Weekly Horoscope 7 to 13 September 2026: ৭ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে ১২ রাশির! রইল সাপ্তাহিক রাশিফল
আসন্ন সপ্তাহে ৭ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
৭-১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এর সময়টি গ্রহগুলির জন্য বিশেষ হতে চলেছে। এই সপ্তাহে গ্রহ, নক্ষত্রের বিচারে রাশিগুলির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন সাপ্তাহিক রাশিফল।
মেষ
স্বাস্থ্যের দিক থেকে পরিস্থিতি কিছুটা উপরে এবং নীচে যাচ্ছে। প্রেমিক-সন্তানদের অবস্থাও কিছুটা উপরে এবং নীচে হতে চলেছে। সূর্যের অবস্থান খুব ভাল, তবে কেতুর সাথে সংমিশ্রণের কারণে এটি কিছুটা মাঝারি বলা হবে। আপনার ব্যবসায়ের পরিস্থিতি ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে, বীরত্ব রঙ আনবে। আপনি চাকরিতে উন্নতি করবেন। মাঝখানে জমি, বিল্ডিং, যানবাহন কেনার প্রবল সম্ভাবনা থাকবে এবং কিছু উৎসবের পরিস্থিতি থাকবে বাড়ি। সপ্তাহের শেষে, মানসিক অবস্থা কিছুটা দুর্বল হবে। বাচ্চাদের নিয়ে মন বিরক্ত হবে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি কিছুটা বন্ধ করুন, অন্যথায় ক্ষতি হবে। সূর্যকে জল দেওয়া শুভ হবে।
বৃষ রাশির স্বাস্থ্যের অবস্থা কিছুটা উত্থান-পতন হবে, তবে এটি একটি ভাল পরিস্থিতি বলা হবে। কোনও বড় সমস্যা নেই। আপনার প্রেমিক-সন্তানের অবস্থা মাঝারি এবং আপনার ব্যবসায়ের পরিস্থিতি ভাল বলা হবে। সপ্তাহের শুরুতে অর্থ আসবে। পরিবারের সংখ্যা বাড়বে। এখন বিনিয়োগের পরিস্থিতি তৈরি করবেন না, ক্ষতি হবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ব্যবসার স্তর বাড়বে। প্রিয়জনদের সমর্থন থাকবে। আপনি যদি কোনও নতুন ব্যবসা শুরু করতে চান তবে এটি খুব শুভ সময় হবে। আপনি শুরু করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত, বাড়িতে কিছু নেতিবাচক শক্তি থাকবে। প্রচুর গোলমাল, পালানো এবং ক্রস হতে পারে। শনি দেবকে প্রণাম করা শুভ হবে।
মিথুন
স্বাস্থ্য কিছুটা উপরে এবং নীচে যাচ্ছে, প্রেমিক-সন্তানদের অবস্থা খুব শুভ। ব্যবসাও খুব ভাল। সপ্তাহের শুরুতে, তাদের নায়কের মতো জ্বলজ্বল করতে দেখা যায়। ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হবে। স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল থাকবে। মাঝখানে শব্দগুলি সাধকের মতো আচরণ করবে। যা প্রয়োজন তা পাওয়া যাবে। খুব ভাল পরিস্থিতি থাকবে। সপ্তাহের শেষে, নাক, কান, গলার সমস্যা হবে এবং ব্যবসায় কিছু উত্থান-পতন হবে। একটি হলুদ জিনিস দান করা শুভ হবে।
কর্কট
সামগ্রিক অবস্থা শুভ থাকে। প্রেম-সন্তানের অবস্থান কিছুটা দূরত্বে থাকলেও প্রেম থাকবে। আপনার ব্যবসাও ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে অতিরিক্ত ব্যয় হবে। মনের সমস্যা হবে। স্বাস্থ্যও কিছুটা মধ্যম থাকবে। মাঝখানটি খুব ভাল থাকবে, আপনি যা চান তা হবে। প্রয়োজন অনুসারে প্রাপ্যতা থাকবে। সপ্তাহের শেষে অর্থ ক্ষতির লক্ষণ দেখা দেবে, তাই কোনও বিনিয়োগ করবেন না এবং আপনার জিহ্বাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করুন। এটি বজরংবলিকে প্রণাম জানানো শুভ হবে।
সিংহ
স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো। প্রেম-সন্তানদের অবস্থা কিছুটা মাঝারি হলেও শুভতা রয়ে গেছে। আপনার ব্যবসাও ভাল। সপ্তাহের শুরুতে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। পুরানো উৎস থেকেও অর্থ আসবে। ভ্রমণের সুযোগ থাকবে। অর্থের অবস্থা ভাল থাকবে। মাঝখানে অতিরিক্ত ব্যয় মনকে বিরক্ত করবে, যদিও শুভ কাজগুলিতে ব্যয় হবে, তবে তবুও ঋণের পরিস্থিতি আসতে পারে। সপ্তাহের শেষে, শক্তির স্তর কিছুটা হ্রাস পাবে।
কন্যা
পিতার কাছ থেকে কিছুটা দূরত্বও সম্ভব। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশীর্বাদ সম্পূর্ণ হচ্ছে না। প্রেম-সন্তানদের অবস্থা খুব ভাল রয়েছে। ব্যবসাও ভাল রয়েছে। সপ্তাহের শুরুতে আদালতে বিজয় হবে। পৈতৃক সম্পত্তির মর্যাদা বাড়বে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং যদি কোথাও অর্থ আটকে থাকে তবে চলে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাবে। ভ্রমণের শুভ সুযোগ থাকবে। পরিণতি কিছুটা খারাপ হবে। ব্যয়, ঋণের অবস্থা, অজানা ভয়ের পরিস্থিতি আপনাকে বিরক্ত করবে। মাথা ব্যথা এবং চোখের ব্যথা ইত্যাদি আপনাকে বিরক্ত করবে। একটি তামার জিনিস দান করা শুভ হবে।
তুলা
স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব ভাল চলছে। প্রেম-সন্তানদের অবস্থাও খুব ভাল। ব্যবসাও খুব ভাল। সপ্তাহটি আপনার সবচেয়ে চমৎকার হবে। সপ্তাহের শুরুতে ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। শুভতা থাকবে। ভাগ্যক্রমে, কাজ হবে। মাঝখানে আপনি আদালতে বিজয় পাবেন। আপনি ব্যবসায়ের সমৃদ্ধির দিকে যাবেন। বাবা আপনার সাথে থাকবেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমর্থন থাকবে এবং আপনি আদালতে বিজয় পাবেন। সপ্তাহের শেষে, আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। সুসংবাদ পাওয়া যাবে। আপনি ভ্রমণে যেতে পারেন। হলুদ জিনিস দান করা আরও শুভ হবে।
বৃশ্চিক
স্বাস্থ্য খুব ভাল যাচ্ছে না। প্রেমিক-সন্তানদের অবস্থা ভাল থাকবে। ব্যবসাও ভাল। আপনি কোনও সমস্যায় পড়তে পারেন, কোনও ঝুঁকি নেবেন না। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ভাগ্য আপনাকে সমর্থন করবে। ভ্রমণের সুযোগ থাকবে। আপনি ধর্মীয় কাজে অংশ নেবেন। এবং শেষ পর্যন্ত, কোনও নতুন ব্যবসা শুরু করবেন না, তবে আপনার ব্যবসায়ের পরিস্থিতি ভাল থাকবে। আপনার আদালত এড়িয়ে চলা উচিত। সূর্যকে জল দেওয়া শুভ হবে।
ধনু
স্বাস্থ্য কিছুটা মাঝারি চলছে। প্রেম-সন্তানদের অবস্থা বেশ ভাল। ব্যবসাও ভাল। সপ্তাহের শুরুতে প্রেমিক-প্রেমিকদের দেখা হবে। আপনি যদি বিবাহিত হন তবে আপনি জীবনসঙ্গীর সঙ্গ পাবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি খারাপ হবে। এটি বেদনাদায়ক প্রমাণিত হতে পারে। আপনি কিছু সমস্যায় পড়বেন। শেষ পর্যন্ত, সম্মানে আঘাত লাগতে পারে এবং ভ্রমণ এড়াতে পারে। সপ্তাহটি কিছুটা রোলারকোস্টার হবে। বজরংবলীকে প্রণাম করা শুভ হবে।
মকর
স্বাস্থ্য ভাল আছে। আপনার বিবাহিত জীবন এবং প্রেম জীবন আজকাল সর্বোত্তমভাবে চলছে। ভাল পরিস্থিতি চলছে। সপ্তাহের শুরুতে শত্রুরা আধিপত্য বিস্তার করবে। পুণ্য জ্ঞান অর্জন করা হবে। প্রবীণরা আশীর্বাদ পাবেন। প্রেমিক-প্রেমিকাদের মাঝখানে দেখা হবে। আপনি যদি প্রেমের পরিস্থিতিকে বৈবাহিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করতে চান তবে এটি একটি দুর্দান্ত সময় হবে। সপ্তাহের শেষটি কিছুটা খারাপ হওয়ার লক্ষণ। এটি ক্ষতিকারক হতে পারে। সূর্যকে জল দেওয়া শুভ হবে।
কুম্ভ
স্বাস্থ্য উত্থান-পতন থাকবে। প্রেম-সন্তানের অবস্থা ভাল চলছে। আপনার ব্যবসা ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনি-আমি-প্রেমের লক্ষণ দেখা যাবে। একটু সাবধান হয়ে একটু অতিক্রম করুন। লেখা এবং পড়ার জন্য ভাল সময় থাকবে। মাঝখানে শত্রুরাও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবে এবং গুরুজনদের আশীর্বাদ পাবে। শেষ পর্যন্ত, আপনি পেটের রোগে সমস্যায় পড়বেন। আপনি যদি আপনার জীবনসঙ্গী এবং স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেন তবে পরিস্থিতি ভাল থাকবে। সূর্যকে জল দেওয়া শুভ হবে।
মীন
স্বাস্থ্যের দিক থেকে মীন রাশির অবস্থান উপরে এবং নীচে যাচ্ছে। আপনার প্রেম-সন্তান চমৎকার চলছে। ব্যবসাও ভাল। সপ্তাহের শুরুতে, জমি, বিল্ডিং, গাড়ি কেনার প্রবল সম্ভাবনা থাকবে। কিছুটা পারিবারিক কলহও সম্ভব। আপনি মাঝখানে বাচ্চাদের সঙ্গ পাবেন। আপনি যদি প্রেমে পড়েন তবে আপনি প্রেমে উপভোগ করবেন। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুব শুভ সময় বলা হবে। শেষটি সামান্য শত্রুদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে তবে বিরক্তিকর হবে এবং স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুটা যত্ন নেবেন। একটি তামার জিনিস দান করা শুভ হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More