মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৩০ থেকে ডিসেম্বর ৬ কেমন কাটবে?
আপনি শৃঙ্খলার সাথে এটি কাটিয়ে উঠবেন। আর্থিক স্থিতিশীলতাও রয়েছে আপনার জীবনে। আপনার প্রেমের জীবনে ধৈর্যশীল এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হন। অহংবোধকে সম্পর্ক থেকে দূরে রাখুন। পেশাদার সাফল্য সপ্তাহের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। সমৃদ্ধি থাকবে এবং আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।
মকর রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অহংকারের কোনও সুযোগ নেই। আপনার প্রেমিক জীবনে আপনার উপস্থিতি পছন্দ করে। নিশ্চিত করুন যে আপনি প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করেন এবং সৃজনশীল এবং উত্পাদনশীল হওয়ার আবেগগুলি বুঝতে পারেন। এই সপ্তাহে ভালো শ্রোতা হোন। দীর্ঘ সময়ের জন্য সুখী থাকার জন্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে এমন সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন। কিছু মহিলা প্রেমের সম্পর্ককে বিষাক্ত বলে মনে করবেন এবং আপনি প্রেমের সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন।
মকর রাশির রাশিফল এই সপ্তাহে কাজের সাথে আপস করবেন না। আপনি কাগজটি নামিয়ে রাখতে পারেন এবং সপ্তাহের প্রথম অংশে একটি জব পোর্টালে প্রোফাইলটি আপডেট করতে পারেন। নতুন চাকরির সাক্ষাত্কারের সময়সূচী নির্ধারিত হবে এবং আপনি শীঘ্রই একটি অফার লেটারও পেতে পারেন। ব্যবসায় বিকাশকারী, প্রোমোটার এবং বিপণন কর্মীদের প্রত্যাশিত ফলাফল পূরণের জন্য অতিরিক্ত কাজ করতে হবে। পরীক্ষায় উচ্চ গ্রেড অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে। আপনি বিদেশ থেকেও চাকরির সুযোগ পাবেন।
মকর রাশিফল এই সপ্তাহে অর্থ আসবে এবং আপনি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে ভাল হবেন। আপনি রিয়েল এস্টেটে ভাগ্য চেষ্টা করতে পারেন এবং প্রবীণরা এমনকি সন্তানদের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন। এই সপ্তাহে একটি নতুন গাড়ি কেনার বিষয়টি বিবেচনা করুন। বন্ধুদের সাথে আর্থিক সমস্যা এড়িয়ে চলুন। সপ্তাহের দ্বিতীয় ভাগে আপনাকে সম্পত্তি সম্পর্কিত সমস্যায় টেনে আনা হতে পারে। ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ ছোটখাটো অর্থের সমস্যা উঠে আসবে।
মকর রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল একটি সুষম অফিস এবং ব্যক্তিগত জীবন বজায় রাখুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনার পুষ্টি এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ একটি নিখুঁত ডায়েট রয়েছে। আপনার ছোটখাটো শ্বাসকষ্ট হবে। কিছু নেটিভ জয়েন্টগুলিতে ব্যথা বিকাশ করবে। যাদের কার্ডিয়াক সমস্যার ইতিহাস রয়েছে তাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। মহিলাদের কাশি সম্পর্কিত সমস্যা থাকতে পারে, তবে পুরুষ নেটিভদের ছোটখাটো ড্রাইভিং দুর্ঘটনা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত। যারা অ্যাথলেটিক্স বা খেলাধুলায় রয়েছেন তাদের সামান্য আঘাত হতে পারে।