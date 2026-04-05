    Weekly Horoscope 6 to 12 april: সাপ্তাহিক রাশিফলে ৬ থেকে ১২ এপ্রিল ২০২৬র মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন!

    ৬ থেকে ১২ এপ্রিল ২০২৬ সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে। রইল রাশিফল।

    Published on: Apr 05, 2026 5:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ- মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি কাজের ক্ষেত্রে ব্যস্ত হতে পারে। শুরুতে কাজের চাপ অনুভব করবেন। একবারে অনেক দায়িত্ব থাকতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। প্রথমে যে কাজটি করা দরকার তা মোকাবেলা করুন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে পরিস্থিতি আরও ভাল হবে।

    আগামী সপ্তাহের রাশিফল দেখে নিন।

    বৃষ- বৃষ রাশির লোকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভারসাম্যপূর্ণ হবে। ধীরে ধীরে কাজ এগিয়ে যাবে। কিছু পুরোনো কাজে অগ্রগতি হতে পারে। অফিসে স্থিতিশীলতা থাকবে। বড় কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবেন না। তবে আপনার কঠোর পরিশ্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

    মিথুন- এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির লোকদের জন্য ব্যস্ততায় পূর্ণ হবে। কাজের গতি দ্রুত হবে। আপনার সামনে নতুন সুযোগ আসতে পারে। তবে প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগানোর প্রয়োজন নেই। একটি অবহিত সিদ্ধান্ত নিন। অফিসে কাজের চাপ বাড়তে পারে।

    কর্কট - এই সপ্তাহটি কর্কট রাশির জন্য মানসিকভাবে কিছুটা ভারী হতে পারে। মন বারবার ঘুরে বেড়াতে পারে। কাজে মনোনিবেশ করা জরুরি হবে। অবহেলা ক্ষতির কারণ হতে পারে। পরিবার সহায়ক হবে। এতে স্বস্তি আসবে।

    সিংহ - সিংহ রাশির লোকদের জন্য এই সপ্তাহটি কঠিন হবে। কাজের চাপ বাড়তে পারে। অফিসে দায়িত্ব বাড়বে। আপনার কাজও যাচাই-বাছাই করা হতে পারে। সিনিয়রদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন। তাড়াতাড়ি প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে চলুন। অর্থের দিক থেকে ব্যয় বাড়তে পারে। স্বাস্থ্যে ক্লান্তি থাকবে। রুটিন উন্নত করুন।

    কন্যা- পরিকল্পনার দিক থেকে কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি ভাল হবে। আপনি সুশৃঙ্খলভাবে কাজটি করবেন। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রম দেখা যাবে। ধীরে ধীরে কাজ এগিয়ে যাবে। সম্পর্কের উন্নতি হবে।

    তুলা - এই সপ্তাহটি তুলা রাশির লোকদের জন্য একটি ভারসাম্য সপ্তাহ হবে। আপনাকে কাজ এবং বাড়ি উভয় ক্ষেত্রেই মনোযোগ দিতে হবে। অফিসে কাজের চাপ থাকতে পারে। সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা অপরিহার্য।

    বৃশ্চিক- বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য এই সপ্তাহটি একটি ভাল সপ্তাহ হবে। ভেতরে অনেক কিছু বিবেচনা করবেন। কর্মক্ষেত্রে বিভ্রান্তি হতে পারে। ফোকাস অপরিহার্য। সম্পর্ক আরও গভীর হবে। তবে বিষয়টি পরিষ্কার রাখুন।

    ধনু - ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ইতিবাচক হবে। নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। কাজের অগ্রগতি হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি ভালো থাকবে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    মকর - এই সপ্তাহটি মকর রাশির লোকদের জন্য দায়ী হবে। কাজের চাপ থাকবে। আপনাকে একবারে একাধিক কাজ পরিচালনা করতে হতে পারে। সপ্তাহের শেষে আপনি স্বস্তি পেতে পারেন। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সম্পর্কের মধ্যে সময় কাটানো গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যে ক্লান্তি থাকবে।

    কুম্ভ- এই সপ্তাহটি কুম্ভ রাশির জন্য মিশ্রিত হবে। কিছু কাজ হয়ে যাবে, কিছু আটকে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরতে হবে। আপনি নতুন লোকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে কথা বলা জরুরি। অর্থের দিক থেকে ব্যয় বাড়তে পারে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    মীন- মীন রাশির লোকদের জন্য এই সপ্তাহটি আরও ভাল হবে। স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। সম্পর্কের উন্নতি হবে। অর্থের দিক থেকে পরিস্থিতি ঠিক থাকবে। অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

