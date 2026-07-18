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    Weekly Horoscope 19 to 25 July 2026: সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ১৯ থেকে ২৫ জুলাই ২০২৬ কেমন কাটবে!

    ১৯ থেকে ২৫ জুলাই ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: Jul 18, 2026, 18:00:18 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামী সপ্তাহে ১২ রাশির মধ্যে, কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমতে রাশিফল।

    19 থেকে 25 জুলাইয়ের সাপ্তাহিক রাশিফল: এই রাশিচক্রগুলি উজ্জ্বল হবে, তাদের সবচেয়ে সতর্ক থাকতে হবে
    19 থেকে 25 জুলাইয়ের সাপ্তাহিক রাশিফল: এই রাশিচক্রগুলি উজ্জ্বল হবে, তাদের সবচেয়ে সতর্ক থাকতে হবে

    মেষ রাশি- মেষ রাশির শারীরিক অবস্থা ভালো। কোনো সমস্যা নেই। আরোহী দ্বিতীয় ঘরে ভালো অবস্থায় বসে আছেন এবং সেখানে যাই সমস্যাই থাকুক না কেন, সেটা একটু হরমোনের সমস্যা হতে পারে, অন্য কোনো সমস্যা নেই।

    বৃষ রাশি- আপনার প্রেমের অবস্থা খুব ভালো। প্রেম আপনার ক্যারিয়ারেও আপনাকে সমর্থন করছে এবং ভাল থাকে। আপনি আপনার চাকরিতে উন্নতি করবেন।

    মিথুন রাশি- স্বাস্থ্য খুব ভালো, সব দিক থেকেই ভালো। নাক, কান, গলায় কিছু সমস্যা হতে পারে, বিষয়টি মাথায় রাখুন। ভালোবাসা, সন্তানের অবস্থা আপনার সাথে খুব একটা ভালো যাচ্ছে না, একটু সাবধানে অতিক্রম করুন। সম্পর্ক সমস্যায় পড়েছে, ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি ভাল করছেন।

    কর্কট- এখনই বিনিয়োগ করবেন না। প্রেমে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের অবস্থা আগের চেয়েও ভালো হতে পারে। নতুন ভালোবাসা আসতে পারে। অনেকের পুরোনো ভালোবাসাও পরিপক্কতার সঙ্গে মসৃণভাবে চলবে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি শুভ সময় বলা হবে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনার বীরত্ব ফলপ্রসূ হবে, আপনি চাকরিতে উন্নতি করবেন।

    সিংহ রাশি - স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে খুব যত্নবান হন। যদি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তাহলে খেয়াল রাখবেন। প্রেমের সন্তানদের অবস্থানও একটু দূরত্বে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে, আপনি শুভ এবং সরকারী কিছু পেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    কন্যা রাশি- স্বাস্থ্য খুব ভালো। ভালোবাসার শিশুদের অবস্থানও ভালো এবং ব্যবসার দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক সময়, তবে একটু মনোযোগ দিয়ে। চোখে ব্যথা, মাথা ব্যথা এবং মাথায় বড় ধরনের ইনফেকশন বা বড় ধরনের কোনো সমস্যার লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশি-স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল। ভালোবাসার সন্তানদের অবস্থা খুবই ভালো। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি একটি শুভ সময় বলা হবে। সপ্তাহের শুরুতে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে, পুরোনো উৎস থেকেও টাকা আসবে। বিনিয়োগের জন্য ভালো সময়। মাঝখানে অতিরিক্ত খরচ, অযৌক্তিক দুশ্চিন্তা, মাথাব্যথা, চোখের ব্যথা বিনিয়োগের সঠিক সময় নয়।

    ধনু রাশি- স্বাস্থ্যের অবস্থা মাঝারি চলছে।একজনকে কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। আপনার বাবার স্বাস্থ্য এবং সাহচর্যের দিকে নজর দিন, সরকারী যন্ত্রপাতির সাথে জগাখিচুড়ি করবেন না।

    মকর রাশি- মকর রাশির দাম্পত্য জীবন যোগ বিয়োগে চলছে। অর্থাৎ, শুষ্কতা এবং ভদ্রতা উভয়ই খুব শুভভাবে চলছে এবং করছে। যারা বিবাহিত জীবন যাপন করতে যাচ্ছেন, তাঁরা কিছুটা বিভ্রান্ত হতে পারেন। যাঁরা প্রেমের অবস্থায় থাকেন তাদের খুব ভাল অবস্থা বলে মনে হয় না।

    কুম্ভ রাশি- আপনার স্বাস্থ্য এবং আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য এবং সাহচর্য উভয়ের যত্ন নিন। পেটে বড় ধরনের কিছু সমস্যা, আপনি যদি নারী হন, তাহলে বড় ধরনের গাইনোকোলজিকাল ইনফেকশনের সম্ভাবনা থাকতে পারে। খুব সাবধানে হাঁটুন।

    মীন রাশি- স্বাস্থ্য প্রভাবিত হয় বলে মনে হয়। হরমোনের সমস্যা, সুগারের সমস্যা এবং কার্ডিয়াক সমস্যা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনি উপভোগ করবেন, আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গ পাবেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। প্রতিবেদনটি মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Weekly Horoscope 19 To 25 July 2026: সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ১৯ থেকে ২৫ জুলাই ২০২৬ কেমন কাটবে!

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