Weekly Horoscope 2 March to 8 March 2026: হোলি ২০২৬র সপ্তাহ কেমন কাটবে? সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন জ্যোতিষমতে ভাগ্যফল
কেমন কাটবে মার্চের প্রথম সপ্তাহ?
মেষ থেকে মীনের আগামী সপ্তাহ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২ মার্চ থেকে ৮ মার্চ এই হোলির এই সপ্তাহ কেমন কাটবে, তার আভাস দেখে নিন। জ্যোতিষমতে রইল রাশিফল।
মেষ রাশি: কাজের গতি, স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া জরুরি এই সপ্তাহটি মেষ রাশির জন্য স্বস্তি আনতে পারে। যে কাজ কিছুদিন ধরে আটকে ছিল, এখন তা ত্বরান্বিত হতে শুরু করবে। ক্যারিয়ারে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষণ রয়েছে এবং সিনিয়রদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া যাবে। চাকুরীজীবীরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের কোনও নতুন বিনিয়োগ বা চুক্তি করার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য থাকবে এবং আপনি আপনার স্ত্রীর সমর্থন পাবেন। তবে স্বাস্থ্যকে অবহেলা করা অপ্রতিরোধ্য হতে পারে, তাই রুটিন নিয়মিত রাখুন।
বৃষ রাশি: বৃষ রাশির জন্য কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে, এই সপ্তাহটি ধীরে ধীরে উন্নতি আনবে। অফিসে কাজের চাপ বাড়তে পারে তবে আপনার কঠোর পরিশ্রম প্রশংসিত হবে। একজন সিনিয়র বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ভ্রমণ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। সম্পর্কের দূরত্ব কমবে এবং পরিবারের সাথে সমন্বয় আরও ভাল হবে। অবিবাহিত মানুষের জীবনে প্রবেশ করা সম্ভব। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে ক্লান্তি এড়িয়ে চলুন।
মিথুন: মিথুন রাশির জন্য দায়িত্ব এবং মুনাফা উভয়ই, এই সপ্তাহটি ভারসাম্যপূর্ণ। আরও কাজ হবে, তবে ফলাফলও সন্তোষজনক হবে। নতুন দায়িত্ব পেয়ে আপনার ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী হবে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময় অনুকূল। পরিবারে একটি ইতিবাচক পরিবেশ থাকবে এবং একটি ধর্মীয় ভ্রমণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। ক্যাটারিংয়ের দিকে মনোযোগ দিন এবং অনিয়ম এড়িয়ে চলুন।
কর্কট: ব্যয় এবং উপকারিতা এর পাশাপাশি, এই সপ্তাহটি কর্কট রাশির জন্য ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে, বিশেষত আরামের জন্য। আপনি আপনার বাড়ি বা জীবনযাত্রার জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য সময় অনুকূল এবং বড় চুক্তিগুলি চূড়ান্ত করা যেতে পারে। চাকুরীজীবীরা কর্মক্ষেত্রে সন্তুষ্টি পাবেন। পরিবারের সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ সম্ভব। পিতা-মাতার সহযোগিতা পাবেন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে বিশ্রামের অভাব এড়িয়ে চলুন।
সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জন্য এই সপ্তাহটি সাফল্যে পূর্ণ হবে। কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি ব্যবসা এবং নতুন পরিকল্পনায় সাফল্য পেতে পারেন। চাকরিতে আপনি প্রশংসিত হবেন। অংশীদারিত্বে স্বচ্ছতা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে। ব্যক্তিগত জীবনে সুখ ও শান্তি থাকবে এবং পরিবারের সাথে একটি ভাল সময় কাটবে। ব্যয় কিছুটা বাড়তে পারে, তবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভারসাম্যপূর্ণ হবে।
কন্যা রাশি: কন্যা রাশির জাতক-জাতির জন্য এই সপ্তাহটি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। কাজের চাপ বাড়বে এবং সহযোগিতা কম হতে পারে। আপনার বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করুন, কারণ এমনকি ছোট কথাবার্তাও বিতর্ক হয়ে উঠতে পারে। আইনি বা প্রবিধান সম্পর্কিত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন। ব্যক্তিগত জীবনে একটু টেনশন সম্ভব, তবে ধৈর্য একটি সমাধান খুঁজে পাবে। আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকুন এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।
তুলা রাশি: তুলা রাশির মানুষের জন্য সুযোগের সপ্তাহ, এই সপ্তাহটি অগ্রগতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। আপনি পদোন্নতি বা নতুন কাজের সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় ভালো লাভ হবে। একটি সম্পত্তি বা গাড়ি কেনার ধারণা তৈরি করা যেতে পারে। প্রেম জীবনে মাধুর্য থাকবে এবং বিবাহিত জীবন ভারসাম্যপূর্ণ হবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো মনকে প্রফুল্ল করবে। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে।
বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারা এই সপ্তাহে তাদের বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রতিটি চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে পারেন। চাকরি ও ব্যবসায় টাকা আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয় পাবেন। আপনি ব্যক্তিগত জীবনে আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং আপনি বন্ধুদের সাথে ভাল সময় কাটাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন এবং আপনার রুটিন ভারসাম্য বজায় রাখুন।
ধনু রাশি: সতর্কতা অপরিহার্য ধনু রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে একটু সতর্ক থাকতে হবে। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাশিত স্বীকৃতি না পেলে মনে অস্থিরতা ও হতাশা দেখা দিতে পারে। ব্যয়ের উপর নজর রাখুন এবং খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে থাকুন। ব্যক্তিগত জীবনে ধৈর্য ধরুন। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী হবেন না।
মকর রাশি: ধৈর্য এবং পরিকল্পনার প্রয়োজন এই সপ্তাহটি মকর রাশির জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে পারে। কাজ বিলম্বিত হতে পারে এবং মানসিক ক্লান্তি অনুভূত হতে পারে। ব্যবসায় কাগজপত্র শক্তিশালী রাখুন। অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলুন। পরিবারে ভারসাম্য বজায় রাখুন এবং ব্যক্তিগত বিষয়গুলি সীমাবদ্ধ করুন। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।
কুম্ভ: এই সপ্তাহটি কুম্ভ রাশির জন্য অনুকূল প্রমাণিত হতে পারে। আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে এবং আপনি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে উপকৃত হবেন। আয়ের নতুন উৎস খুলতে পারে। পরিবারের সাথে সময় ভালভাবে কাটানো হবে এবং স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক আরও ভাল হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।
মীন: আত্ম-প্রতিফলনের জন্য একটি সময় এই সপ্তাহটি মীন রাশির জন্য ভারসাম্য এবং আত্মবিশ্লেষণের একটি সপ্তাহ। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই বাজেট নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আধ্যাত্মিক প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং মন শান্তি সন্ধান করবে। কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা থাকবে, তবে উচ্চ প্রত্যাশা থাকবে না। আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকুন এবং নিয়মিত রুটিন বজায় রাখুন। ধৈর্য ধরে নেওয়া সিদ্ধান্ত আরও উপকার করবে।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)