মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?
মকর রাশি (ডিসেম্বর 22 - জানুয়ারী 21) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলে, আপনার শক্তি অতুলনীয় আপনার ব্যক্তিগত জীবনকে কম্পন থেকে মুক্ত রাখুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি কর্মক্ষেত্রে সেরা ফলাফল প্রদান করেছেন। সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য উভয়ই আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী হবে। সঠিক যোগাযোগ প্রেমের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখবে। ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি অফিসে উত্পাদনশীলতাকে প্রভাবিত করতে দেবেন না। ভাগ্যক্রমে, এই সপ্তাহে আপনার কোনও আর্থিক বা স্বাস্থ্য সমস্যা থাকবে না। মকর রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে উন্মুক্ত যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পর্ককে সূক্ষ্ম এবং শীতল রাখুন। এখানে আপনার মনোভাবও গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের দিকে নজর দেওয়া এড়িয়ে চলুন। কিছু মহিলা তাদের পিতামাতার সাথে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে খুশি হবেন। প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন এবং আপনি এই সপ্তাহে প্রেমিককে পরিবারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। তর্ক করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, কারণ আপনার কথাগুলি আপনার সঙ্গীদের দ্বারা ভুল ব্যাখ্যা করা হতে পারে। অবিবাহিত স্থানীয়রাও তাদের ক্রাশকে প্রস্তাব দিতে সফল হবে। প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে কোনও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও সাফল্য থাকতে পারে। মকর রাশি এই সপ্তাহের রাশিফল অফিসে নতুন দায়িত্বের প্রত্যাশা করুন। কিছু কাজের জন্য আপনাকে এমনকি বিদেশেও ভ্রমণ করতে হবে। আইনজীবী এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদাররা এমন মামলাগুলি গ্রহণ করবেন যা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিটিংয়ে নতুন ধারণা এবং ধারণাগুলি ভাগ করুন এবং এটি আপনার প্রোফাইলে মূল্য যোগ করবে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ম্যানেজার এবং টিম লিডারদের পুরো দলকে তাদের সাথে নিয়ে যেতে হবে। যারা ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন, যেমন লেখক, ডিজাইনার এবং অ্যানিমেশন বিশেষজ্ঞরা এই সপ্তাহে বেশি অর্থ উপার্জন করবেন। মকর রাশিফল এই সপ্তাহে সম্পদ আসবে। তবে খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা ভালো। আপনার পরিবারের মধ্যে সম্পত্তির সমস্যা থাকতে পারে এবং এটি সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। কিছু নেটিভ এই সপ্তাহে একটি সম্পত্তি বা গাড়ি কিনবেন বা বাড়িটি সংস্কার করবেন। শিক্ষার্থীদের বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি পরিশোধ করতে হবে। অংশীদারদের সমস্যা সমাধানে ব্যবসায়ীদের কঠিন সময় হবে। এটি ব্যবসার প্রবৃদ্ধিতেও প্রভাব ফেলতে পারে। মকর রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্য অক্ষত থাকবে। কোনও গুরুতর শারীরিক সমস্যা উঠে আসবে না। তবে ঘুম সম্পর্কিত সমস্যা থাকার সময় আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কিছু মহিলা সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশে ত্বক সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিকাশ করবে। মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যাও হতে পারে। যখনই আপনি অস্বস্তি বোধ করেন তখনই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা ভাল। চিনি এবং তেল উভয়ই খাওয়া কমিয়ে দিন। মকর রাশির গুণাবলী শক্তি: বুদ্ধিমান, ব্যবহারিক, নির্ভরযোগ্য, উদার, আশাবাদী দুর্বলতা: অবিরাম, একগুঁয়ে, সন্দেহজনক প্রতীক: ছাগলের উপাদান: পৃথিবীর দেহের অংশ: হাড় এবং ত্বক চিহ্ন শাসক: শনি ভাগ্যবান দিন: শনিবার ভাগ্যবান রং: ধূসর ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: অ্যামেথিস্ট মকর রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)