কর্কট রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?
কর্কট (জুন 22 - জুলাই 22) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আপনি প্রায় অপরাজেয় রোম্যান্স সমস্যাগুলি সমাধান করুন এবং একটি সৃজনশীল প্রেমের জীবন খুঁজুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিশ্রুতি কঠোর সময়সীমা পূরণে সহায়তা করবে। এই সপ্তাহে স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। ইতিবাচক নোটে সম্পর্কের সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠুন। কর্মক্ষেত্রে উত্পাদনশীল থাকার জন্য পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করুন। এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয়ই দুর্দান্ত হবে। কর্কট রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল সঙ্গীকে মূল্য দিন, এবং এটি সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। প্রেমের ক্ষেত্রে যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা সম্পর্কের জন্য নতুন, তারা একসাথে ছুটি কাটানোর কথা বিবেচনা করতে পারেন। মহিলারা এই সপ্তাহে প্রেমের সম্পর্কে ছোটখাটো সমস্যা দেখতে পারেন। অবিবাহিতরা তাদের প্রেমের আগ্রহ পূরণ করতে পারে এবং প্রস্তাবগুলি গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু নেটিভ যারা বিরতির দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন তারা সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার জন্য সংকটের সমাধান করতে পারেন। কিছু প্রেমের সম্পর্ক বিবাহে পরিণত হবে। সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশটিও বাগদানের জন্য ভাল। এই সপ্তাহের কর্কট ক্যারিয়ারের রাশিফল আপনাকে উত্পাদনশীলতার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং ক্লায়েন্টদের খুশি রাখতে হবে। ছোটখাটো হেঁচকি সমাধান করতে এবং পরিচালনাকে খুশি রাখতে যোগাযোগের দক্ষতা ব্যবহার করুন। লেনদেনে ধৈর্য ধরুন এবং আপনি ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাবেন। কিছু নতুন অ্যাসাইনমেন্ট আপনার কাছে আসবে, যা কর্মক্ষেত্রে আপনার গ্রহণযোগ্যতাও প্রমাণ করবে। অফিসের রাজনীতি দূরে রাখুন এবং কাজের দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনি যদি ব্যবসায় থাকেন তবে এটি দিগন্ত ছাড়িয়ে প্রসারিত করার এবং একাধিক উদ্যোগে বিনিয়োগ করার সময়। কর্কট রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল সমৃদ্ধি আপনার পাশে থাকবে। এটি আপনাকে এই সপ্তাহে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কিনতে সহায়তা করবে। কিছু দীর্ঘদিনের বকেয়া পরিশোধ করা হবে এবং আপনি স্টক, বাণিজ্য এবং অনুমানমূলক ব্যবসায়ও বিনিয়োগ করবেন। একটি আর্থিক পরামর্শদাতা সংস্থার সাথে একটি ভাল অংশীদারিত্ব আপনাকে স্মার্ট আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করতে পারে। ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য তহবিল সংগ্রহেও সফল হবেন। ক্যান্সার স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হৃৎপিণ্ড বা বুকের সাথে সম্পর্কিত জটিলতা হতে পারে। ভারী জিনিস তোলার সময়ও আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কিছু নেটিভদের ক্ষত হতে পারে এবং বাচ্চাদের খেলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আরও স্বাচ্ছন্দ্য পেতে সন্ধ্যায় পরিবারের সাথে সময় কাটান। গর্ভবতী মহিলাদের দু'চাকার গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যোগব্যায়াম অনুশীলন করুন এবং সকালে কিছু হালকা ব্যায়াম করুন। কর্কট রাশির গুণাবলী শক্তি: স্বজ্ঞাত, ব্যবহারিক, দয়ালু, উদ্যমী, শৈল্পিক, নিবেদিত, দয়ালু, যত্নশীল দুর্বলতা: অতৃপ্ত, অধিকারী, বিচক্ষণ প্রতীক: কাঁকড়া উপাদান: জলের দেহের অংশ: পাকস্থলী এবং স্তন চিহ্ন শাসক: চন্দ্র ভাগ্যবান দিন: সোমবার ভাগ্যবান রং: সাদা ভাগ্যবান সংখ্যা: 2 শুভ পাথর: মুক্তা ক্যান্সার চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ রাশি কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)