    কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৩০ থেকে ডিসেম্বর ৬ কেমন কাটবে?

    কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Nov 30, 2025 12:49 PM IST
    By Sayani Rana
    কুম্ভ (জানুয়ারী 22 - ফেব্রুয়ারী 19) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আপনার চারপাশে কোনও নেতিবাচকতা বিদ্যমান নয় এই সপ্তাহে আপনার রোমান্টিক জীবনে চমকের জন্য অপেক্ষা করুন। পেশাগত সাফল্যের সাথে রয়েছে ভাল সম্পদ এবং স্বাস্থ্য। কর্মক্ষেত্রে ঝগড়া এড়িয়ে চলুন এবং কাজের দিকে মনোনিবেশ করুন। প্রেমের সম্পর্কের আকর্ষণ অন্বেষণ করার জন্য আন্তরিক হন। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব আসবে। স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয়ই আপনার পাশে থাকবে। কুম্ভ রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে সম্পর্কের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেবে। আপনার অহং-সম্পর্কিত সমস্যা থাকতে পারে এবং কিছু প্রেমের বিষয়গুলি এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হতে পারে। সঠিক যোগাযোগ থাকা ভালো। পিতামাতাকে সম্পর্কের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে দেবেন না, কারণ এটি বিষয়গুলিকে জটিল করে তুলতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তিদের অবশ্যই অফিসের রোম্যান্সের বাইরে থাকতে হবে, কারণ আপনার এবং আপনার সহকর্মীর মধ্যে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পর্কটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য দীর্ঘ-দূরত্বের সম্পর্কের জন্য আরও যোগাযোগ প্রয়োজন। বিবাহিত নারীদের পুরোনো সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার সময় সতর্ক হওয়া দরকার। কুম্ভ রাশি এই সপ্তাহের রাশিফল পেশাগত জীবন আরও মনোনিবেশ দাবি করে। আপনাকে অবশ্যই নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কিছু দাপ্তরিক বিষয় ব্যক্তিগত জীবনেও মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। অফিস রাজনীতির আকারে সমস্যার সম্ভাবনা রয়েছে। অহংবোধকে লুণ্ঠন খেলতে দেবেন না। কিছু সহকর্মী আপনাকে ব্যক্তিগত পক্ষপাতের জন্য অভিযুক্ত করতে পারে, বা এমন অভিযোগও থাকবে যে আপনি ব্যক্তিগত লাভের জন্য কাজের সাথে আপস করেছেন। এটি সরকার, মিডিয়া, আইনী এবং ব্যবস্থাপনা প্রোফাইলগুলিতে আরও দৃশ্যমান হবে। উৎপাদন, নির্মাণ, ব্যাংকিং এবং পরিবহন পরিচালনা করা ব্যবসায়ীদের একটি কঠোর সময়সূচী থাকবে। কুম্ভ রাশির অর্থ রাশিফল এই সপ্তাহে আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। তবে রুটিন জীবনে কোনো প্রভাব পড়বে না। পূর্ববর্তী বিনিয়োগ একটি ভাল রিটার্ন আনবে এবং আপনি স্টক, বাণিজ্য এবং অনুমানমূলক ব্যবসায় আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্যও প্রলুব্ধ হতে পারেন। কিছু মহিলা সম্পত্তির একটি অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে সফল হবেন, যখন পুরুষ নেটিভরা একটি আইনি লড়াইয়ে জিতবেন যা আর্থিক বকেয়াও নিষ্পত্তি করবে। শিক্ষার্থীদের বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি দিতে হবে। কয়েকজন বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন এই সপ্তাহে আর্থিক সহায়তার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। কুম্ভ রাশিফল এই সপ্তাহে কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না। আপনি ভাইরাল জ্বর বা গলা ব্যথা থেকে মুক্তি পাবেন। কিছু নেটিভ হজমের সমস্যা বিকাশ করবে। সিনিয়রদের বাস বা ট্রেনে ওঠার সময় সতর্ক থাকতে হবে। ওষুধ এড়িয়ে যাবেন না, এবং আপনি যে খাবার গ্রহণ করেন তার যত্ন নিন। গাড়ি চালানোর সময় ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। কুম্ভ রাশির গুণাবলী শক্তি: সহনশীল, আদর্শ, বন্ধুত্বপূর্ণ, দাতব্য, স্বাধীন, যৌক্তিক দুর্বলতা: অবাধ্য, উদারবাদী, বিদ্রোহী প্রতীক: জল বাহক উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: গোড়ালি এবং পা সাইন শাসক: ইউরেনাস লাকি ডে: শনিবার লাকি রং: নেভি ব্লু লাকি নাম্বার: 22 লাকি স্টোন: নীল নীলকান্তমণি কুম্ভ রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি ভাল সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ রাশি মেলার সামঞ্জস্য: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন কম সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    News/Astrology/কুম্ভ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৩০ থেকে ডিসেম্বর ৬ কেমন কাটবে?

