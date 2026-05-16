Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Weekly Horoscope 17 May to 23 May 2026: আসন্ন সপ্তাহ মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১৭ মে-২৩ মে ২০২৬র সাপ্তাহিক রাশিফল রইল

    সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ১৭ মে থেকে ২৩ মে ২০২৬র ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: May 16, 2026 1:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ থেকে মীনের আগামী সপ্তাহ ১৭ থেকে ২৩ মে ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই ১২ রাশির আগামী সপ্তাহ, কেমন কাটতে চলেছে। দেখে নিন রাশিফল।

    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।
    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    মেষ

    যদি আপনি বেশ কিছুদিন ধরে কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে এই সপ্তাহে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাহায্যে অবশেষে তার একটি সমাধান খুঁজে পেতে সক্ষম হবেন। কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য আপনার সংগ্রাম সফল হবে।

    বৃষ

    বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের এই সপ্তাহে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে বিবেচনা করতে হবে। কোনো কিছুতে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন এবং অন্যদের কাছ থেকে বিজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ করুন। সপ্তাহের শুরুতে, কাজগুলো অনেক কষ্টের সাথে সম্পন্ন হবে।

    মিথুন

    মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাবে। সপ্তাহের শুরুতে আপনাকে অতিরিক্ত কাজের চাপের সম্মুখীন হতে হতে পারে। যারা চাকরিতে আছেন, তারা কর্মসংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। শুধুমাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টাই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিশ্চিত করবে।

    কর্কট

    কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি স্বাভাবিক থাকবে। সপ্তাহজুড়ে আপনি দেশ ও বিদেশ থেকে সমর্থন পাবেন। আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। আপনার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করে আপনি অবশেষে বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন।

    সিংহ

    সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি গড়পড়তা কাটবে। আপনাকে আপনার স্বাস্থ্য এবং সম্পর্কের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সপ্তাহের শুরুতে আপনার দৈনন্দিন রুটিন ও খাদ্যাভ্যাসের যত্ন নিন এবং ঋতুজনিত অসুস্থতা থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

    কন্যা

    এই সপ্তাহটি কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য, সম্পর্ক এবং কর্মক্ষেত্রে। সপ্তাহের শুরুতে, ঋতুগত বা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার কারণে আপনি শারীরিক ও মানসিক কষ্টের সম্মুখীন হতে পারেন। এই সময়ে, বিরোধীদের সক্রিয় উপস্থিতির কারণে আপনার কর্মজীবন এবং ব্যবসাতেও অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

    তুলা

    তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র অভিজ্ঞতার হতে পারে। আপনাকে অন্যদের সাথে অতিরিক্ত তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলতে হবে। ভুলবশতও অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং নিজের লক্ষ্যের উপর মনোযোগ দিন, অন্যথায় আপনি অপ্রয়োজনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।

    বৃশ্চিক

    এই সপ্তাহটি বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বেশ কঠিন হতে পারে। আপনার পরিকল্পিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা করতে হবে। সপ্তাহের প্রথমার্ধে পরিস্থিতি কিছুটা সন্তোষজনক থাকলেও, পরবর্তীার্ধে আপনি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। এই সময়ে, চলমান কাজে বিঘ্ন ঘটলে আপনি বিষণ্ণ বোধ করতে পারেন।

    ধনু

    এই সপ্তাহটি ধনু রাশির জন্য মিশ্র ফল বয়ে আনবে। কখনও পরিস্থিতির উন্নতি হবে, আবার কখনও অবনতি ঘটবে। তাই, এই সপ্তাহে কোনো কাজেই দায়সারা বা অসতর্ক মনোভাব পরিহার করা উচিত। সপ্তাহের প্রথমার্ধে আপনার কাজ বা ব্যবসায় কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

    মকর

    এই সপ্তাহে মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের সাহস না হারানো উচিত। সাহস সঞ্চয় করতে শ্রীরামচন্দ্রের নামও নিতে পারেন। মেজাজ না হারিয়ে যদি আপনি আপনার ধৈর্য এবং বিচক্ষণতা বজায় রাখতে পারেন, তবে আপনি আপনার প্রজ্ঞা ব্যবহার করে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। সপ্তাহের শুরুতে কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায় একটি বড় বাধা আসতে পারে, কিন্তু একজন বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী তা সমাধানে খুব সহায়ক হবেন।

    কুম্ভ

    কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য, সপ্তাহের প্রথমার্ধের একটি সংক্ষিপ্ত সময়কাল বাদে বাকি দিনগুলো সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ থাকবে বলে আশা করা যায়। সপ্তাহের শুরুতে আপনি কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। এই সময়ে আপনি ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তন উভয় পক্ষ থেকেই তুলনামূলকভাবে কম সমর্থন পাবেন। ব্যবসায়ীরা এই সময়ে আর্থিক লাভ এবং উন্নতির প্রচুর সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে সক্ষম নাও হতে পারেন।

    মীন

    মীন রাশির জাতক-জাতিকারা এই সপ্তাহে তাদের প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফল দেখতে পাবেন, যদিও তা কিছুটা দেরিতে বা কিছু বাধার পরে হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে অপ্রত্যাশিত বড় খরচ আসতে পারে, যার জন্য আপনাকে আপনার সঞ্চয় ব্যয় করতে বা টাকা ধার করতে হতে পারে। এই সময়ে, তাৎক্ষণিক লাভের জন্য তাৎক্ষণিক ক্ষতিকে উপেক্ষা করার ভুলটি এড়িয়ে চলুন। আপনার সঞ্চয় বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Weekly Horoscope 17 May To 23 May 2026: আসন্ন সপ্তাহ মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১৭ মে-২৩ মে ২০২৬র সাপ্তাহিক রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes