মিথুন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ১৪ থেকে ২০ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?
মিথুন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?
মিথুন (মে 21-জুন 21) সাপ্তাহিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, কৌতূহল সহায়ক সংযোগ এবং নতুন ধারণা নিয়ে আসে আপনার মন সক্রিয় এবং সামাজিক থাকবে; কথোপকথন নতুন ধারণা নিয়ে আসে এবং সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। এই সপ্তাহে নতুন তথ্য বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করার জন্য সংগঠিত থাকুন। দরজা খুলে দেয় এমন প্রাণবন্ত বিনিময়ের প্রত্যাশা করুন। অপ্রতিরোধ্য এড়াতে বার্তাগুলিকে অগ্রাধিকার দিন এবং প্রত্যুত্তরগুলির পরিকল্পনা করুন। একটি সামাজিক আমন্ত্রণ দরকারী পরিচিতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। অগ্রগতি স্থির রাখতে ছোট ছোট কাজগুলি করার সাথে শেখার ভারসাম্য বজায় রাখুন। ব্যয়গুলি সাবধানে ট্র্যাক করুন এবং উত্পাদনশীল বিকেলের জন্য রিচার্জ করতে সংক্ষিপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের বিরতি নিন। মিথুন রাশি এই সপ্তাহের রাশিফল যোগাযোগ এই সপ্তাহে আপনার প্রেমের শক্তি। আপনার সঙ্গী কী পছন্দ করে তা শিখতে সহজ চিন্তাভাবনা ভাগ করুন এবং হালকা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। অবিবাহিত হলে, গ্রুপ ইভেন্টগুলিতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন যেখানে আপনি স্বাভাবিকভাবেই দয়ালু লোকদের সাথে দেখা করতে পারেন। দীর্ঘ বক্তৃতা বা সুর সংশোধন করা এড়িয়ে চলুন; পরিবর্তে মৃদু হাস্যরস বেছে নিন। একটি সাধারণ নাস্তা রান্না করা বা নিকটবর্তী বাগানে হাঁটার মতো একটি সংক্ষিপ্ত ভাগ করা ক্রিয়াকলাপ আরাম তৈরি করবে। প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সৎ হন এবং উষ্ণতা এবং হাসি তৈরি করতে ধৈর্যের সাথে শুনুন। মিথুন রাশি এই সপ্তাহের রাশিফল ধারণাগুলি দ্রুত প্রবাহিত হয়; নোটগুলি ক্যাপচার করুন যাতে আপনি ভাল পরিকল্পনাগুলি ভুলে না যান। কর্মক্ষেত্রে, মিটিংগুলিতে একটি স্পষ্ট পরামর্শ ভাগ করুন এবং প্রতিক্রিয়া জিজ্ঞাসা করুন। এমন একজন সতীর্থের সাথে সহযোগিতা করুন যিনি আপনার দক্ষতার পরিপূরক। গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারগুলিকে ব্যাহত করে এমন শেষ মুহুর্তের কাজগুলিতে সম্মত হওয়া এড়িয়ে চলুন। ইমেলগুলি সংগঠিত করুন এবং প্রতিদিন তিনটি কাজকে অগ্রাধিকার দিন। সকালে একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনার তালিকা আপনাকে মনোনিবেশ করবে এবং একবারে সবকিছু করার চেষ্টা করার চেয়ে অগ্রগতি স্থির করবে এবং ছোট জয়গুলি উদযাপন করবে। মিথুন রাশি এই সপ্তাহের রাশিফল অর্থের বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়া দরকার তবে চিন্তা নয়। বিস্ময় এড়াতে ছোট প্রতিদিনের ব্যয়ের উপর নজর রাখুন। যদি কোনও অর্থ প্রদান দেরি হয় তবে প্রদানকারীর সাথে বিনয়ের সাথে যোগাযোগ করুন এবং নতুন তারিখটি নোট করুন। উত্তেজনাপূর্ণ বিক্রয় বা বার্তাগুলির উপর ভিত্তি করে আবেগপ্রবণ কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। একটি কুশন তৈরি করার জন্য প্রতিটি আয় থেকে একটি ছোট শতাংশ সঞ্চয় করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। অতিরিক্ত তহবিল উপার্জন করার জন্য একটি সহজ পার্শ্ব কাজ সন্ধান করুন; অবিচল ক্ষুদ্র আয় মানসিক শান্তি এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এবং সাপ্তাহিক লক্ষ্যগুলি পর্যালোচনা করতে সহায়তা করে। মিথুন রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার মন দ্রুত কাজ করে তাই বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ। চোখ শিথিল করতে এবং আপনার ঘাড় প্রসারিত করতে সংক্ষিপ্ত বিরতি নিন। শক্তি স্থিতিশীল রাখতে ফলমূল, শাকসব্জী এবং পুরো শস্যের সাথে হালকা খাবার চয়ন করুন। হাইড্রেটেড থাকুন এবং দিনের শেষের দিকে খুব বেশি ক্যাফিন এড়িয়ে চলুন। সতেজ হওয়ার জন্য মধ্যাহ্নভোজের পরে মৃদু শ্বাস বা সংক্ষিপ্ত হাঁটার চেষ্টা করুন। যদি ঘুম সংক্ষিপ্ত মনে হয় তবে আরও ভাল ঘুমাতে সহায়তা করার জন্য শান্ত ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে একটি সাধারণ শোবার সময় রুটিন সেট করুন এবং উদ্বেগ অব্যাহত থাকলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন। মিথুন রাশির গুণাবলী শক্তি: অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, জ্ঞানী, স্মার্ট, মনোরম, দ্রুত বুদ্ধিমান, মনোমুগ্ধকর দুর্বলতা: অসঙ্গতিপূর্ণ, গসিপি, অলস প্রতীক: যমজ উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: বাহু এবং ফুসফুস সাইন শাসক: বুধ ভাগ্যবান দিন: বুধ শুভ রঙ: রৌপ্য ভাগ্যবান সংখ্যা: 7 ভাগ্যবান পাথর: পান্না মিথুন রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু মেলা সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক রাশি, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা রাশি, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)