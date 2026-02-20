Edit Profile
    Lucky Rashi in Weekly Horoscope: ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চের মধ্যে একগুচ্ছ রাশির ভাগ্য ফিরবে! লাকির দলে কারা?

    ফেব্রুয়ারি মাস ২০২৬র শেষ সপ্তাহ কেমন কাটবে? ১২ রাশির রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রইল জ্যোতিষমত।

    Published on: Feb 20, 2026 3:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    এই বছর, ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত, বিভিন্ন রাশিচক্রের জন্য এটি একটি ভাল সময় হবে। এই সময়ে, গজকেশরী রাজযোগ তৈরি হচ্ছে, যার কারণে অনেক রাশির উপকার করবে। চন্দ্রকে মনের প্রতীক বলা হয়। চন্দ্র যখন গুরুর সাথে মিলিত হয়, তখন গজকেশরী রাজযোগ গঠিত হয়।

    হোলি ২০২৬র আগের সপ্তাহ কেমন কাটবে?
    হোলি ২০২৬র আগের সপ্তাহ কেমন কাটবে?

    এই সপ্তাহে, গজকেশরী রাজযোগ তৈরি হচ্ছে, যা অনেক রাশির জন্য ভাগ্য বয়ে আনবে! এই যোগটি ২৬ ফেব্রুয়ারি গঠিত হচ্ছে, যখন চন্দ্র মিথুন রাশিতে ভ্রমণ করবে। গুরু ইতিমধ্যে এই রাশিতে বসে আছেন। সুতরাং, দুজনের একসাথে আসার সাথে সাথে, অনেক রাশির জন্য এই সপ্তাহের লাভের যোগফলের সাথেও ভাগ্য থাকবে। আপনাকে বলা যাক, চন্দ্র রাশিচক্রের রাশি খুব দ্রুত পরিবর্তন করে। চন্দ্র একটি রাশিত মাত্র আড়াই দিন থাকে। অতএব, আপনি একই সময়ে গজকেশরী রাজ যোগের সুবিধাও পাবেন। জ্যোতিষমত বলছে, যদি আপনার রাশিচক্রের চাঁদকে সংশোধন করতে হয় তবে শিবের আরাধনা করুন এ বং মাকে খুশি রাখুন। সোমবার, শিবকে জল এবং দুধ নিবেদন করুন, একটি রুপোর গ্লাসে জল পান করুন এবং পূর্ণিমার চাঁদে চাঁদকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন।

    মিথুন

    এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির জন্য খুব বিশেষ হতে চলেছে, কারণ আপনি ব্যবসায়ের কোনও প্রকল্প থেকে উপকৃত হবেন। আপনার বিনিয়োগও ভাল রিটার্ন দেবে এবং আপনার জীবনে সমৃদ্ধি আসবে। সামগ্রিকভাবে, আপনার জন্য আর্থিক দিক থেকে আপনার লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি ব্যবসার সাথে জড়িত থাকেন তবে আপনাকে এই মুহুর্তে খুব বেশি চাপ নেওয়ার দরকার নেই।

    কন্যা

    কন্যা রাশির লোকদের জন্য, সময় নতুন সুযোগ এবং সুবিধা উভয়ই আনতে চলেছে। ভবিষ্যতে আপনি লাভের সম্ভাবনা পাবেন। সৃজনশীল লোকদের জন্য ভাল যোগব্যায়াম, লোকেরা আপনার প্রতিভার প্রশংসা করবে এবং আপনি বাইরেও সম্মান পাবেন। সময়টা আপনার জন্য ভালো।

    মীন রাশির জন্য কেমন যাবে এই সপ্তাহ?

    এই সময় মীন রাশির জাতক-জাতিকারা আর্থিকভাবে ভালো সুবিধা পাবেন। পেশাগত জীবনে সুবিধা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। তবে আপনাকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে, আপনার একটি অসাবধানতা আপনার ক্ষতি করতে পারে। সমৃদ্ধি আপনার পক্ষে আপনার পক্ষে থাকবে। আপনি বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক জীবন থেকেও উপকৃত হবেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

