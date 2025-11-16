Edit Profile
    মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, নভেম্বর ১৬ থেকে ২২ কেমন যাবে?

    মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, আগামী সপ্তাহ কেমন যাবে?

    Published on: Nov 16, 2025 11:22 AM IST
    By Sayani Rana
    আপনার পেশাদারিত্ব কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাশা পূরণে সহায়তা করবে। নিরাপদ আর্থিক বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করুন। এই সপ্তাহে স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক রয়েছে। রোমান্টিক জীবন থেকে অহংবোধকে দূরে রাখুন এবং এটি আপনাকে অতীতের সমস্যাগুলি সমাধান করতে সহায়তা করে। জীবনে আর্থিক সমৃদ্ধি বিদ্যমান এবং আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

    মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল
    মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    এই সপ্তাহের মকর রাশিফল আপনার অনুভূতি প্রকাশ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। এমন মুহুর্ত থাকতে পারে যেখানে আপনার প্রেমিক আপনার উদ্দেশ্যকে সন্দেহ করবে এবং আপনার অঙ্গভঙ্গিগুলি ভুলভাবে পড়া হবে। কঠিন সময় কাটানোর সময়ও শান্ত থাকুন। আপনার প্রেমিক আপনাকে প্রেমে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পছন্দ করে। আবেগকে অবাধে যেতে দেবেন না, কারণ এটি সমস্যার কারণ হতে পারে। নিশ্চিত করুন যে আপনি প্রেমিককে ভাল মেজাজে রাখেন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিস্ময় আশা করেন। বিবাহিত মহিলাদের তাদের স্ত্রীর ক্রিয়াকলাপের উপর নজর রাখা দরকার।

    মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    মকর রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল এই সপ্তাহে শিকার হওয়া এড়িয়ে চলুন। ব্যবসার নতুন সুযোগও পাবেন। স্বাস্থ্যসেবা এবং আতিথেয়তা খাতে যারা আছেন তারা বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। সিনিয়রদের সাথে উত্পাদনশীলতার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আপনার প্রস্তুত থাকা উচিত। আপনি চাকরির সাক্ষাত্কারে উত্তীর্ণ হতে পারেন। যারা ব্যাংকিং এবং অ্যাকাউন্টিং প্রোফাইল পরিচালনা করেন তারা ইতিবাচক ফলাফল দেখে খুশি হবেন। উদ্যোক্তারা নতুন উদ্যোগ শুরু করতে পারেন এবং নতুন অংশীদারিত্বের চুক্তিতে প্রবেশ করতে পারেন। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করা শিক্ষার্থীরা সুসংবাদ পাবেন।

    মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    মকর রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল আর্থিক বিষয়গুলি যত্ন সহকারে পরিচালনা করুন এবং বৃষ্টির দিনের জন্য সঞ্চয় নিশ্চিত করুন। আপনি বকেয়া পাওনা পেতে পারেন এবং ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করতেও সক্ষম হতে পারেন। বন্ধুর সাথে আর্থিক বিরোধ নিষ্পত্তি করতে এই সপ্তাহটি বেছে নিন। আপনি পারিবারিক সম্পত্তির একটি অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারেন। আইনি সমস্যারও সমাধান হবে। কিছু মহিলা একটি নতুন গাড়ি কিনে সফল হবে। ব্যবসায় তহবিল সম্পর্কিত সমস্যা থাকবে।

    মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    মকর রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহের মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকুন। আর মানসিক যন্ত্রণার সম্ভাবনা বেশি। একটি ইতিবাচক মনোভাব বহন করুন এবং ইতিবাচক শক্তিযুক্ত লোকদের সান্নিধ্যে থাকুন। এই সপ্তাহে ধূমপান ত্যাগ করুন। এবং হালকা ব্যায়াম বা হাঁটা দিয়ে দিন শুরু করুন। মনকে আরাম দিতে পরিবারের সঙ্গে বেশি সময় কাটান। কিছু শিশু হজমের সাথে সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা বিকাশ করতে পারে।

