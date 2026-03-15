    Weekly Horoscope 16 to 22 March: সাপ্তাহিক রাশিফলে ১৬ থেকে ২২ মার্চের ভাগ্যফল দেখে নিন, জ্যোতিষমত রইল

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের গতিবিধির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলে। 

    Published on: Mar 15, 2026 3:47 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীনের, এই ১২ রাশির মার্চের এই ১৬ থেকে ২২ মার্চের সপ্তাহটি কেমন কাটবে, দেখে নিন। রইল রাশিফল। জ্যোতিষমত দেখে নিন।

    সাপ্তাহিক রাশিফল।
    মেষ রাশি: মেষ রাশির অবস্থান প্রেম ও সন্তান থেকে একটু দূরত্বে, অর্থাৎ যারা প্রেমে পড়েছেন তাদের প্রেমিক ও বান্ধবীর মধ্যে কিছুটা দূরত্ব থাকবে, মানসিকভাবে দূরত্ব থাকবে না তবে কিছুটা দূরত্ব থাকবে। সন্তান থেকে দূরে, এটি ব্যবসায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ভাল সময় এবং স্বাস্থ্য পরিস্থিতি কিছুটা মাঝারি দেখায়। সপ্তাহের শুরুতে ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে, কোর্টে বিজয় হবে।

    বৃষ রাশি: বৃষ রাশি ভাল স্বাস্থ্যে আছে, প্রেমিক-সন্তানের অবস্থা ভালো আছে, ব্যবসাও ভালো চলছে। সপ্তাহের শুরুতে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে, আপনি চাকরিতে উন্নতি করবেন। মাঝখানে ব্যবসায়ের উত্থান-পতন হবে তবে জয় থাকবে এবং ব্যবসা ভাল করবে। কোর্টে বিভ্রান্তি থাকলেও জয় হবে।

    মিথুন: মিথুন রাশির অবস্থা ভালো, স্বাস্থ্য-প্রেম-ব্যবসায়িক অবস্থা ভালো। সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে আপনারা লাভবান হচ্ছেন, আর আপনারা দিন দিন এগিয়ে চলেছেন। সপ্তাহের শুরুতে, আঘাত হতে পারে, আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন, পরিস্থিতি প্রতিকূল হতে পারে। মাঝখানে অপমানিত হওয়ার ভয় থাকবে, ভ্রমণ বিরক্তিকর হতে পারে, ভাগ্যের উপর নির্ভর করবেন না।

    কর্কট: কর্কটের অবস্থা কিছুটা মাঝারি। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য এটি ভাল সময় নয়, তাই আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে। এই সময়টি সন্তান এবং প্রেমের সম্পর্কের জন্যও অনুকূল নয়, তাই একটু সাবধানতা অবলম্বন করুন। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, তাঁর সাথে মতবিরোধ হতে পারে। সরকারি যন্ত্রপাতি থেকেও দূরত্ব বজায় রাখুন।

    সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জন্য স্বাস্থ্য মাঝারি থাকবে, তবে প্রেম এবং সন্তানের অবস্থা ভাল থাকবে এবং ব্যবসাও ভাল চলবে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনি শত্রুদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন, রহস্যময় জ্ঞান অর্জন করবেন এবং গুরুজনদের আশীর্বাদ পাবেন, যদিও স্বাস্থ্য কিছুটা প্রভাবিত হতে পারে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে, পেটের রোগে সমস্যা হতে পারে এবং স্ত্রীর সাথেও পরিস্থিতি খুব ভাল দেখাচ্ছে না।

    কন্যা রাশি: কন্যা রাশির জাতকদের জন্য স্বাস্থ্য, প্রেম ও ব্যবসায়িক অবস্থা ভালো থাকবে। আপনি সরকারি ব্যবস্থায় যোগ দিচ্ছেন, স্বাস্থ্যের কিছুটা মন্দা হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে আবেগগতভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না, অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে জিনিসগুলি খুব সাবধানে পরিচালনা করুন, কারণ শত্রুর সংখ্যা বাড়তে পারে এবং তারা আপনাকে হয়রানি করার চেষ্টা করবে, যদিও বিজয় আপনার হবে।

    তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য বিভ্রান্তি হতে পারে। প্রেম এবং সন্তানের অবস্থা মাঝারি থাকবে এবং স্বাস্থ্যও কিছুটা প্রভাবিত হবে। গ্রহ এবং ট্রানজিটগুলির অবস্থান এই মুহুর্তে খুব অনুকূল নয়, তাই সাবধানতা অবলম্বন করুন। সপ্তাহের শুরুতে জমি, বাড়ি বা যানবাহন কেনার সম্ভাবনা থাকে, তবে বাড়িতে অসঙ্গতির পরিস্থিতিও দেখা দিতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশির জাতকদের স্বাস্থ্য এই সময়ে প্রভাবিত হয় বলে মনে হয়। প্রেম ও সন্তানদের অবস্থা প্রায় ভালো থাকবে এবং ব্যবসাও ভালো থাকবে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনার বীরত্ব ফল দেবে এবং কর্মসংস্থানে অগ্রগতির সুযোগ থাকবে। প্রিয়জনের সমর্থন থাকবে।

    ধনু রাশি: ধনু রাশির রাশি ভালো থাকবে, তবে প্রেম ও সন্তানদের অবস্থা খুব একটা ভালো দেখাচ্ছে না। ব্যবসা-বাণিজ্যও মাঝারি হবে। সপ্তাহের শুরুতে, অর্থের প্রবাহ হবে এবং পরিবারে বৃদ্ধি হবে, তবে এখনই বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন।

    মকর রাশি: মকর রাশি ভালো অবস্থানে থাকলেও মুখের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পরিবারে সামান্য মতবিরোধ এবং অর্থ ক্ষতির আভাস ইত্যাদি রয়েছে। এটি কিছুটা রোলারকোস্টার রাইড। সপ্তাহের শুরুতে তারা নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করবে। যা দরকার তা পাওয়া যাবে। নম্রতা থাকবে এবং আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু থাকবে।

    কুম্ভ রাশি: অতিরিক্ত রাগ থেকে যাবে। ত্বক সম্পর্কিত এবং স্নায়ু সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। স্বাস্থ্য, ভালোবাসা ও ব্যবসা মাঝারি। সপ্তাহের শুরুতে তৈরি হবে উদ্বেগজনক সৃষ্টি। মন বিপর্যস্ত হবে; মাথাব্যথা এবং চোখের ব্যথা অব্যাহত থাকবে। নার্ভাসনেস, অস্থিরতা ইত্যাদি মাঝখানে থাকবে। পরিশেষে, অর্থ ক্ষতির লক্ষণ, তাই বিনিয়োগ করবেন না।

    মীন রাশি: স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। স্বাস্থ্যের জন্য এটি খুবই খারাপ সময়। অংশীদারদের সাথে ঝামেলা করবেন না। আজকাল কিছুটা মাঝারি সময় চলছে। সপ্তাহের শুরুতে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরনো উৎস থেকেও টাকা আসবে। সুসংবাদ পাবেন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

