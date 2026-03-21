    Weekly Horoscope 23 to 29 March 2026: রাম নবমীর সপ্তাহ কেমন কাটবে! ২৩ থেকে ২৯ মার্চ ২০২৬র সাপ্তাহিক রাশিফল রইল

    জ্যোতিষশাস্ত্রে সবকিছু নির্ভর করে গ্রহের গতিবিধির ওপর। এটি রাশিচক্রের মোট ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করে। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তিত অবস্থান কিছু লোকের জন্য ভাল সুযোগ এবং অন্যদের জন্য কঠিন করে তোলে। এর ভিত্তিতে সাপ্তাহিক রাশিফল মূল্যায়ন করা হয়েছে।

    Published on: Mar 21, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীনের মধ্যে এই সপ্তাহে কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রামনবমী ২০২৬র এই সপ্তাহে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখা যাক। রামনবমী রয়েছে ২৬ মার্চ। এই সপ্তাহে ১২ রাশির কেমন কাটবে দেখে নিন।

    সাপ্তাহিক রাশিফল।
    মেষ: এই সপ্তাহে জীবনে ভারসাম্য থাকবে। পেশাগত জীবনে ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতা আসবে। এই সপ্তাহে আপনি কিছু অসমাপ্ত কাজ শেষ করবেন। শুধু মনে রাখবেন যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনাকে তাড়াহুড়ো করতে হবে না। আপনি যদি চিন্তাভাবনা করে পদক্ষেপ নেন তবে এই জিনিসটি ভবিষ্যতে আপনার উপকারে আসবে।

    বৃষ রাশি: এই সপ্তাহে স্পষ্টতার সাথে বিষয়গুলি চিন্তা করার চেষ্টা করুন। আপনার পেশাগত জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য, কাজ শুরু করার আগের দিনের জন্য পরিকল্পনা করুন। এর সাথে, আপনি শীঘ্রই ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাবেন এবং সবকিছু সঠিকভাবে করা হবে।

    মিথুন: আপনি এই সপ্তাহে খুব চিন্তাশীল হবেন। পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করুন। আপনি যদি কোনও নতুন জিনিস শুরু করতে চান তবে প্রথমে সমস্ত জিনিস পরীক্ষা করে দেখুন। নতুন লোকদের সাথে দেখা এবং কথোপকথন নতুন সুযোগের দিকে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    কর্কট: এই সপ্তাহে আপনাকে খুব বেশি আবেগপ্রবণ হওয়ার দরকার নেই। অনুভূতির ভারসাম্য বজায় রাখুন। আপনি অফিসে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন এবং পেশাদার জীবনে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। আপনি যদি স্পষ্টতার সামনে আপনার বক্তব্য রাখেন তবে ভুল বোঝাবুঝি কম হবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    সিংহ রাশি: আপনি এই সপ্তাহে ভিন্ন শক্তি অনুভব করবেন। পেশাগত জীবন আগের চেয়ে ভালো হবে। কাজটি মজাদার হবে। এই সপ্তাহে একটি নতুন ধারণা মাথায় আসবে। এই সপ্তাহে একটি পুরানো প্রচেষ্টার ভাল ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    কন্যা রাশি: এই সপ্তাহে কাজে একটু বেশি মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করুন। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করবেন না। আপনি এই সপ্তাহে পরিবারের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পেতে চলেছেন।

    তুলা রাশি: এই সপ্তাহে আপনার চিন্তাভাবনার ভারসাম্য থাকবে। পেশাগত জীবনে সিনিয়রদের সমর্থন পেতে পারেন। কিছু লোক এই সপ্তাহে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান হোন।

    বৃশ্চিক রাশি: এই সপ্তাহে আপনি কাজে ভাল মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবেন। চলতি সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে স্থগিত কাজ শেষ করা হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগবে।

    ধনু রাশি: এই সপ্তাহে আপনার একটু সতর্ক হওয়া উচিত। পেশাগত জীবনে জিনিসগুলি দেখেই জিনিসগুলি করুন। কেউ আপনার কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। তবে অনেক শেখার সুযোগ থাকবে।

    মকর রাশি: এই সপ্তাহে আপনি আপনার ফিটনেস রুটিনে বেশি মনোনিবেশ করবেন। তবে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কঠোর পরিশ্রমের ফল ধীরে ধীরে পাওয়া যাবে তবে দৃঢ় হবে। পরিবারের সহযোগিতায় মন স্থিতিশীল থাকবে।

    কুম্ভ: আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এই সপ্তাহে খুব কাজে লাগবে। নতুন কোনো পরিকল্পনা করতে পারেন। পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবন ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে।

    মীন: এই সপ্তাহে আপনার পেশাগত জীবনে আপনার বৃদ্ধি দেখা যাবে। একবারে সব কাজ শেষ করার চেষ্টা করবেন না। এটা আপনাকে বিরক্ত করবে। আপনি পরিবারের কাছ থেকে মানসিক সমর্থন পাবেন। এই সপ্তাহে কাউকে টাকা ধার দেবেন না। নিজের যত্ন নিন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।)

