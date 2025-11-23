Edit Profile
    কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

    কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Nov 23, 2025 12:53 PM IST
    By Sayani Rana
    কুম্ভ (জানুয়ারী 22-ফেব্রুয়ারী 19) সাপ্তাহিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলে, ইতিবাচক কম্পনগুলি এগিয়ে যাওয়ার পথে নেতৃত্ব দেয় তাজা ধারণাগুলি সুখের মুহুর্ত এবং খোলা দরজা নিয়ে আসে। আপনার কথায় নম্র থাকুন, ভালভাবে শুনুন এবং ভাল চিন্তাগুলি এই সপ্তাহে আপনার পদক্ষেপগুলি উজ্জ্বল করতে দিন। আপনি তাজা চিন্তাভাবনা এবং আনন্দময় অভিজ্ঞতায় পূর্ণ এক সপ্তাহে চলে যান। আপনার অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে জিনিসগুলিকে আলাদাভাবে দেখতে সহায়তা করবে, আপনার চারপাশের অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে। কথোপকথনগুলি মসৃণভাবে চলে, এবং আপনার শোনার ক্ষমতা আপনাকে একটি সুবিধা দেয়। আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করার বিষয়ে উত্তেজিত বোধ করতে পারেন, এটি কোনও দক্ষতা, কোনও জায়গা বা কোনও ক্রিয়াকলাপ হোক না কেন। কুম্ভ রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে, প্রেম কৌতুকপূর্ণ এবং কোমলতায় পূর্ণ বোধ করে। দম্পতিরা একসাথে নতুন কিছু করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যেমন একটি নতুন থালা শেখা বা একটি সাধারণ বেড়াতে যাওয়া। আপনার সংযোগটি হালকা এবং মজাদার বোধ করে। আপনার সঙ্গী আপনার হাস্যরসাত্মক দিক এবং যত্নশীল সুর উপভোগ করবে। আপনি যদি অবিবাহিত হন তবে একটি নৈমিত্তিক কথোপকথন একটি মিষ্টি অনুভূতির জন্ম দিতে পারে। নিজের মতো থাকুন এবং অন্যের যত্ন দেখান, এবং কেউ আপনার মধ্যে স্ফুলিঙ্গটি লক্ষ্য করতে পারে। প্রেমে সুখ আসে ছোট, চিন্তাশীল কর্ম থেকে। কুম্ভ রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার সৃজনশীলতা কর্মক্ষেত্রে উজ্জ্বল হয়। আপনি একটি নতুন ধারণা নিয়ে আসতে পারেন যা আপনার দল প্রশংসা করে। আপনার সমস্যা সমাধানের প্রকৃতি আপনাকে জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে। দলগত আলোচনায় ধৈর্য ধরার চেষ্টা করুন, কারণ অন্যরা আপনার শীতল, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের প্রশংসা করবে। আপনি কাউকে সাহায্য বা গাইড করার সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। কুম্ভ রাশির অর্থ রাশিফল এই সপ্তাহের অর্থের বিষয়গুলি নিষ্পত্তি বোধ করতে থাকে। আপনি যা উপার্জন করেন এবং যা ব্যয় করেন তার মধ্যে আপনার ভাল ভারসাম্য থাকতে পারে। কেনাকাটার বড় প্রলোভন দেখা দিলেও, বিচক্ষণতার সঙ্গে খরচ করার কথা মনে করিয়ে দিন। আপনি এই সপ্তাহে একটি ছোট পুরষ্কার বা মুলতুবি পেমেন্ট পেতে পারেন। যত্ন এবং মনোযোগের সাথে আপনার অর্থ পরিকল্পনা করার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সময়। সাধারণ বাজেট, অর্থ সঞ্চয় করা এবং অর্থপূর্ণ জিনিসগুলিতে ব্যয় করা দীর্ঘস্থায়ী সুখের দিকে পরিচালিত করতে পারে। কুম্ভ রাশিফল এই সপ্তাহে আপনি সপ্তাহটি উত্সাহী এবং অনুপ্রাণিত বোধ করতে শুরু করতে পারেন। আপনার প্রতিদিনের অভ্যাস বজায় রাখতে এই শক্তি ব্যবহার করুন। সাধারণ হোম ওয়ার্কআউট, মৃদু স্ট্রেচিং বা বাইরে হালকা হাঁটা আপনার শরীরকে সক্রিয় বোধ করতে সহায়তা করবে। নিয়মিত জল পান করুন এবং সকালের নাস্তা এড়িয়ে চলুন। আপনি যখন আপনার খাবারে আরও শাকসবজি এবং মৌসুমী ফল অন্তর্ভুক্ত করেন তখন আপনিও ভাল বোধ করতে পারেন। শিথিল করে এবং খুব বেশি স্ক্রিন টাইম এড়িয়ে আপনার মনের যত্ন নিন। কুম্ভ রাশির গুণাবলী শক্তি: সহনশীল, আদর্শ, বন্ধুত্বপূর্ণ, দাতব্য, স্বাধীন, যৌক্তিক দুর্বলতা: অবাধ্য, উদারবাদী, বিদ্রোহী প্রতীক: জল বাহক উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: গোড়ালি এবং পা সাইন শাসক: ইউরেনাস লাকি ডে: শনিবার লাকি রং: নেভি ব্লু লাকি নাম্বার: 22 লাকি স্টোন: নীল নীলকান্তমণি কুম্ভ রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি ভাল সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ রাশি মেলার সামঞ্জস্য: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন কম সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Aquarius Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    Aquarius Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
