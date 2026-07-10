Weekly Horoscope Lucky Zodiac Signs: ১২ থেকে ১৮ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত লাকি কারা? আসন্ন সপ্তাহের ভাগ্যবানদের লিস্ট রইল
আসন্ন সপ্তাহটি অনেক রাশির চিহ্নের জন্য খুব শুভ এবং উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। এই সপ্তাহে, গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের শুভ অবস্থানের কারণে, ছয়টি রাশির জীবনে ভাল পরিবর্তন হবে।
জ্যোতিষবিদ পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, আগামী সপ্তাহে, গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জ একত্রিত হয়ে অনেক শুভ এবং উপকারী কাকতালীয় ঘটনা তৈরি করবে, যা কিছু রাশিচক্রের জন্য ভাল ফলাফল দেবে। দেখা যাক, লাকি কারা!
বৃষ
বৃষ রাশির জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আপনি এই সময়ে অপ্রত্যাশিত অর্থ অর্জন করতে পারেন। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরনো পথ দিয়ে অর্থও আসবে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। তবে এই সময়ে তাড়াহুড়ো করে কোনও ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। পিতা-মাতার সহযোগিতা পাবেন। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে।
মিথুন
এই সময়টি মিথুন রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। আগামী সপ্তাহে আপনার জীবনে সুখ আসবে। আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে। চাকরি খুঁজছেন এমন লোকদের অপেক্ষার অবসান হতে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। চাকরির অগ্রগতি আশা করা যায়। আটকে থাকা টাকা ফেরত দেওয়া যাবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। এই সময়ে রাগ বা রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, অন্যথায় কেউ আপনাকে আঘাত করতে পারে।
কর্কট
এই সময়টি কর্কটের জন্য অনুকূল হতে চলেছে। আপনি ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় ভাল পরিবর্তন দেখতে পাবেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে, যার ফলে কিছু আটকে থাকা কাজ হতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং আপনি মানসিকভাবে শক্তিশালী হবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সম্ভাবনা দেখানোর সুযোগ থাকবে, যার পুরো সুবিধা আপনি নেবেন। চাকরি পরিবর্তনের জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। একটি পুরানো বিনিয়োগ ভাল রিটার্ন পেতে পারে।
কন্যা
গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থানের দিক থেকে কন্যা রাশির জন্য আসন্ন সপ্তাহটি বিশেষ হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনি যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য পাবেন। মাঠে নতুন সাফল্য পেতে পারেন। জমি, ভবন বা যানবাহন কিনবেন। অর্থের প্রবাহ বাড়বে, যা আর্থিক স্থিতিশীলতা সরবরাহ করতে পারে। বাড়ির একজন প্রবীণ ব্যক্তি আপনাকে অর্থ সম্পর্কিত উপকারী পরামর্শ দিতে পারেন। কাঙ্ক্ষিত ভ্রমণে যাওয়ার প্রত্যাশা করছি।
তুলা
তুলা রাশির জন্য এই সময়টি আনন্দদায়ক এবং ভাল ফলাফল আনতে পারে। এই সময়ে, আপনার কাজের বাধাগুলি দূর হবে এবং আপনি সাফল্য পাবেন। সরকারি যন্ত্রপাতির পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে। আপনার ঊর্ধ্বতনরা আপনার কাজে মুগ্ধ হবেন। ব্যক্তিত্ব চিত্তাকর্ষক হবে এবং বক্তব্য মধুর হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। জীবনে যা প্রয়োজন তার প্রাপ্যতাও থাকবে। আপনি যে কাজেই হাত দেবেন না কেন, সেখানেই সাফল্য পাবেন। আর্থিক পরিস্থিতিতে ভাল পরিবর্তন আসতে পারে।
মকর
মকর রাশির জন্য এটি একটি ভাল সময় হবে। এই সময়ে আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবন ভাল থাকবে। ব্যক্তিগতভাবে, আপনি উন্নতি দেখতে পারেন। আপনি আপনার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করবেন। সিনিয়ররা কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের শৈলী দ্বারা মুগ্ধ হবেন, যা মূল্যায়নে আপনাকে উপকৃত করবে। আর্থিকভাবে, এটি অগ্রগতির সময় হবে। অর্থ আসবে এবং সঞ্চয়ে সাফল্য পাবেন। কিছু ভাল খবর আশা করুন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More