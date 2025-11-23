Edit Profile
    মিথুন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

    মিথুন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Nov 23, 2025 12:38 PM IST
    By Sayani Rana
    মিথুন (মে 21 - জুন 21) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলে, কৌতূহলী মন নতুন, পরিষ্কার পথ খুঁজে পায় আপনার মন দ্রুত এবং কৌতুকপূর্ণ; শিক্ষা দরজা খুলে দেয়। সদয়ভাবে কথা বলুন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন এবং বন্ধু বা সহকর্মীদের সাথে ছোট সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নতুন উপায় চেষ্টা করুন। এই সপ্তাহটি প্রাণবন্ত ধারণা এবং সহায়ক বিনিময় নিয়ে আসে। আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্টভাবে ভাগ করুন এবং মৃদু প্রতিক্রিয়া শুনুন। ছোট ছোট শেখার পদক্ষেপগুলি দক্ষতা এবং আনন্দ উন্নত করে। নোটগুলি সংগঠিত করুন এবং একটি সহজ পরিকল্পনা সেট করুন। আজ কর্মক্ষেত্রে এবং প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ দরজা খোলার জন্য কৌতূহলকে দয়ার সাথে ব্যবহার করুন। মিথুন রাশিফল এই সপ্তাহে আপনি প্রেমে আড্ডাবাজ এবং উষ্ণ বোধ করেন। যদি অবিবাহিত, ভদ্র বার্তা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ইভেন্টগুলি এমন কাউকে আনতে পারে যিনি আপনার বুদ্ধি উপভোগ করেন। যদি কোনও সম্পর্কের মধ্যে থাকে তবে ছোট গল্পগুলি ভাগ করুন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনুন; কৌতুক এবং মৃদু টিজিং জিনিসগুলিকে হালকা রাখে। একসাথে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করার সময় প্রিয়জনের অনুভূতি এবং পারিবারিক ঐতিহ্যকে সম্মান করুন। খুব বেশি পরিবর্তিত পরিকল্পনা বলা এড়িয়ে চলুন। সৎ দয়া এবং স্পষ্ট প্রতিশ্রুতিগুলি বিশ্বাসকে গভীর করতে এবং ভাগ করে নেওয়া সময়কে আরও আনন্দময় করতে এবং একটি সাধারণ সুখী ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে। মিথুন রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল আপনি যখন তাদের সহজভাবে ব্যাখ্যা করেন তখন আপনার ধারণাগুলি কর্মক্ষেত্রে জ্বলজ্বল করে। কাজগুলি ছোট ধাপে বিভক্ত করুন এবং প্রগতির আপডেটগুলি শেয়ার করুন। একটি মিটিং বা চ্যাট একটি সহায়ক পরামর্শ আনতে পারে - এটি নোট করুন। একবারে অনেকগুলি কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া এড়িয়ে চলুন; শেষ করার জন্য একটি চয়ন করুন। ফোকাস থাকার জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকা এবং দলের সম্প্রীতি বজায় রাখতে ভদ্র বার্তাগুলি ব্যবহার করুন। এই সপ্তাহে একটি দ্রুত দক্ষতা বা সরঞ্জাম শেখা ভবিষ্যতের কাজগুলি আরও সহজ করে তুলবে, আপনার অভিযোজনযোগ্যতা দেখাবে এবং প্রতিদিন শিখতে থাকবে। মিথুন রাশির রাশিফল এই সপ্তাহের অর্থ সাবধানী পছন্দগুলির সাথে অবিচল দেখাচ্ছে। আপনি কী সংরক্ষণ করতে পারেন তা দেখতে ছোট বিল এবং সাবস্ক্রিপশনগুলির একটি সহজ পরীক্ষা করুন। গ্যাজেট বা আবেগপ্রবণ কেনাকাটার উপর দ্রুত ব্যয় এড়িয়ে চলুন। যদি অর্থ বকেয়া থাকে তবে ভদ্র অনুস্মারক প্রেরণ করুন এবং তারিখগুলি নিশ্চিত করুন। যদি ব্যয় তাদের প্রভাবিত করে তবে পরিবারের সাথে পরিকল্পনাগুলি ভাগ করুন। ছোট্ট সঞ্চয়ের অভ্যাস ভালো লাগবে। পরিষ্কার নোট রাখুন এবং আপনার পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করার পরে কেবল ছোট ট্রিটগুলি উপভোগ করুন এবং এখনই একটি পরিষ্কার স্বল্পমেয়াদী সঞ্চয়ের লক্ষ্য সেট করুন। মিথুন রাশিফল এই সপ্তাহের মন এবং শরীরের মৃদু যত্ন প্রয়োজন। নিয়মিত ঘুম রাখুন এবং সম্ভব হলে গভীর রাতের স্ক্রিনগুলি এড়িয়ে চলুন। উত্তেজনা কমাতে এবং শক্তি বাড়াতে সংক্ষিপ্ত হাঁটা বা হালকা প্রসারিত করার চেষ্টা করুন। ফলমূল, শস্য এবং লেবু সহ সাধারণ নিরামিষ খাবার খান; ভারী বা ভাজা স্ন্যাকস এড়িয়ে চলুন। মনকে শান্ত করার জন্য ব্যস্ত মুহুর্তে সংক্ষিপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের বিরতি অনুশীলন করুন। মানসিক চাপ বেড়ে গেলে বিশ্বস্ত বন্ধু বা পরিবারের সদস্যের সাথে কথা বলুন। ছোট অবিচল অভ্যাসগুলি মেজাজকে উজ্জ্বল করবে এবং শক্তিশালী করবে এবং হাসিমুখে সময় ব্যয় করবে। মিথুন রাশির গুণাবলী শক্তি: অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, জ্ঞানী, স্মার্ট, মনোরম, দ্রুত বুদ্ধিমান, মনোমুগ্ধকর দুর্বলতা: অসঙ্গতিপূর্ণ, গসিপি, অলস প্রতীক: যমজ উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: বাহু এবং ফুসফুস সাইন শাসক: বুধ ভাগ্যবান দিন: বুধ শুভ রঙ: রৌপ্য ভাগ্যবান সংখ্যা: 7 ভাগ্যবান পাথর: পান্না মিথুন রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু মেলা সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক রাশি, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা রাশি, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Gemini Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    News/Astrology/মিথুন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

