    Weekly Horoscope Astrology: সরস্বতী পুজো ২০২৬র সপ্তাহ কেমন কাটবে? রইল ১৯ থেকে ২৫ জানুয়ারির সাপ্তাহিক রাশিফল

    কেমন কাটবে আপনার আসন্ন সপ্তাহ? দেখে নিন রাশিফল।

    Published on: Jan 17, 2026 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    জানুয়ারি মাসে শুরু হতে চলেছে আরও এক সপ্তাহ। আর আসন্ন সপ্তাহে রয়েছে সরস্বতী পুজো। ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ রয়েছে সরস্বতী পুজো। এই উৎসবের সপ্তাহটিতে প্রেম থেকে শিক্ষা, অর্থ থেকে স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক দিয়ে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে? দেখে নিন রাশিফলে। রইল ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল।

    কেমন কাটবে সপ্তাহটি?
    কেমন কাটবে সপ্তাহটি?

    মেষ

    মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি গড়পড়তা হবে। ক্যারিয়ার হোক বা ব্যবসা, পরিস্থিতি কখনও কখনও অনুকূল আবার কখনও কখনও প্রতিকূল হবে। মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহে দেশে এবং বিদেশে খুব সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে। আপনার পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার আগে সেগুলি গৌরব করা এড়িয়ে চলুন, কারণ আপনার বিরোধীরা সেগুলি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে।

    বৃষ

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছুটা অস্থির হতে পারে। যারা চাকরি করেন তাদের কর্মক্ষেত্রে তাদের ঊর্ধ্বতন এবং জুনিয়রদের সাথে তর্ক এড়িয়ে চলা উচিত। লোকেদের সাথে আলাপচারিতার সময় আপনাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে, কারণ আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা করা হতে পারে। আর্থিকভাবে, এই সপ্তাহটি আপনার জন্য খুব একটা ইতিবাচক হবে না। সপ্তাহের শুরু থেকেই, আপনি উল্লেখযোগ্য ব্যয়ের বোঝায় ভারাক্রান্ত থাকবেন।

    মিথুন

    এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ হবে। আপনার ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায়িক সম্ভাবনা অনুকূল হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টা সফল হবে। আপনার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে এবং লোকেরা আপনার দক্ষতার প্রশংসা করবে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তন বা স্থানান্তরের জন্য আকুল হয়ে থাকেন, তাহলে এই সপ্তাহে আপনার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

    কর্কট

    এই সপ্তাহটি কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ এবং সুখে পূর্ণ হবে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, পরিবার এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। বাড়িতে শুভ ঘটনা ঘটবে। প্রিয়জনের সম্পর্কে সুসংবাদ শুনলে আনন্দ হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার মর্যাদা এবং অবস্থান বৃদ্ধি পাবে।

    সিংহ

    চাকরিজীবীরা হঠাৎ করে অতিরিক্ত কাজের চাপের সম্মুখীন হতে পারেন, অথবা কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরোধীরা আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তৈরি করতে পারে। তবে, আপনার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সেগুলি সমাধান করতে সক্ষম হওয়া উচিত। গত সপ্তাহে আপনার উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠা ব্যবসায়িক সমস্যাগুলি এই সপ্তাহে সমাধান করা হবে।

    কন্যা

    জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহে তাড়াহুড়ো করে কোনও কাজ করা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ চলমান কোনও কাজও নষ্ট হতে পারে। জীবনের যেকোনো চ্যালেঞ্জকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করুন। আপনি যদি চাকরিজীবী হন, তাহলে এই সপ্তাহে কর্মক্ষেত্রে আপনার ঊর্ধ্বতন এবং জুনিয়র উভয়ের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করা ভাল। তর্ক বা সমালোচনা এড়িয়ে চলুন।

    তুলা

    এই সপ্তাহে আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমের জন্য আপনি পূর্ণ পুরষ্কার এবং কৃতিত্ব পাবেন। সপ্তাহের শুরুতে, আপনার ক্যারিয়ার বা ব্যবসার জন্য দীর্ঘ বা স্বল্প দূরত্বের যাত্রা শুরু করতে হতে পারে। যাত্রাটি আনন্দদায়ক প্রমাণিত হবে এবং নতুন যোগাযোগ তৈরি করবে।

    বৃশ্চিক

    আপনাকে কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে এবং দৌড়াদৌড়ি করতে হতে পারে, তবে আশার কথা হল আপনার প্রচেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে পুরস্কৃত হবে। এই সপ্তাহে, আপনার সাহস সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে এবং আপনি প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপনার হৃদয় ও আত্মাকে নিয়োজিত করবেন। এই সপ্তাহে, আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ আপনার ক্যারিয়ার এবং ব্যবসাকে এগিয়ে নেওয়ার দিকে থাকবে।

    ধনু

    রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফল বয়ে আনবে। কখনও কখনও পরিস্থিতি অনুকূল আবার কখনও প্রতিকূল মনে হবে। তবে, আপনার বোধগম্যতা এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সহায়তায়, আপনি শেষ পর্যন্ত অনেক সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে সফল হবেন। সপ্তাহের শুরুতে আপনার খরচ হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে। এই সময়ে, আপনার ক্যারিয়ার এবং ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয়ে সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে।

    মকর

    আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আপনার প্রতি অত্যন্ত সদয় হবেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে, আপনি বিলাসবহুল জিনিসপত্রের পিছনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারেন। এই সময়ে, আপনি জমি, ভবন এবং যানবাহনের সুবিধা উপভোগ করবেন।

    কুম্ভ

    সপ্তাহটি কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে আনবে। কুম্ভ রাশির জাতকদের তাদের ইচ্ছা বা আদর্শ অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। তাড়াহুড়ো করে কোনও কিছু করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি ইতিমধ্যেই চলমান কাজগুলিকে নষ্ট করে দিতে পারে। সপ্তাহের প্রথমার্ধ আপনার জন্য কিছুটা ব্যয়বহুল প্রমাণিত হবে। আয় হ্রাস এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উপর উল্লেখযোগ্য ব্যয় আপনাকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলতে পারে।

    মীন

    সপ্তাহের শুরু থেকেই, আপনি অনুকূল ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায়িক সম্ভাবনা অনুভব করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে এবং আপনার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। ভাগ্য আপনার পাশে থাকলে, আপনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেকে এগিয়ে দেখতে পাবেন। এই সপ্তাহে, আপনি নতুন জিনিস শেখার চেষ্টা করবেন, যা আপনার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে আপনি হঠাৎ করে দীর্ঘ বা স্বল্প দূরত্বের ভ্রমণে যেতে পারেন।
    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

