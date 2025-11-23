Edit Profile
    মেষ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

    Updated on: Nov 23, 2025 12:38 PM IST
    By Sayani Rana
    মেষ (মার্চ 21-এপ্রিল 20) সাপ্তাহিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপগুলি নতুন ব্যক্তিগত সুযোগের দিকে পরিচালিত করে আপনি শক্তিশালী এবং মনোযোগী বোধ করেন; ছোট পছন্দগুলি কর্মক্ষেত্রে এবং বাড়িতে অগ্রগতি ছড়িয়ে দেয়। দয়ালু, ধৈর্যশীল এবং অন্যের কাছ থেকে সহায়ক নতুন ধারণার জন্য উন্মুক্ত হন। এই সপ্তাহটি স্থির গতি নিয়ে আসে। লক্ষ্যগুলির দিকে শান্ত, স্পষ্ট পদক্ষেপ নিন এবং সম্পর্কগুলি লালন করুন। সৎ কথোপকথন ভুল বোঝাবুঝি দূর করে। পছন্দ করার সময় আপনার প্রবৃত্তিকে বিশ্বাস করুন, তবে পরামর্শ শুনুন। ছোট জয়গুলি আত্মবিশ্বাস তৈরি করে এবং পেশাদার এবং ব্যক্তিগতভাবে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয় এবং সর্বদা সত্য থাকে। মেষ রাশির রাশিফল এই সপ্তাহের আপনার হৃদয় উষ্ণ এবং সাহসী বোধ করে। যদি একক, মৃদু কৌতূহল নতুন বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগ নিয়ে আসে; একটি ছোট্ট হাসি বা বার্তা আনন্দদায়ক কিছু শুরু করতে পারে। যদি সংযুক্ত থাকে তবে যত্ন সহকারে সৎ অনুভূতি ভাগ করুন; মনোযোগের সহজ কাজগুলি বিশ্বাসকে আরও গভীর করবে। তাড়াহুড়ো করে বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এড়িয়ে চলুন; দয়া এবং শ্রবণের দিকে মনোনিবেশ করুন। ধৈর্য এবং কৌতুকপূর্ণ মেজাজ একসাথে সময়কে আরও মধুর করে তোলে। কোনও ভাগ করা মুহুর্তের পরিকল্পনা করার সময় এই সপ্তাহে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পারিবারিক অনুভূতিকে সম্মান করুন এবং প্রিয়জনের সাথে ছোট মাইলফলকগুলি উদযাপন করুন। মেষ রাশির ক্যারিয়ার রাশিফল এই সপ্তাহের কাজটি পরিষ্কার পদক্ষেপ এবং অবিচলিত অগ্রগতি নিয়ে আসে। আপনি যে কাজগুলি শেষ করতে পারেন সেগুলিতে মনোনিবেশ করুন; ছোট ছোট কাজ শেষ করা নির্ভরযোগ্যতা দেখায়। সংক্ষিপ্ত, নম্র উপায়ে ধারণাগুলি ভাগ করুন যাতে অন্যরা আপনার দক্ষতা লক্ষ্য করে। ঋণ সম্পর্কে তর্ক এড়িয়ে চলুন; কাজকে কথা বলতে দিন। একজন সহায়ক সহকর্মী দিকনির্দেশনা দিতে পারেন—তা গ্রহণ করুন। পারফরম্যান্স তীক্ষ্ণ করার জন্য এই সপ্তাহে একটি নতুন দক্ষতা অনুশীলনের পরিকল্পনা করুন। মিস করা সময়সীমা এবং স্ট্রেস এড়াতে তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত অনুস্মারকগুলির সাথে সংগঠিত থাকুন। সারা সপ্তাহ শক্তি স্থিতিশীল রাখতে সংক্ষিপ্ত বিরতি নিন। মেষ রাশির অর্থ রাশিফল এই সপ্তাহের অর্থের বিষয়গুলি ছোট লাভের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ দেখায়। সাধারণ বাজেট পর্যালোচনা করুন এবং এই সপ্তাহে বড় আবেগপ্রবণ কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। আপনি যদি অর্থ প্রদানের প্রত্যাশা করেন তবে তারিখগুলি নিশ্চিত করুন এবং দয়া করে অনুসরণ করুন। পরিবহন বা ছোট সাবস্ক্রিপশনের মতো দৈনন্দিন খরচ সাশ্রয় করার উপায়গুলি সন্ধান করুন। এখন একটি সাবধানতার সাথে নির্বাচন ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় সহায়তা করবে। সময় বা অর্থ বিনিয়োগের আগে বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ বিবেচনা করুন। ব্যয়ের উপর নজর রাখতে এবং নিরাপদ বোধ করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি পরিষ্কার সঞ্চয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে রসিদ এবং নোট রাখুন। মেষ রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার শক্তি প্রাণবন্ত তবে আপনার শরীরের সাথে মৃদু থাকুন। সহজ রুটিন বজায় রাখুন: ভাল ঘুম, হালকা হাঁটা এবং সুষম খাবার। ভারী বা মশলাদার খাবার এবং গভীর রাতের স্ন্যাকস এড়িয়ে চলুন; তাজা ফল, শস্য এবং বাদাম পছন্দ করুন। মনকে শান্ত করার জন্য সংক্ষিপ্ত শ্বাস প্রশ্বাস বা প্রসারিত সেশনগুলি অনুশীলন করুন। আপনি যদি ক্লান্ত বোধ করেন তবে অপরাধবোধ ছাড়াই বিশ্রাম নিন। ছোট, অবিচলিত পদক্ষেপগুলি শক্তি এবং মেজাজের উন্নতি করবে, আপনাকে সারা সপ্তাহ ধরে স্থির এবং পরিষ্কার বোধ করতে এবং প্রতিদিন বাইরে কিছুটা সময় ব্যয় করতে সহায়তা করবে। মেষ রাশির গুণাবলী শক্তি: আশাবাদী, উদ্যমী, আন্তরিক, বহুমুখী, উদ্যমী, উদার, প্রফুল্ল, কৌতূহলী দুর্বলতা: বেপরোয়া, তর্কমূলক, উচ্চস্বরে মুখ, অধৈর্য প্রতীক: রাম উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: মাথা চিহ্ন শাসক: মঙ্গল ভাগ্যবান দিন: মঙ্গল ভাগ্যবান রং: লাল ভাগ্যবান সংখ্যা: 5 ভাগ্যবান পাথর: রুবি মেষ সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি মেলার সামঞ্জস্য: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন রাশির কম সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Aries Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
