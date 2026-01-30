Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: ১ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬র সাপ্তাহিক রাশিফল দেখে নিন, রইল জ্যোতিষমত

Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: ১ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬র সাপ্তাহিক রাশিফল দেখে নিন, রইল জ্যোতিষমত
সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল।
আগামি সপ্তাহ ১ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেমন কাটতে চলেছে? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ কেমন কাটতে চলেছে?
মেষ রাশি: এই সপ্তাহে আপনার জীবন মাঝারি গতিতে চলতে দেখা যাবে। পরিস্থিতি খুব খারাপ বা এমনও বলা যায় না যে হৃদয় খুশি হয়। ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা থাকতে পারে, যেমন কিছু অসম্পূর্ণ বা মন অনুযায়ী জিনিস চলছে না। স্বাস্থ্য নিয়ে হালকা সমস্যা হতে পারে- ক্লান্তি, ঘুমের অভাব বা শরীরে শক্তির অভাব। মানসিকভাবেও মাঝে মাঝে বিরক্তি দেখা দিতে পারে। কাজ ও ক্যারিয়ারে পরিস্থিতি ভারসাম্যপূর্ণ হবে। কাজ থাকবে, দায়িত্ব পূরণ হবে, কিন্তু আপনি যে কাজের প্রত্যাশা করেছিলেন তা থেকে আপনি সন্তুষ্টি পাবেন না। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও অনুভব করবেন যে কঠোর পরিশ্রমের তুলনায় ফলাফল কিছুটা ফ্যাকাশে হয়েছে। তারপরও বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা ধাক্কা মেলেনি।
বৃষ রাশি এই সপ্তাহে আপনার জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে অর্থ এবং সন্তুষ্টি। আয় আসবে, তবে ব্যয়ও একই গতিতে বেরিয়ে আসতে দেখা যাবে, যার কারণে মনের ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। দেখে মনে হবে যে কঠোর পরিশ্রম করা হচ্ছে, কিন্তু হাতে কিছুই দাঁড়াচ্ছে না। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা বেতন বা আয় নিয়ে অসন্তুষ্ট হতে পারেন, অন্যদিকে যারা ব্যবসা করেন তারাও ওঠানামা অনুভব করবেন। কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি খুব একটা খারাপ নয়, তবে স্থিতিশীলও বলা যায় না। আপনি বড় সিদ্ধান্ত নিতে চাইবেন, তবে পরিস্থিতি আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন দেবে না। ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে এই সপ্তাহে জিনিসগুলি যেভাবে আছে সেভাবে চলতে দেওয়া ভাল।
মিথুন: এই সপ্তাহে আপনার জন্য সাবধানতা এবং বোঝাপড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে। কাজ বা ব্যবসায় কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে দু'বার চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ। একটি ছোট অবহেলা উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে পারে, বিশেষত যখন এটি খ্যাতি বা বিশ্বাসের কথা আসে। অর্থনৈতিক অবস্থা গড়পড়তা হবে। খুব ভালো নয়, খুব খারাপও নয়। কিন্তু খরচ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে সমস্যা বাড়তে পারে। এই সপ্তাহে ঋণ বা ঋণ নেওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো। প্রতিপত্তির বিষয়েও সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে।
কর্কট: এই সপ্তাহটি কিছুটা মানসিকভাবে সংবেদনশীল হতে পারে। মন বারবার অতীতের সাথে জড়িয়ে পড়তে পারে এবং পুরানো স্মৃতি বা অসম্পূর্ণ জিনিসগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এমনকি ক্ষুদ্রতম জিনিসও হৃদয়ে ভারী বোধ করতে পারে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে ঘুম এবং হজম সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। শরীরে মানসিক চাপের প্রভাব দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি ঠিক থাকবে, তবে মন পুরোপুরি সেখানে থাকবে না।
সিংহ রাশি: এই সপ্তাহে দায়িত্ব বাড়বে এবং কাজের চাপ স্পষ্টভাবে অনুভূত হবে। লোকেরা আপনাকে প্রত্যাশা করবে এবং আপনাকে একজন নেতার ভূমিকা পালন করতে হবে। বেশি পরিশ্রম এবং কম বিশ্রাম থাকবে। কাজে অগ্রগতি হবে, তবে তাৎক্ষণিকভাবে ফলাফল পাওয়া যাবে না। একটু ধৈর্য ধরতে হবে। ব্যবসায়ও ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। ক্লান্তি, পিঠে ব্যথা বা স্ট্রেসের অভিযোগ থাকতে পারে।
কন্যা রাশি: আপনি এই সপ্তাহে আপনার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভাবতে পারেন। ছোট ছোট বিষয়েও মন চলতে থাকবে, যা মানসিক ক্লান্তি বাড়িয়ে তুলবে। কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা থাকবে, তবে মন সন্তুষ্ট হবে না। আর্থিক অবস্থা ঠিক থাকবে, তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
তুলা রাশি: এই সপ্তাহটি আপনার জন্য সম্পর্ক এবং সিদ্ধান্তের পরীক্ষার মতো হবে। কোন বিষয়ে আপস করতে হবে, কোন অবস্থান নিতে হবে, তা নিয়ে বারবার মনে বিভ্রান্তি তৈরি হবে। আপনার কাছের কারও কাছ থেকে পার্থক্য বা ভুল বোঝাবুঝি উদ্ভূত হতে পারে, বিশেষত যদি জিনিসগুলি পরিষ্কারভাবে স্থাপন করা না হয়। আপনি স্বভাবগতভাবে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করবেন, তবে যদি অন্য ব্যক্তি ততটা সহায়ক না হন তবে মন বিরক্ত হতে পারে। কাজের কথা বললে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।
বৃশ্চিক রাশি: এই সপ্তাহে আপনার ভিতরে অনেক গভীর অশান্তি চলতে পারে। বাইরে থেকে, আপনাকে শক্তিশালী এবং নিয়ন্ত্রিত দেখাবে, তবে ভিতরে আপনার অনেক প্রশ্ন, সন্দেহ এবং আবেগ একই সাথে চলছে। এই সময়টি আপনাকে অভ্যন্তরীণ সত্য সম্পর্কে সচেতন করতে পারে। কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে।
ধনু রাশি: এই সপ্তাহটি আপনার এগিয়ে যাওয়ার আশাকে শক্তিশালী করবে। যে জিনিসগুলি দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল তা ধীরে ধীরে গতি পাবে। আপনি অনুভব করবেন যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই, তবে দিকটি সঠিক হচ্ছে। কাজে নতুন সুযোগ বা নতুন যোগাযোগ তৈরি হতে পারে। একটি কথোপকথন, বৈঠক বা ভ্রমণ উপকারী হতে পারে।
মকর রাশি: এই সপ্তাহে দায়িত্বের বোঝা স্পষ্টভাবে অনুভূত হবে। কাজে চাপ বাড়তে পারে এবং আপনি অনুভব করবেন যে আপনার কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এই সময় কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, তবে একই সাথে মানসিক শক্তি। অফিস বা ব্যবসায় শৃঙ্খলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি যদি শিথিল হন তবে জিনিসগুলি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। যদিও আপনার কঠোর পরিশ্রম বৃথা যাবে না, তবে এটি কিছুটা দেরিতে ফল দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
কুম্ভ: এই সপ্তাহটি মানসিকভাবে কিছুটা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। মন বারবার দিক পরিবর্তন করতে চাইবে এবং একটি সিদ্ধান্তে লেগে থাকা কঠিন হবে। আপনি একবারে অনেক কিছু ভাববেন, যা মানসিক ক্লান্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মনোযোগ বজায় রাখা একটি চ্যালেঞ্জ হবে। আপনি যদি সৃজনশীল ক্ষেত্রে থাকেন তবে নতুন ধারণা আসবে, তবে সেগুলি মাটি থেকে বের করা কঠিন হতে পারে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে, তবে আকস্মিক ব্যয় বিরক্তিকর হতে পারে।
মীন: এই সপ্তাহে আপনার মন আরও অন্তর্মুখী হবে। আপনি নিজের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি নিয়ে ভাববেন- কোনটি সঠিক, কোনটি নয় এবং কোন দিকে যেতে হবে। এই আত্মবিশ্লেষণ আপনাকে কখনও কখনও অপ্রতিরোধ্য মনে হবে, কখনও কখনও এটি আপনাকে সান্ত্বনা দেবে। কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা থাকবে। বড় পরিবর্তন বা উত্থানের আশা করবেন না, তবে যা ঘটছে তা সতর্ক থাকবে। অফিস বা কর্মক্ষেত্রে আপনি চুপচাপ আপনার কাজ চালিয়ে যাবেন। অর্থনৈতিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ হবে।
