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    Weekly Horoscope from 12 to 18 July 2026: সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ১২ থেকে ১৮ জুলাই কেমন কাটবে, রইল জ্যোতিষমত

     ১২ থেকে ১৮ জুলাই ২০২৬র সাপ্তাহিক রাশিফল রইল।

    Published on: Jul 11, 2026, 16:00:59 IST
    By Sritama Mitra
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    কেমন কাটবে ১২ থেকে ১৮ জুলাই, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রইল ১২ রাশির সাপ্তাহিক ভাগ্যফল।

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    মেষ রাশি- মেষ রাশির স্বাস্থ্যের অবস্থা সামগ্রিকভাবে খুব ভাল, কারণ আপনার আরোহণ আজকের তারিখে দ্বিতীয় ঘরে চাঁদের সাথে একত্রে রয়েছে। এবং যদি আপনার সূর্য বুধের সাথে তৃতীয় ঘরে থাকে তবে আপনার প্রেম-সন্তানের অবস্থাও ভাল।

    বৃষ রাশি - বৃষ রাশির স্বাস্থ্যের অবস্থা কিছুটা মাঝারি, কারণ আরোহী শুক্র কেতুর সাথে একত্রে রয়েছে। প্রেম এবং সন্তানদের অবস্থা খুব ভাল, আপনার ব্যবসাও ভাল হবে। সপ্তাহের শুরুতে নায়ক-নায়িকার মতো ঝলমল করতে দেখা যায় তাদের। যা দরকার তা পাওয়া যাবে।

    মিথুন রাশি- মিথুন রাশির স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই ভালো। প্রেম-সন্তানের অবস্থা একটু মাঝারি। আপনার ব্যবসা ভালোই চলছে। সপ্তাহের শুরুতে, অতিরিক্ত ব্যয় মনকে বিরক্ত করবে, ঋণের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, এখনই বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন।

    কর্কট- এ সময় এনার্জিটি উজ্জ্বল থাকে। কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা শুভের প্রতীক হয়ে থাকেন। স্বাস্থ্য প্রেমের ব্যবসা খুব ভালোই চলছে। সপ্তাহের শুরুতেই টাকা ফেরত দেওয়া হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। পুরনো উৎস থেকেও টাকা আসবে।

    সিংহ রাশি- সিংহ রাশির স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। শুক্র এবং কেতু আপনাকে আরোহণে সমস্যা দেবে। প্রেমের সন্তানের অবস্থা একটু মধ্যপন্থী। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি ভাল লক্ষণ।

    কন্যা রাশি- কন্যা রাশির স্বাস্থ্য সামগ্রিকভাবে ভাল চলছে। কয়েকটি হাড় সংরক্ষণ করুন। প্রেমের সন্তানের অবস্থা খুব ভাল এবং ব্যবসাও ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে, ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে, আপনি ধর্মীয় কাজে অংশ নেবেন।

    তুলা রাশি- স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। নাক, কান, গলায় বড় ধরনের সমস্যা হতে পারে। প্রেমের সন্তানদের অবস্থাও কিছুটা মাঝারি। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি শুভ সময়। সপ্তাহের শুরুতে আপনি অনেক ঝামেলায় পড়তে পারেন। আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন, পরিস্থিতি প্রতিকূল।

    বৃশ্চিক রাশি- বৃশ্চিক রাশি রাশি- বৃশ্চিক রাশির স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেমের সন্তানদের অবস্থান অত্যন্ত শুভ, খুব শুভ সময়। সপ্তাহের শুরুতে, প্রেমিক-প্রেমিকাদের দেখা হবে।

    ধনু রাশি- ধনু রাশির মানুষের অবস্থা আজকাল স্বাস্থ্যের দিক থেকে কিছুটা মাঝারি হয়ে গেছে। প্রেমের সন্তানদের অবস্থা কিছুটা মাঝারি। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি শুভ সময়। সপ্তাহের শুরুতে, শত্রুরা আধিপত্য বিস্তার করবে বা এমনকি শত্রুরাও মাথা নত করবে বা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবে।

    মকর রাশি- মকর রাশির অবস্থা খুবই শুভ। সপ্তম ঘরের গুরু পূর্ণ চোখে আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন, তিনি উচ্চতর গুরু। প্রেমের সন্তানদের অবস্থা মাঝারি।

    কুম্ভ রাশি- স্বাস্থ্য মাঝারি, পেটের রোগ বড় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। আপনি যদি একজন মহিলা হন তবে কোনও বড় গাইনোকোলজিকাল সমস্যা বা বড় সংক্রমণ হতে পারে, আপনি খুব সাবধানতা অবলম্বন করবেন। প্রেমে, সন্তানদের অবস্থা খুব ভাল, আপনার ব্যবসা ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে জমি, ভবন, যানবাহন কেনার প্রবল সম্ভাবনা থাকবে।

    মীন রাশি - আপনাকে স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিতে হবে, এটি এখনই খুব ভাল পরিস্থিতি নয়। প্রেমের সন্তানদের পরিস্থিতি আপনার পক্ষে ভাল বলে মনে করা হবে এবং এটি ব্যবসায়ের দৃষ্টিকোণ থেকেও ভাল দেখাচ্ছে। সপ্তাহের শুরুতে বীরত্বের ফল আসবে, কর্মসংস্থানে অগ্রগতি হবে, ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন হবে।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Weekly Horoscope From 12 To 18 July 2026: সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ১২ থেকে ১৮ জুলাই কেমন কাটবে, রইল জ্যোতিষমত

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