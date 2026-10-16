Durga Pujo 2026 Weekly Horoscope: দুর্গাপুজোর সপ্তাহে ১৮ থেকে ২৪ অক্টোবরে লাকি কোন কোন রাশি! রইল রাশিফল
দুর্গাপুজো ২০২৬র সপ্তাহে লাকি কারা! ১৮ থেকে ২৪ অক্টোবর ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন।
আজ দেবীর বোধন! শুরু হয়ে গেল ২০২৬ দুর্গাপুজো। বাঙালির ঘরে ঘরে উৎসবের পালা! এই উৎসবের শুভ সময়ে কোন কোন রাশির ভাগ্য খুলতে চলেছে, তা দেখে নিন। ১৮ থেকে ২৪ অক্টোবর ২০২৬র মধ্যে কোন কোন রাশির ভাগ্যে উন্নতি রয়েছে, তা দেখে নিন।
মিথুন: এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির জন্য খুব ভাল হতে চলেছে। এই সময়ে আপনার বক্তব্য চিত্তাকর্ষক হবে। আপনি আপনার বক্তব্য দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করতে সক্ষম হবেন। অর্থ আসবে। বৈষয়িক আরাম বাড়তে পারে। পারিবারিক অবস্থা খুব ভাল হবে। পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে। মানসিক অবস্থার উন্নতি হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। তবে এই সময়ে একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার স্বার্থে থাকবে। অংশীদারিত্বে লাভের লক্ষণ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই সপ্তাহটি আপনার পক্ষে ভাল হবে।
কন্যা রাশি: এই সপ্তাহটি কন্যা রাশির জন্য ভাল হতে চলেছে। তবে এই সময়ে আপনাকে অর্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও চিন্তা করতে হতে পারে। আপনি অর্থ সঞ্চয় করতে সফল হবেন। তবে বিলাসিতা বা আনন্দের জন্যও অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। বাচ্চাদের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়া যাবে। পরিবার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে। প্রেম জীবনের উন্নতি হবে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনদের সমর্থন পাবেন। ধৈর্য এবং শান্ত থাকার সাথে যে কোনও কাজ মোকাবেলা করার চেষ্টা করুন।
তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা এই সপ্তাহে ইতিবাচক ফলাফল পাবেন। শনির প্রভাবের কারণে আপনি ভাল ফল পাবেন কারণ এটি আপনার জন্য যোগকর গ্রহ। অর্থ আসবে। কিছু ভাল খবর পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। আপনি আপনার দায়িত্বগুলি ভালভাবে পালন করবেন। ব্যবসায় অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে। অংশীদারিত্ব উপকারী হবে। বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। কোনও ধরণের সমস্যা নেই। তবে, সপ্তাহের শেষে, আপনাকে কিছুটা ধৈর্য ধরে কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশির লোকেরা ভাল ফলাফল পাবেন। আপনি এই সময়ে যে কাজই আটকে রেখেছেন তা সম্পূর্ণ হতে দেখা যাবে। আপনাকে আর্থিক পরিস্থিতিতে দেখা যেতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তবে সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের কিছুটা ধৈর্য ধরার প্রয়োজন হতে পারে। অংশীদারিত্ব উপকারী হবে। আপনি আপনার কাজগুলি সঠিকভাবে শেষ করবেন। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলি আসবে, তবে আপনি সেগুলি কাটিয়ে উঠবেন এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন।
মীন রাশি: মীন রাশির লোকেরা ভাগ্য পাবেন। ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হবে। এই সময়ে সৃজনশীল কাজ করা আপনার পক্ষে সহজ হবে। অর্থ পাওয়া যাবে। ধৈর্য্যের সাথে আপনি কাজে সাফল্য পাবেন। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার লক্ষণ রয়েছে। ব্যবসায়ের অবস্থার উন্নতি হবে। পরিবার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করা যেতে পারে। স্ত্রী উন্নতি এবং অগ্রগতি পেতে পারেন। আপনি যে কোনও কাঙ্ক্ষিত যাত্রায় যেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More