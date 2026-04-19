    Weekly Horoscope: সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ১৯ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০২৬ কেমন কাটবে! রইল জ্যোতিষমত

    আজ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া দিয়ে শুরু হচ্ছে ১৯ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০২৬র সপ্তাহ। কেমন কাটবে দেখে নিন। 

    Published on: Apr 19, 2026 3:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    আজ ১৯ এপ্রিল ২০২৬ এ রয়েছে অক্ষয় তৃতীয়া, রবিবার। ১৯ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত, এই সপ্তাহ অর্থ থেকে প্রেম, স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কেমন কাটবে তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।

    সাপ্তাহিক রাশিফল: আপনার 12 টি রাশিফল সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার: প্রেম, ক্যারিয়ার, অর্থ এবং স্বাস্থ্য রাশিফল
    সাপ্তাহিক রাশিফল: আপনার 12 টি রাশিফল সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার: প্রেম, ক্যারিয়ার, অর্থ এবং স্বাস্থ্য রাশিফল

    মেষ, মিথুন এবং ধনু রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে মনোনিবেশ করতে হবে। মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলে কাজটি আটকে যেতে পারে। বৃষ, কন্যা রাশি এবং মকর রাশির জাতকদের জন্য ধীরে ধীরে এবং বুদ্ধিমানের সাথে কাজ করা উপকারী হবে। কর্কট এবং মীন রাশির জাতকদের আবেগ দমন করা এড়ানো উচিত। আপনি কী অনুভব করছেন তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে, জিনিসগুলি কিছুটা সহজ মনে হতে শুরু করবে। সংলাপ ভালো হবে। যে কাজ স্থগিত ছিল তাতে আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে। সপ্তাহের শেষে পরিবেশ হালকা থাকবে। এতে মানুষের সঙ্গে কথা বলা সহজ হবে এবং কাজও একটু দ্রুত এগিয়ে যাবে।

    কেরিয়ার রাশিফল সমস্ত ১২ টি রাশিচক্র

    এই সপ্তাহে তাড়াহুড়ো করে ভুগতে পারে। কাজ করার আগে সিদ্ধান্ত নিন কী করা দরকার। মেষ, মিথুন, ধনু এবং কুম্ভ রাশির লোকেরা বিভ্রান্ত হতে পারে। তাই একবারে একটি কাজে ফোকাস রাখুন। সিংহ রাশির জাতকদের তাদের কাজকে শক্তিশালী করতে হবে। মীন রাশির পক্ষে সহজে কাজটি করা ভাল হবে। বৃষ, কন্যা রাশি এবং মকর রাশির জাতক-জাতিকারা পরিকল্পনা করলে ভালো হবে। কর্কট এবং বৃশ্চিক রাশির জাতকদের কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়ানো উচিত নয়। তুলা রাশির লোকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ হবে। শিক্ষার্থীরা পুরানো বিষয়গুলি পুনরাবৃত্তি করতে আরও উপকারী হবে।

    আর্থিক অবস্থা:
    এই সপ্তাহে সমস্ত ১২ টি রাশিচক্র বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করুন। মেষ, মিথুন এবং ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা তাড়াহুড়ো করে অর্থ ব্যয় করতে পারেন। সিংহ রাশির উপস্থিতির জন্য অর্থ ব্যয় করা এড়ানো উচিত। কুম্ভ রাশির জাতকদের ছোট ছোট খরচে মনোযোগ দিতে হবে। মীন রাশির লোকদের বুঝতে হবে যে ব্যয় করা প্রয়োজন নাকি কেবল মনের জন্য। বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক এবং মকর রাশির জাতকদের জন্য তাদের ব্যয়ের হিসাব করা ভাল হবে। কর্কট এবং তুলা রাশির একসাথে অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

    প্রেমের রাশিফল:

    এই সপ্তাহে সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের জন্য স্পষ্টভাবে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি গোপন করা বিভ্রান্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে। মেষ এবং সিংহ রাশির সম্পর্কের মধ্যে একাত্মতার অনুভূতি প্রয়োজন। বৃষ এবং মকর রাশি তাদের নিজস্ব উপায়ে যত্ন দেখাবে। মিথুন রাশি দ্রুত সংযোগ স্থাপন করতে পারে, তবে দ্রুত জড়িয়ে পড়তে পারে। কর্কট এবং মীন রাশির হৃদয় থেকে কথা বলা দরকার। তুলা রাশির মানুষকে সরাসরি কথা বলতে হবে। কন্যা রাশির স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। বৃশ্চিক রাশিকে চুপ থাকা বন্ধ করতে হবে। ধনু রাশিকে স্বাধীনতা এবং সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কুম্ভ রাশির উচিত অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা করা এবং সামনে কথা বলা উচিত।

    স্বাস্থ্য রাশিফল:

    এই সপ্তাহে সমস্ত ১২ টি রাশিচক্র ক্লান্ত বোধ করতে পারে। মেষ এবং মিথুন রাশির লোকেরা তাড়াহুড়ো করতে সমস্যা হতে পারে। কর্কট এবং মীন রাশির মেজাজ শরীরে প্রভাব ফেলতে পারে। বৃশ্চিক রাশি মানসিক চাপ ধরে রাখতে পারে। ছোট ছোট সমস্যা কন্যা রাশিকে বিরক্ত করতে পারে। বৃষ এবং মকর রাশির জন্য রুটিন আবশ্যক। সিংহ রাশির বিশ্রাম নেওয়া উচিত। তুলা রাশির চাপ এড়ানো উচিত। ধনু রাশির জাতকদের ধীরে ধীরে কাজ করা উচিত। পরামর্শ- বারবার যা মনে আসে তা উপেক্ষা করবেন না। ধীরে ধীরে ও বুদ্ধিমানের সঙ্গে হাঁটলে সপ্তাহটা ভালো যাবে।

    (ঈশিতা কোটিয়া (বৈদিক জ্যোতিষী, ট্যারো কার্ড রিডার, তান্ত্রিক বিশেষজ্ঞ, লাইফ কোচ, মনোবিজ্ঞানী) (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Weekly Horoscope: সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ১৯ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০২৬ কেমন কাটবে! রইল জ্যোতিষমত

