    মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

    মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Nov 23, 2025 12:50 PM IST
    By Sayani Rana
    মকর রাশি (ডিসেম্বর 22 - জানুয়ারী 21) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলে, এক সপ্তাহ অবিচল পদক্ষেপ ধৈর্য আপনাকে পরিষ্কার ক্রিয়া, শান্ত পছন্দ এবং উষ্ণ সংযোগের মাধ্যমে পুরস্কৃত করে। আপনার নিজের ছন্দে বিশ্বাস করুন এবং এই সপ্তাহের ছোট মুহুর্তগুলি উপভোগ করতে সময় নিন। এই সপ্তাহটি দিকনির্দেশনা এবং স্বচ্ছতার অনুভূতি নিয়ে আসে, বিশেষত আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাদার পরিকল্পনা সম্পর্কে। এমনকি যদি জিনিসগুলি ধীরে ধীরে চলে তবে আপনার কঠোর পরিশ্রম সন্তোষজনক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনি সম্ভবত চাপযুক্ত মুহুর্তগুলিতে শান্ত থাকার ক্ষমতার বৃদ্ধি লক্ষ্য করবেন। এটি আপনার সম্পর্কেও শান্তি নিয়ে আসে। খোলা মন রাখার চেষ্টা করুন এবং ইতিবাচক লোকদের সাথে নিজেকে ঘিরে রাখুন। ভাল যোগাযোগ এবং ছোট বিরতি আপনাকে আপনার সময়কে ভালভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করবে। মকর রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে প্রেম শান্ত এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় বোধ করে। আপনি ভালবাসা এবং হাসিতে ভরা অর্থপূর্ণ মুহুর্তগুলি উপভোগ করতে পারেন। আপনি যদি কোনও সম্পর্কের মধ্যে থাকেন তবে জীবন এবং স্বপ্ন সম্পর্কে গভীর আলোচনার মাধ্যমে আপনার বন্ধন আরও শক্তিশালী হতে পারে। আপনার সঙ্গী সদয় অঙ্গভঙ্গি বা চিন্তাশীল সমর্থন দিয়ে আপনাকে অবাক করে দিতে পারে। আপনি যদি অবিবাহিত হন তবে একটি নতুন বন্ধুত্ব বিশেষ কিছুতে পরিণত হতে পারে, বিশেষত যদি আপনি খোলা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ থাকেন। মকর রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার অবিচল কাজের শৈলী অফিসে বা ব্যবসায় একটি বড় প্রভাব ফেলে। আপনি দীর্ঘ-মুলতুবি কাজগুলি শেষ করতে পারেন এবং আপনার প্রকল্পগুলির চারপাশে বিভ্রান্তি দূর করতে পারেন। আপনার চারপাশের লোকেরা আপনার ব্যবহারিক ধারণা এবং ধৈর্যকে সম্মান করবে। একজন সিনিয়র বা দলের সদস্য আপনার প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করতে পারেন। ধীর এবং নিশ্চিত পদক্ষেপগুলি বড় সুবিধা বয়ে আনবে। জিনিসগুলিতে তাড়াহুড়ো করার পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার দিকে মনোনিবেশ করার জন্য এটি একটি ভাল সপ্তাহ। মকর রাশির রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার অর্থের বিষয়গুলি স্থিতিশীল থাকে, আপনাকে স্বস্তির অনুভূতি দেয়। আপনি আপনার খরচ পরিচালনা করার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী বোধ করতে পারেন। আপনার এখনই প্রয়োজন নেই এমন জিনিসগুলিতে ব্যয় করা এড়িয়ে চলুন। আপনি যদি বড় কিছু কেনার পরিকল্পনা করছেন তবে সাবধানে চিন্তা করুন এবং সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন। অতীতের বিনিয়োগ অগ্রগতি দেখাতে শুরু করতে পারে। আপনি যদি ইতিমধ্যে না করে থাকেন তবে এই সপ্তাহটি একটি সাধারণ সঞ্চয়ের অভ্যাস স্থাপনের জন্য উপযুক্ত। আজ একটু যত্ন আপনাকে আগামীকাল আরও নিরাপদ বোধ করতে সহায়তা করবে। মকর রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল যতক্ষণ না আপনি আপনার দেহের চাহিদা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন ততক্ষণ স্বাস্থ্য ভারসাম্যপূর্ণ থাকে। খাবার এড়িয়ে চলুন এবং প্রসারিত বা হাঁটার জন্য সময় নিন। শান্ত মন আপনাকে শক্তিশালী থাকতে সাহায্য করবে। শ্বাস প্রশ্বাসের অনুশীলন, হালকা যোগব্যায়াম বা প্রার্থনা আপনার মনকে সতেজ করবে এবং আপনাকে আরও ভাল ঘুমাতে সহায়তা করবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন এবং ফল এবং শাকসব্জির মতো প্রাকৃতিক খাবার চয়ন করুন। মকর রাশির গুণাবলী শক্তি: বুদ্ধিমান, ব্যবহারিক, নির্ভরযোগ্য, উদার, আশাবাদী দুর্বলতা: অবিরাম, একগুঁয়ে, সন্দেহজনক প্রতীক: ছাগলের উপাদান: পৃথিবীর দেহের অংশ: হাড় এবং ত্বক চিহ্ন শাসক: শনি ভাগ্যবান দিন: শনিবার ভাগ্যবান রং: ধূসর ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: অ্যামেথিস্ট মকর রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Capricorn Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    Capricorn Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
