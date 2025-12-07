সিংহ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?
সিংহ রাশি (জুলাই 23-আগস্ট 23) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলে, আপনি সর্বদা ইতিবাচক শোনাচ্ছে নিঃশর্তভাবে ভালবাসা প্রকাশ করুন। আপনার প্রেমিক সহায়ক হবে এবং এটি চাকরিতেও প্রতিফলিত হবে। স্মার্ট আর্থিক সিদ্ধান্তের সন্ধান করুন, এবং স্বাস্থ্য ভাল। আপনার প্রেমের সম্পর্ক ফলপ্রসূ এবং সৃজনশীল হবে। অফিসে ম্যানেজমেন্টের প্রত্যাশা পূরণে সতর্ক থাকুন। স্মার্টভাবে সম্পদ পরিচালনা করুন, এবং স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। সিংহ রাশি এই সপ্তাহের রাশিফল আপনার রোমান্টিক জীবন সারা সপ্তাহ ধরে ভাল থাকবে। প্রাক্তন শিখার সাথে দেখা করার সম্ভাবনা বেশি। প্রেমিকের সঙ্গে তর্ক এড়িয়ে চলুন। রোম্যান্সের ক্ষেত্রেও আপনার অভিব্যক্তিপূর্ণ হওয়া উচিত। অবিবাহিত মহিলারা কর্মক্ষেত্রে, শ্রেণিকক্ষে বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে একটি প্রস্তাব পেতে পারেন। কিছু মহিলা তাদের প্রাক্তন প্রেমিকদের কাছে ফিরে যাবেন, তবে এটি বর্তমান সম্পর্ককেও প্রভাবিত করতে পারে। সিংহ রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল গুরুত্বপূর্ণ ক্লায়েন্টদের পরিচালনা করার সময় বুদ্ধিমান হন। অফিসের রাজনীতিতে প্রবেশ করবেন না এবং পরিবর্তে আরও উত্পাদনশীল কার্যভারের সন্ধান করুন। সপ্তাহের দ্বিতীয় ভাগে নতুন কাজ আসবে। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, গ্রাফিক ডিজাইনার, শেফ এবং ব্যাংকাররা এই সপ্তাহে সংস্থাটি পরিবর্তন করবেন। টিম মিটিংয়ে থাকাকালীন আপনাকে অবশ্যই ইতিবাচক শোনাতে হবে, কারণ এটি আপনার দলের সদস্যদের আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে তুলবে। উদ্যোক্তারা নতুন অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করবেন এবং এটি আরও তহবিল আনবে। সিংহ রাশির অর্থ রাশিফল এই সপ্তাহে সম্পদ আসবে। কিছু নেটিভ নতুন গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে সুখ পাবেন। আপনি অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আগে, বাজারটি অধ্যয়ন করুন, কারণ আপনাকে অন্ধভাবে বিনিয়োগ করতে হবে না এবং অর্থ হারাতে হবে না। কিছু মহিলার বাড়িতে বা অফিসে একটি উদযাপনের জন্য ব্যয় করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি পরিশোধ করতে হবে। ব্যবসায়ীরা নতুন আর্থিক চুক্তিও স্বাক্ষর করবেন যা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করবে। সিংহ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্যের সাথে আপস করবেন না। সিনিয়রদের ওষুধ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার এবং ডাক্তারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। জয়েন্টগুলিতে ব্যথা এবং ঘুম সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও হতে পারে যার জন্য চিকিত্সার যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। কিছু মহিলার সপ্তাহের প্রথম ভাগে দৃষ্টি সম্পর্কিত সমস্যাগুলির জন্য চিকিত্সার যত্নের প্রয়োজন হবে। শিশুরা ভাইরাল জ্বর এবং মৌখিক স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কেও অভিযোগ করবে। সিংহ রাশির গুণাবলী শক্তি: উদার, অনুগত, উদ্যমী, উত্সাহী দুর্বলতা: অহংকারী, বিলাসবহুল সন্ধানকারী, অসাবধানতা এবং আত্মতৃপ্তি প্রতীক: সিংহ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: হৃদয় এবং মেরুদণ্ডের চিহ্ন শাসক: সূর্য ভাগ্যবান দিন: রবিবার ভাগ্যবান রঙ: সোনালী ভাগ্যবান সংখ্যা: 19 ভাগ্যবান পাথর: রুবি লিও সাইন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু ভাল সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ ন্যাত্র সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ ন্যাত্রী সামঞ্জস্য: কর্কট, কন্যা, মকর রাশি, মীন রাশি কম সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)