Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সিংহ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, নভেম্বর ১৬ থেকে ২২ কেমন যাবে?

    সিংহ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, আগামী সপ্তাহ কেমন যাবে?

    Published on: Nov 16, 2025 11:11 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কোনও গুরুতর আর্থিক সমস্যা থাকবে না এবং আপনিও সুস্থ থাকতে পারেন। অতীতকে কবর দিন এবং সুখী রোমান্টিক জীবনের জন্য এটি কখনও খনন করবেন না। আপনি একটি পেশাগতভাবে উত্পাদনশীল সপ্তাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপনি এই সপ্তাহে বড় আর্থিক বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনারও সুস্বাস্থ্য থাকবে।

    সিংহ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল
    সিংহ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    সিংহ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    সিংহ রাশি এই সপ্তাহের রাশিফল আপনার সহায়ক হওয়া উচিত এবং অহংবোধ সম্পর্কিত কোনও সমস্যা থাকা উচিত নয়। কিছু দীর্ঘ-দূরত্বের প্রেমের বিষয়গুলি কাজ নাও করতে পারে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে একটি নতুন সম্পর্ক শুরু হবে এবং এটি আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করবে। দাম্পত্য জীবনের মধ্যে অহং-সম্পর্কিত সংঘর্ষ থেকে সাবধান থাকুন, যা পিতামাতার হস্তক্ষেপ দাবি করে। কিছু প্রেমের সম্পর্ক বিষাক্ত হবে এবং এই সপ্তাহে সেগুলি থেকে বেরিয়ে আসা বুদ্ধিমানের কাজ। বিবাহিত দম্পতিরা তাদের সঙ্গীর প্রতি তাদের সংবেদনশীল অনুভূতি প্রদর্শন করতে পারেন।

    সিংহ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    সিংহ রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল আপনাকে অবশ্যই কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অফিসের রাজনীতি নিয়ে ঝামেলা হবে। আপনাকে এটি নিষ্পত্তি করতে হবে। যারা আর্টস, মিউজিক, পাবলিশিং, আইন, আর্কিটেকচার, কপিরাইটিং, বিজ্ঞাপন, সিনেমা এবং একাডেমিকদের সাথে জড়িত তাদের বেড়ে ওঠার অনেক সুযোগ থাকবে। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চান তারা কাগজটি নামিয়ে রাখতে পারেন, কারণ ইন্টারভিউ কলগুলি প্রচুর পরিমাণে আসবে। ব্যবসা এবং সম্পদ উভয়ের দিক থেকেই সপ্তাহটি ভাল হওয়ায় উদ্যোক্তারা নতুন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বিবেচনা করতে পারেন।

    সিংহ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    সিংহ রাশির রাশিফল এই সপ্তাহে সম্পদ আসবে। কিছু মহিলা বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম কিনবেন, তবে সপ্তাহের প্রথম অংশটি একটি নতুন সম্পত্তি কেনার জন্যও ভাল। আপনি বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করতে পারেন, বিশেষত শেয়ার বাজারে, কারণ এটি একটি ভাল ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগের জন্য ভাল সময়। কিছু পুরুষ নেটিভদের আইনি বিষয়ে অর্থ ব্যয় করতে হবে এবং এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

    সিংহ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল

    সিংহ রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন এবং অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে অংশ নেওয়ার সময় আপনি সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন তা নিশ্চিত করুন। কিছু ছোটখাটো অসুস্থতা এই সপ্তাহে আপনাকে আঘাত করতে পারে। হাঁটুতে ব্যথা, পেশীর সমস্যা এবং ভাইরাল জ্বর থাকতে পারে যা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। সকালে যোগব্যায়াম এবং কিছু হালকা ব্যায়াম করা খুব উপকারী হবে, কারণ এটি শরীরকে শক্তি দেয়। এই সপ্তাহে ছোটখাটো আঘাত থাকবে। মহিলারা ত্বকে ফুসকুড়ি সম্পর্কেও অভিযোগ করবেন।

    News/Astrology/সিংহ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, নভেম্বর ১৬ থেকে ২২ কেমন যাবে?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes