Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, নভেম্বর ১৬ থেকে ২২ কেমন যাবে?

    কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, আগামী সপ্তাহ কেমন যাবে?

    Published on: Nov 16, 2025 11:32 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আপনার পেশাদারিত্ব কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাশা পূরণে সহায়তা করবে। নিরাপদ আর্থিক বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করুন। স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক। রোমান্টিক জীবন থেকে অহংকারকে দূরে রাখুন এবং এটি আপনাকে অতীতের সমস্যাগুলি সমাধান করতে সহায়তা করে। পেশাদার পারফরম্যান্স দিনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। জীবনে আর্থিক সমৃদ্ধি বিদ্যমান এবং এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

    কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল
    কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    কুম্ভ রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে সম্পর্কের মধ্যে তর্ক এড়িয়ে চলুন। আপনার প্রেমিক ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হবেন। প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে সমস্যা সমাধানের জন্য সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশটি ভাল। যে মহিলারা পরিবারে সমস্যার মুখোমুখি হন তারা তাদের পিতামাতার সমর্থন দেখতে পাবেন। আপনি এই সপ্তাহান্তে ছুটির পরিকল্পনা করতে পারেন, বা আপনি সম্পর্কটিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন। কথোপকথনে অতীতের বিষয়গুলি নিয়ে আসবেন না, যা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অবিবাহিত মহিলারা কর্মক্ষেত্রে বা শ্রেণিকক্ষে একটি প্রস্তাব পেতে পারেন।

    কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    কুম্ভ রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল পেশাদার বিষয়টিকে বিতর্ক থেকে মুক্ত রাখুন। আপনার প্রচেষ্টাকে ছোট করার চেষ্টা করা হবে এবং এটি হতাশার কারণ হতে পারে। অফিসে গসিপ বা রাজনীতিতে জড়াবেন না। অফিসের নাটক থেকে দূরে থাকুন এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হন। যারা সংস্থা এবং এর পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট নন তারা এটি ছেড়ে দেওয়ার এবং চাকরির ওয়েবসাইটে তাদের প্রোফাইল আপডেট করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

    কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    কুম্ভ রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল আপনি অর্থের দিক থেকে ভাগ্যবান। সম্পত্তি এবং পূর্ববর্তী বিনিয়োগ সহ প্রচুর উত্স থেকে সম্পদ আসবে। সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশটি ভাইবোনদের সাথে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা করা ভাল। আপনি শেয়ার বাজারে আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তি করার সুযোগ দেখতে পাবেন এবং এটি সম্পদের অবাধ প্রবাহেরও প্রতিশ্রুতি দেয়। সপ্তাহের শেষ অংশটি গাড়ি কেনার জন্যও ভাল।

    কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    কুম্ভ রাশিফল এই সপ্তাহে অফিস এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। ব্যায়ামকে রুটিনের একটি অংশ করুন। গর্ভবতী মহিলাদের খেলাধুলার ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আপনি স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকসের নিজস্ব সংস্করণও তৈরি করতে পারেন। উচ্চ ঝুঁকির সাথে জড়িত এমন কোনও ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হবেন না। যখনই আপনি অস্বস্তি বোধ করেন তখনই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা ভাল। আপনি অ্যালকোহল এবং তামাক উভয়ই ত্যাগ করার জন্য এই সপ্তাহটি বেছে নিতে পারেন।

    News/Astrology/কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, নভেম্বর ১৬ থেকে ২২ কেমন যাবে?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes