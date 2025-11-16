মিথুন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, নভেম্বর ১৬ থেকে ২২ কেমন যাবে?

আপনার আর্থিক এবং স্বাস্থ্য উভয়ই ইতিবাচক। বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ হবে। সম্পর্কের বিষয়গুলি ইতিবাচক নোটে নিষ্পত্তি করুন। অফিসে দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ থাকবে। কোনও বড় আর্থিক সমস্যা আপনাকে সমস্যায় ফেলবে না এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।
এই সপ্তাহে মিথুন রাশিফল বিবাহের জন্য পিতামাতার অনুমোদন বা প্রস্তাব গ্রহণ সহ কিছু আনন্দদায়ক জিনিস ঘটতে পারে। প্রেমিকের সাথে কিছু সমস্যা সমাধান করতে পেরে আপনি খুশি হবেন। মহিলারা প্রাক্তন প্রেমিকের কাছে ফিরে যাওয়ার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। যারা প্রেমের বিষয়ে নতুন, তাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে প্রেমিকের উপর ধারণাগুলি চাপিয়ে না দেওয়া হয়। অবিবাহিত মহিলারা সহকর্মী বা সহপাঠীর কাছ থেকে প্রস্তাব আশা করতে পারেন। পারিবারিক জীবন বাঁচাতে বিবাহিত নারীদের স্ত্রীর ওপর নজর রাখতে হবে।
মিথুন রাশিফল এই সপ্তাহে কোনও বড় চ্যালেঞ্জ আসবে না, তবে বিদেশে স্থানান্তরিত হওয়ার নতুন সুযোগগুলি দরজায় কড়া নাড়বে। আইটি পেশাদার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, কপি ডিজাইনার এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের জীবনে এটি আরও দৃশ্যমান হবে। আপনি চাকরি পরিবর্তন করার বিষয়ে সিরিয়াস হতে পারেন কারণ নতুন বিকল্পগুলি দরজায় আঘাত করবে। সঠিক পছন্দটি বেছে নিন এবং দেখুন কীভাবে আপনার পেশাগত জীবন রূপান্তরিত হয়। ব্যবসায়ীরা অংশীদারিত্বের সমস্যাগুলি পরিষ্কার করতে সফল হবেন। সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশটি একটি নতুন পণ্য বা ধারণা চালু করার জন্যও ভাল।
মিথুন রাশিফল এই সপ্তাহে সমৃদ্ধি আসবে এবং আপনি স্মার্ট বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে ভাল। ব্যবসায়ীরা ফ্যাশন, ম্যানুফ্যাকচারিং, ব্যাংকিং, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং পরিবহনের সাথে যুক্ত ব্যবসা থেকে ভাল রিটার্ন দেখতে পাবেন। আপনি একটি গাড়ি বা একটি নতুন সম্পত্তি কেনার জন্য সপ্তাহের প্রথম অংশটি বেছে নেবেন। আপনি বিদেশে ছুটি কাটানোর বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন এবং আর্থিক অবস্থা অনুমতি দেওয়ার সাথে সাথে হোটেল রিজার্ভেশন এবং ফ্লাইট বুকিং করতে পারেন।
মিথুন রাশিফল এই সপ্তাহে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অফিস এবং ব্যক্তিগত জীবন বজায় রাখুন। কিছু মহিলা এই সপ্তাহে গাইনোকোলজিকাল সমস্যা বিকাশ করতে পারেন। তবে আপনার স্বাস্থ্য সাধারণত ভাল থাকবে এবং আপনি ভাল ঘুম পাবেন। শিশুদের খেলাধুলার সময় সতর্ক থাকতে হবে। যাদের হার্ট সম্পর্কিত সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশটি গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনাকে অবশ্যই তামাক এবং অ্যালকোহল উভয়ই ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।
