    জন্মছকে চন্দ্র দুর্বল? কী কী লক্ষণে বোঝা যায়? রইল প্রতিকারের উপায়

    Published on: Jan 27, 2026 7:00 PM IST
    By Sayani Rana
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, চাঁদকে মন, আবেগ এবং মানসিক অবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাশিফলের চাঁদের অবস্থান একজন ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, সংবেদনশীলতা এবং মানসিক ভারসাম্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

    কুন্ডলীতে চাঁদ দুর্বল হলেই দেখা দেবে এই সব খারাপ লক্ষণ! জেনে নিন প্রতিকার

    জন্মছকে চন্দ্র দুর্বল হলে, ব্যক্তি মানসিক ওঠানামা, মানসিক চাপ এবং জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আসুন দুর্বল চন্দ্রের লক্ষণ, এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যা, চন্দ্র সম্পর্কিত রোগ এবং চন্দ্রকে শক্তিশালী করার কার্যকর ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, যদি চন্দ্র নিম্ন রাশিতে থাকে, অশুভ গ্রহের সঙ্গে দৃষ্টিতে থাকে, অথবা সংযুক্ত থাকে অথবা রাশিফলের অশুভ ঘরে অবস্থান করে, তাহলে তা দুর্বল বলে মনে করা হয়। এর ফলে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং জীবনে কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যেমন:

    ঘন ঘন মেজাজের পরিবর্তন এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতা।

    ঘুমের সমস্যা বা অনিদ্রা।

    অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হওয়া এবং ছোট ছোট বিষয়ে আঘাত পাওয়া।

    ভয়, বিভ্রান্তি এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব।

    পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপোড়েন।

    দুর্বল চাঁদের প্রধান লক্ষণ

    যদি কোনও ব্যক্তির রাশিফলের চন্দ্র দুর্বল হয়, তাহলে তার আচরণ এবং জীবনযাত্রায় কিছু স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়।

    ভবিষ্যৎ এবং ব্যর্থতার সম্ভবনা সম্পর্কে ঘন ঘন ভয়।

    সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা এবং বিভ্রান্তি।

    মায়ের স্বাস্থ্য বা তার থেকে মানসিক দূরত্ব নিয়ে উদ্বেগ।

    জীবনে স্থিতিশীলতার অভাব।

    সামাজিক সম্পর্কের ভারসাম্যহীনতা।

    দুর্বল চাঁদকে শক্তিশালী করার প্রতিকার

    জ্যোতিষশাস্ত্র চন্দ্রকে শক্তিশালী করার জন্য বেশ কিছু কার্যকর প্রতিকার করা যায়। নিষ্ঠা ও নিয়মিত ভাবে এগুলো করলে শুভ ফল পাওয়া যায়।

    সোমবার উপবাস করুন এবং শিবলিঙ্গে জল অর্পণ করুন।

    প্রতিদিন অথবা বিশেষ করে সোমবার ‘ওঁ চন্দ্রায় নমঃ’ মন্ত্রটি জপ করুন।

    দুধ, চাল বা কাপড়ের মতো সাদা রঙের জিনিস দান করুন।

    মাকে সম্মান করুন এবং তাঁর আশীর্বাদ দিন।

    খাঁটি মুক্ত রত্ন পাথর পরার আগে, একজন অভিজ্ঞ জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করুন।

    এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণের মাধ্যমে, চন্দ্র শক্তিশালী হতে পারে, যা মানসিক শান্তি, মানসিক ভারসাম্য এবং জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/জন্মছকে চন্দ্র দুর্বল? কী কী লক্ষণে বোঝা যায়? রইল প্রতিকারের উপায়

