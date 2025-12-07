Edit Profile
    মেষ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

    মেষ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Dec 07, 2025 12:29 PM IST
    By Sayani Rana
    মেষ (মার্চ 21-এপ্রিল 20) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, হাসি দিয়ে কম্পন কাটিয়ে উঠুন একটি সফল পেশাদার জীবন দ্বারা সমর্থিত একটি সুখী রোমান্টিক জীবন আপনার সপ্তাহকে চমৎকার করে তোলে। সম্পদ আসবে এবং এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। অফিসের গসিপ এড়িয়ে চলুন এবং পরিবর্তে, অফিসের কাজের দিকে মনোনিবেশ করুন। নিশ্চিত করুন যে আপনি জীবনের সুখের মুহুর্তগুলি ভাগ করে নিয়েছেন এবং আপনার অহংকে সম্পর্কের বাইরে রাখুন। এই সপ্তাহটি স্মার্ট বিনিয়োগের জন্য ভাল। বড় কোনো মেডিক্যাল সমস্যাও উঠে আসবে না। মেষ রাশির এই সপ্তাহের রাশিফল এই সপ্তাহে ছোটখাটো সমস্যাগুলি গুরুতর অশান্তিতে পরিণত হতে দেবেন না। আপনার আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। সম্পর্কের মধ্যে অসন্তোষ থাকবে। সমস্যা সমাধানের জন্য আপনাকে অবশ্যই উদ্যোগ নিতে হবে। কিছু মেয়ে প্রেমের বিষয়ে তাদের পিতামাতার সমর্থন পেতে সফল হবে। বিবাহিত মহিলাদের অবশ্যই তাদের বৈবাহিক জীবনে অফিস রোম্যান্স না আনার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ জটিলতা থাকবে। কিছু অবিবাহিত নেটিভও নতুন প্রেম খুঁজে পেতে সফল হবে। মেষ রাশির এই সপ্তাহের রাশিফল বিশদে মনোযোগ দিন। এটি একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পে কাজ করবে। একটি নির্দিষ্ট অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ করার সময় সামান্য বিভ্রান্তি দেখা দেবে। আইটি, হেলথকেয়ার, ব্যাংকিং, আর্কিটেকচার, এভিয়েশন, হিউম্যান রিসোর্স এবং মিডিয়া প্রফেশনালদের জন্য এই সপ্তাহে একটি কঠোর সময়সূচী থাকবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়োজন হতে পারে। কিছু ব্যবসায়ী অনলাইন অপরাধের শিকার হবেন। মেষ রাশির রাশিফল এই সপ্তাহের সম্পদ আপনার পাশে থাকবে। যাইহোক, কিছু মহিলা পরিবারের মধ্যে সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দেখতে পাবেন। আপনার চিকিত্সা সংক্রান্ত সমস্যার জন্যও ব্যয় করতে হবে। ব্যয়ের দিকে নজর রাখা ভাল। শেয়ার বাজারে বড় পরিমাণ বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অর্থ দান করার জন্যও এই সপ্তাহটি একটি ভাল সময়। ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য অংশীদারদের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করবেন। মেষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। তবে, কিছু মহিলার সপ্তাহের প্রথম অংশে দৃষ্টি সম্পর্কিত সমস্যাগুলির জন্য চিকিত্সার যত্নের প্রয়োজন হবে। গর্ভবতী মহিলাদেরও জিনিস উত্তোলন এড়ানো উচিত। আপনার ভাইরাল জ্বর, গলা ব্যথা বা হজমজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। শিশুরা ত্বকের সংক্রমণ বা মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যা বিকাশ করতে পারে। দু'চাকার গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে আপনি কোনও জিম বা যোগব্যায়াম ক্লাবেও যোগ দিতে পারেন। মেষ রাশির গুণাবলী শক্তি: আশাবাদী, উদ্যমী, আন্তরিক, বহুমুখী, উদ্যমী, উদার, প্রফুল্ল, কৌতূহলী দুর্বলতা: বেপরোয়া, তর্কমূলক, উচ্চস্বরে মুখ, অধৈর্য প্রতীক: রাম উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: মাথা চিহ্ন শাসক: মঙ্গল ভাগ্যবান দিন: মঙ্গল ভাগ্যবান রং: লাল ভাগ্যবান সংখ্যা: 5 ভাগ্যবান পাথর: রুবি মেষ সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি মেলার সামঞ্জস্য: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন রাশির কম সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Aries Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
