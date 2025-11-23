Edit Profile
    কর্কট রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

    কর্কট রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Nov 23, 2025 12:40 PM IST
    By Sayani Rana
    কর্কট (জুন 22 - জুলাই 22) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলে, অবিচল বৃদ্ধি আনন্দ এবং শান্ত অগ্রগতি নিয়ে আসে এই সপ্তাহে, কর্কট রাশি বিশ্রাম এবং সহজ রুটিনের মাধ্যমে শান্ত স্পষ্টতা, নতুন যত্নশীল সংযোগ, কর্মক্ষেত্রে অবিচল অগ্রগতি, ছোট অর্থের লাভ এবং মৃদু স্বাস্থ্যের উন্নতি খুঁজে পায়। পারিবারিক সমর্থন বাড়ার সাথে সাথে এবং ব্যবহারিক পরিকল্পনাগুলি রূপ নেওয়ার সাথে সাথে ক্যান্সার এই সপ্তাহে নিরাপদ বোধ করবে। যোগাযোগের উন্নতি হয়, আপনাকে শান্তভাবে সমস্যাগুলি সমাধান করতে দেয়। পরিচালনাযোগ্য পদক্ষেপ নিয়ে কাজ এগিয়ে যায়। আর্থিক সিদ্ধান্তে সতর্ক থাকতে হবে। বিশ্রাম এবং হালকা অনুশীলন শক্তি এবং মেজাজকে অবিচ্ছিন্নভাবে এবং ফোকাস বাড়িয়ে তুলবে। এই সপ্তাহের কর্কট প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে, আপনার হৃদয় স্থির এবং খোলা বোধ করে। ছোট ছোট দয়ালু কাজগুলি অংশীদারদের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে। পরিষ্কার, মৃদু কথা একটি দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগের সমাধান করে। অবিবাহিতরা কোনও সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে বা চিন্তাশীল বন্ধুর মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ কারও সাথে দেখা করতে পারে। ধৈর্য দেখান এবং কথা বলার চেয়ে বেশি শুনুন। পারিবারিক উষ্ণতা ছোট ছোট আঘাত নিরাময় করে। তাড়াহুড়ো করে প্রতিশ্রুতি এড়িয়ে চলুন; পরিবর্তে ছোট ছোট পরিকল্পনা করুন যা আস্থা তৈরি করে। কোমল মুহুর্ত এবং ভাগ করে নেওয়া কাজগুলি আপনার বন্ধনকে শক্তিশালী করে এবং সহজ, অবিচলিত উদযাপনকে উত্সাহিত করে। কর্কট ক্যারিয়ারের রাশিফল এই সপ্তাহে কাজের গতি স্থির এবং পরিচালনাযোগ্য হয়ে ওঠে। চাপ ছাড়াই প্রকল্পগুলি শেষ করতে একবারে একটি কাজে মনোনিবেশ করুন। একজন সহায়ক সহকর্মী স্পষ্ট পরামর্শ দেয় যা একটি পরিকল্পনার উন্নতি করে। এখন বড় পরিবর্তন করা এড়িয়ে চলুন; পরিবর্তে বর্তমান ধারণাগুলি পরিমার্জন করুন। ছোট, দৃশ্যমান অগ্রগতি নেতাদের প্রশংসা অর্জন করে। সংগঠিত থাকার জন্য পরিপাটি নোট এবং পরিষ্কার চেকলিস্টগুলি ব্যবহার করুন। কর্কট রাশির অর্থ রাশিফল এই সপ্তাহে আর্থিক বিষয়গুলি স্থিতিশীল তবে সতর্ক দেখাচ্ছে। রুটিন কাজ বা সাবধানে সঞ্চয় থেকে সামান্য লাভ দেখা দিতে পারে। আপনি দু'বার বিশদ পর্যালোচনা না করা পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বাজি এবং বড় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। কাগজপত্রে স্বাক্ষর করার আগে কোনও বিশ্বস্ত পরিবারের সদস্যের সাথে পরিকল্পনা ভাগ করুন। ছোট মাসিক খরচ ছাঁটাইয়ের উপায়গুলি সন্ধান করুন; এগুলি যোগ করে। আপনার যদি মুলতুবি বিল থাকে তবে একটি সহজ পরিশোধের পরিকল্পনা করুন। একটি অবিচলিত পদ্ধতির ধীর, নির্ভরযোগ্য রিজার্ভ তৈরি করার সময় তহবিল রক্ষা করবে এবং অর্থের উদ্বেগ হ্রাস করবে। ক্যান্সার স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে আপনি যদি মৃদু রুটিন বজায় রাখেন তবে স্বাস্থ্য শান্ত থাকে। মেজাজ এবং হজম বাড়াতে নিয়মিত ঘুমের সময় এবং সংক্ষিপ্ত দৈনিক হাঁটার লক্ষ্য রাখুন। বেশি জল পান করুন এবং সাধারণ ঘরে রান্না করা খাবার বেছে নিন; ভারী মশলা এবং ভাজা স্ন্যাকস এড়িয়ে চলুন। যখন কাজ উত্তেজনাপূর্ণ মনে হয় তখন ছোট বিরতি নিন এবং গভীর শ্বাস বা হালকা প্রসারিত অনুশীলন করুন। যদি দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা আপনাকে বিরক্ত করে তবে একটি চেকআপ বুক করুন। বিশ্রাম এবং অবিচলিত অভ্যাস এই সপ্তাহে শান্ত ধৈর্যের সাথে শক্তি এবং মানসিক প্রশান্তি বাড়িয়ে তুলবে। কর্কট রাশির গুণাবলী শক্তি: স্বজ্ঞাত, ব্যবহারিক, দয়ালু, উদ্যমী, শৈল্পিক, নিবেদিত, দয়ালু, যত্নশীল দুর্বলতা: অতৃপ্ত, অধিকারী, বিচক্ষণ প্রতীক: কাঁকড়া উপাদান: জলের দেহের অংশ: পাকস্থলী এবং স্তন চিহ্ন শাসক: চন্দ্র ভাগ্যবান দিন: সোমবার ভাগ্যবান রং: সাদা ভাগ্যবান সংখ্যা: 2 শুভ পাথর: মুক্তা ক্যান্সার চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ রাশি কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    News/Astrology/কর্কট রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

