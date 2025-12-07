মিথুন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?
মিথুন (মে 21 - জুন 21) সাপ্তাহিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলেছেন, এই সপ্তাহে অহংকার এড়িয়ে চলুন কিছু ছোটখাটো ঘর্ষণ বিদ্যমান; যাইহোক, তাদের প্রেমের সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে দেবেন না। অফিসে কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যান। সম্পদ এবং সম্পদ উভয়ই মনোযোগ দাবি করে। আপনার প্রেমিককে খুশি রাখুন এবং কর্মক্ষেত্রে আপনি সেরা পারফরম্যান্স করেছেন তা নিশ্চিত করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার মনোভাব একটি বড় ভূমিকা পালন করে। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনাকে অবশ্যই ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মিথুন রাশি এই সপ্তাহের প্রেমের রাশিফল প্রেমিককে ভাল মেজাজে রাখুন। আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে হবে। তবে সঙ্গীর উপর আপনার ধারণা চাপিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার সঠিক যোগাযোগ থাকা উচিত, যা বিদ্যমান বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান করবে। কিছু প্রেমের ক্ষেত্রে পিতামাতার সমর্থন থাকবে। আপনি এই সপ্তাহে উপহার দিয়ে আপনার প্রেমিককে চমকে দিতে পারেন। মহিলারা কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা অফিসের সিনিয়র সহ কোনও অপ্রত্যাশিত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি প্রস্তাব আশা করতে পারেন। বিবাহিত পুরুষ নেটিভদের অফিস রোম্যান্সে প্রবেশ করা উচিত নয়। মিথুন রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল দলগত আলোচনায় উদ্ভাবনী হন এবং আপনার ধারণাগুলি অনেকগুলি গ্রহণকারী থাকবে। আবেগকে আপনাকে শাসন করতে দেবেন না, পরিবর্তে অফিসে জিনিসগুলি চূড়ান্ত করার জন্য আপনার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ব্যবহার করুন। মানবসম্পদ, বিমান চলাচল, অটোমেশন, যান্ত্রিক, স্বাস্থ্যসেবা, আইনী এবং মিডিয়া পেশাদাররা নতুন সুযোগ দেখতে পাবেন। কিছু পুরুষ নেটিভ চাকরির ইন্টারভিউ পাস করবে। সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশটি প্রকল্পে নতুন ধারণা প্রবর্তন করার জন্যও ভাল। ব্যবসায়ীরা এই সপ্তাহে নতুন সুযোগ দেখতে পাবেন। মিথুন রাশি এই সপ্তাহের রাশিফল আর্থিকভাবে, আপনি এই সপ্তাহে ভাল আছেন। একটি ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করা হবে, যখন ব্যবসায়ীরা তহবিল সংগ্রহের জন্য প্রোমোটার খুঁজে পাবেন। কোনও ভাইবোন বা বন্ধু আর্থিক বিরোধের মুখোমুখি হবেন এবং আপনাকে সাহায্য করার জন্য একটি পরিমাণ ঋণ দিতে হবে। কিছু নেটিভ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কিনবেন। এই সপ্তাহটি বাড়ি সংস্কারের জন্যও ভাল। যদিও বিনিয়োগ একটি ভাল সিদ্ধান্ত, রিয়েল এস্টেট থেকে দূরে থাকুন, কারণ এটি এর জন্য সঠিক সময় নয়। মিথুন রাশিফল এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি আসতে পারে। আপনি জয়েন্টগুলিতে ব্যথা বিকাশ করবেন। চোখ এবং কানের সাথেও সমস্যা হতে পারে। শিশুরা খেলার সময় ক্ষত বিকাশ করতে পারে। রান্নাঘরে কাজ করা মহিলাদের শাকসবজি কাটার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ ছোটখাটো কাটা হতে পারে। জাঙ্ক ফুড এবং বায়ুযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলুন। পরিবর্তে, প্লেটটি আরও শাকসবজি এবং ফল দিয়ে পূরণ করুন। মিথুন রাশির গুণাবলী শক্তি: অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, জ্ঞানী, স্মার্ট, মনোরম, দ্রুত বুদ্ধিমান, মনোমুগ্ধকর দুর্বলতা: অসঙ্গতিপূর্ণ, গসিপি, অলস প্রতীক: যমজ উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: বাহু এবং ফুসফুস সাইন শাসক: বুধ ভাগ্যবান দিন: বুধ শুভ রঙ: রৌপ্য ভাগ্যবান সংখ্যা: 7 ভাগ্যবান পাথর: পান্না মিথুন রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু মেলা সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক রাশি, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা রাশি, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)