কর্কট রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, নভেম্বর ১৬ থেকে ২২ কেমন যাবে?

আপনি নিরাপদ আর্থিক বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করতে পারেন। এই সপ্তাহে কোনও গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা থাকবে না। সম্পর্ক সম্পর্কে আশাবাদী হন এবং আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার অধ্যবসায় প্রদর্শন করুন এবং সর্বোত্তম ফলাফল অর্জন করুন। সম্পদ ঢেলে দেবে, যা আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দেবে। আপনার স্বাস্থ্যও ভালো।
এই সপ্তাহের কর্কট প্রেমের রাশিফল আপনি যত্নশীল হতে পারেন এবং এটি প্রেমের সম্পর্ককে আরও রোমান্টিক করে তুলবে। আপনাদের দুজনকেই একসাথে আরও বেশি সময় কাটাতে হবে। তবে প্রেমের ক্ষেত্রে অহংকারের কোনও স্থান নেই। তৃতীয় কোনও ব্যক্তিকে সম্পর্কের শট কল করতে দেবেন না। আপনি পিতামাতার সাথে প্রেমের সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করতে পারেন। কিছু দীর্ঘ-দূরত্বের সম্পর্ক ঘর্ষণ দেখতে পাবে, যা এই সপ্তাহে বিপর্যয়কর ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে। অবিবাহিত মহিলারা সপ্তাহের শেষ অংশে একটি প্রস্তাব আশা করতে পারেন।
কর্কট রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল অফিসিয়াল চাপকে যত্ন সহকারে পরিচালনা করুন। ছোটখাটো পেশাদার চ্যালেঞ্জ আসতে পারে এবং চাকরির কারণেও আপনাকে এই সপ্তাহে ভ্রমণ করতে হবে। শিল্পী, লেখক, অভিনেতা, সংগীতশিল্পী এবং রাজনীতিবিদরা তাদের দক্ষতা প্রমাণ করার আরও সুযোগ পাবেন। জব পোর্টালে চাকরির জীবনবৃত্তান্ত আপডেট করা ভাল। নতুন ইন্টারভিউ কল আসবে। আপনি সিনিয়রদের সাথে ছোটখাটো যোগাযোগের সমস্যাগুলিও পরিষ্কার করতে পারেন। আপনার ব্যবসায় দীর্ঘমেয়াদী লাভ দেখা যাবে। শিক্ষার্থীরা এই সপ্তাহে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।
কর্কট রাশির অর্থ রাশিফল এই সপ্তাহে কোনও বড় আর্থিক সমস্যা উঠে আসবে না। আপনি কোনও বন্ধু বা ভাইবোনের সাথে আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে পারেন। মহিলা স্থানীয়রা পারিবারিক সম্পত্তির একটি অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পাবেন। ব্যবসায়ীরাও অতিরিক্ত তহবিল পেতে সফল হবেন। আপনি কোনও আইনি বিরোধে জিততে পারেন, তবে আপনাকে অফিসে বা পরিবারের মধ্যে একটি উদযাপনে অবদান রাখতে হবে। কিছু মহিলা এই সপ্তাহে দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করবেন।
এই সপ্তাহের ক্যান্সার স্বাস্থ্য রাশিফল স্বাস্থ্যের সাথে আপস করবেন না। আপনি চোখ বা কানের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিকাশ করতে পারেন। ত্বকের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও থাকতে পারে এবং কিছু শিশু খেলার সময় ক্ষতও বিকাশ করবে। দু'চাকার গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। আপনি ঘুম সম্পর্কিত ব্যাধিগুলিরও মুখোমুখি হতে পারেন। পুষ্টি এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকর ডায়েটে লেগে থাকা ন্যায্য। এই সপ্তাহে বেশি করে শাকসবজি এবং ফল খান।
