    মিথুন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৩০ থেকে ডিসেম্বর ৬ কেমন কাটবে?

    মিথুন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Nov 30, 2025 12:20 PM IST
    By Sayani Rana
    এই সপ্তাহে বিজয় চালিয়ে যান ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সম্পর্ক সংরক্ষণ করুন। পেশাগত সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করুন। ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন, যখন আপনার স্বাস্থ্যের সমস্যা থাকতে পারে। আপনার প্রেম জীবন ঝামেলা থেকে মুক্ত। আপনি অফিসে ভাল পারফরম্যান্স করবেন এবং আর্থিকভাবে আপনার জীবন স্থিতিশীল হবে। এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য আরও মনোযোগ দাবি করবে।

    Gemini Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    মিথুন রাশি এই সপ্তাহের রাশিফল আপনার রোম্যান্সের কার্ডগুলি বুকের কাছাকাছি রাখুন। এই সপ্তাহে প্রেমে চমক থাকতে পারে। আপনি বিরোধগুলি নিষ্পত্তি করতে পেরে খুশি হবেন এবং এই সপ্তাহটি ঝামেলা নিরাময়ের জন্য ভাল। কিছু সম্পর্ক যা ব্রেকআপের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে তা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। আপনি প্রাক্তন প্রেমিকের সাথেও জিনিসগুলি প্যাচ করতে পারেন যিনি অহংবোধের কারণে বিচ্ছেদ করেছিলেন। কিছু মহিলা অনুষ্ঠানগুলিতে মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং প্রস্তাব পেতে পারে। অফিসের রোম্যান্স থেকে দূরত্ব বজায় রাখা ভাল কারণ এটি বৈবাহিক জীবনেও প্রভাব ফেলতে পারে।

    মিথুন রাশির রাশিফল এই সপ্তাহের পেশাদার সমস্যাগুলি এই সপ্তাহে উত্পাদনশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সময়সীমা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। নতুন নতুন কাজ আসবে। চাকরির কারণেও আপনার ভ্রমণের প্রয়োজন হতে পারে। আপনার যোগাযোগের দক্ষতা ক্লায়েন্ট সেশনে সহায়তা করবে। একটি নতুন প্রকল্প পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং ক্যারিয়ারের সাফল্যের সিঁড়ি আরোহণের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করুন। আপনি যদি ব্যবসায় থাকেন তবে এটি দিগন্ত ছাড়িয়ে প্রসারিত করার এবং একাধিক উদ্যোগে বিনিয়োগ করার সময়।

    মিথুন রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল আপনি সপ্তাহের শেষে একটি মূল্যায়নও দেখতে পাবেন। সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশটি কোনও ভাইবোন বা বন্ধুকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা। আপনার অবদানের জন্য একটি পরিমাণও আলাদা করে রাখা উচিত, কারণ পরিবারের মধ্যে একটি উদযাপন ঘটতে চলেছে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা করার আগে উদ্যোক্তাদের কর্মকর্তাদের খুশি রাখা দরকার। ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা উপার্জনে ইতিবাচক আউটপুট দেখে খুশি হবেন।

    মিথুন রাশিফল এই সপ্তাহে ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। অফিসের চাপ যেন ঘরে না আনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কিছু মহিলার ত্বকের অ্যালার্জি এবং ছোটখাটো কাশি সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দেবে। যারা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, তাদেরও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি নেতিবাচক মনোভাবের লোকদের থেকেও দূরে থাকতে পারেন। এই সপ্তাহে অ্যালকোহল ত্যাগ করা ভাল।

    News/Astrology/মিথুন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৩০ থেকে ডিসেম্বর ৬ কেমন কাটবে?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
