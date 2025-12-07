Edit Profile
    কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

    কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Dec 07, 2025 12:46 PM IST
    By Sayani Rana
    কুম্ভ (জানুয়ারী 22 - ফেব্রুয়ারী 19) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, প্রিয়জনের জন্য অবসর সময় প্রেমের সম্পর্ক থেকে ঝামেলা দূরে রাখুন এবং আপনার সঙ্গীর সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন। পেশাগতভাবে সফল একটি সপ্তাহ অপেক্ষা করছে। সম্পদ আরও মনোযোগ দাবি করে। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে বিরোধগুলি নিষ্পত্তি করুন এবং পরিবারের জন্য সময় ব্যয় করুন। নিরাপদ আর্থিক বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করুন। এই সপ্তাহে স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। কুম্ভ রাশিফল এই সপ্তাহে কোনও বড় কম্পন সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে না বা প্রভাবিত করবে না। তবে ছোটখাটো অহং-সম্পর্কিত সমস্যাগুলি প্রত্যাশা করুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি কৌশলের সাথে সেগুলি কাটিয়ে উঠছেন। কিছু প্রেমের ক্ষেত্রে কোনও বন্ধু বা আত্মীয়ের হস্তক্ষেপ দেখা যাবে, যা সমস্যা আনতে পারে। প্রেমের জীবনে ব্যক্তিগত স্থান গুরুত্বপূর্ণ। আপনার চিন্তাভাবনা প্রেমিকের উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। অতীতের দিকে নজর দেওয়ার সময়ও আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। বিবাহিত স্থানীয়দের এই সপ্তাহে অফিস রোম্যান্স সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। কুম্ভ রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল নিশ্চিত করুন যে আপনি কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করেছেন। অফিসে উত্তেজনাপূর্ণ সময়েও শীতল থাকুন এবং এটি আপনাকে সর্বোত্তম ফলাফল দিতে সহায়তা করবে। নতুন চাকরির অফার পেতে আপনি সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশে কোনও জব পোর্টালে প্রোফাইল আপডেট করতে পারেন। কিছু আইটি, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যাংকিং, আর্কিটেকচার, বিজ্ঞাপন, অটোমোবাইল এবং লজিস্টিক পেশাদাররা বিদেশে সুযোগ দেখতে পাবেন। সপ্তাহের প্রথমার্ধটি ব্যবসার জন্য ভাল নয়, এবং উদ্যোক্তারা কেবল সপ্তাহের শেষার্ধে ভাগ্য দেখতে পাবেন। কুম্ভ রাশিফল এই সপ্তাহে বিলাসবহুল কেনাকাটায় ব্যয় করার সময় নিয়ন্ত্রণ রাখুন। যে মহিলারা স্টক এবং বাণিজ্যে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী তারা এই পরিকল্পনার সাথে এগিয়ে যেতে পারেন। কিছু নেটিভ ভাইবোন বা বন্ধুর সাথে আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে। বীমা সংক্রান্ত বিষয়ও থাকবে। আপনি সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে একটি গাড়ি কিনতে সক্ষম হবেন, তবে সপ্তাহের প্রথমার্ধটি একটি নতুন বাড়ি কেনার জন্যও ভাল। ব্যবসায়ীদের একটি নতুন অঞ্চলে বড় বিনিয়োগের বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। কুম্ভ রাশিফল এই সপ্তাহে একটি সম্পূর্ণ শরীর পরীক্ষা করা ভাল। কিছু ছোটখাটো সংক্রমণ থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে যা আপনার জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে। যত্নের সাথে মানসিক চাপ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি পরিচালনা করুন। কিছু স্থানীয়দের শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দিতে পারে। পিচ্ছিল অঞ্চলে হাঁটার সময় সিনিয়রদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। আপনার অ্যালকোহল এবং তামাক উভয়ই ত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকা উচিত। কুম্ভ রাশির গুণাবলী শক্তি: সহনশীল, আদর্শ, বন্ধুত্বপূর্ণ, দাতব্য, স্বাধীন, যৌক্তিক দুর্বলতা: অবাধ্য, উদারবাদী, বিদ্রোহী প্রতীক: জল বাহক উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: গোড়ালি এবং পা সাইন শাসক: ইউরেনাস লাকি ডে: শনিবার লাকি রং: নেভি ব্লু লাকি নাম্বার: 22 লাকি স্টোন: নীল নীলকান্তমণি কুম্ভ রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি ভাল সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ রাশি মেলার সামঞ্জস্য: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন কম সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Aquarius Weekly Horoscope: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
