আপনি যদি এই সময়ের মধ্যে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেন তবে আপনি সুবিধা পাবেন।
মঙ্গল ট্রানজিটের সময় এই পদক্ষেপগুলি করুন মঙ্গল ট্রানজিটের সময় শান্ত থাকুন। মঙ্গলবার ভগবান হনুমানের পুজো করুন। এ সময় হনুমান চালিসা পাঠ করলে উপকার হবে। অভাবী মানুষকে দান করুন। মঙ্গলবার লাল মসুর ডাল, গুড় ও লাল কাপড় দান করলে উপকার হবে। এই ট্রানজিটের সময় রাগ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন। অহেতুক ঝগড়া এড়িয়ে চলুন। চিন্তাভাবনা ইতিবাচক রাখুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More