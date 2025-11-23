Edit Profile
    সিংহ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

    সিংহ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Nov 23, 2025 12:42 PM IST
    By Sayani Rana
    সিংহ রাশি (জুলাই 23 - আগস্ট 23) সাপ্তাহিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, সাহসী নতুন সম্ভাবনা আপনার সাহসী পথকে আলোকিত করে সিংহ সিংহ রাশি শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ করে; সৃজনশীল স্ফুলিঙ্গ উড়ে যায়। সামাজিক মুহুর্তগুলি প্রশংসা নিয়ে আসে, কাজ দৃশ্যমান জয়ের প্রস্তাব দেয়, অর্থ স্থির থাকে এবং স্বাস্থ্য প্রতিদিন সক্রিয় পরিকল্পনাগুলিকে সমর্থন করে। সিংহ রাশি এই সপ্তাহে সাহসী শক্তি এবং মনোনিবেশ লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সৃজনশীল ধারণাগুলি মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং প্রশংসা অর্জন করে। নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সভাগুলিতে স্পষ্টভাবে কথা বলুন। আর্থিকভাবে, অল্প পরিমাণে সঞ্চয়কে অগ্রাধিকার দিন। স্ট্যামিনা ধরে রাখতে একটি সংক্ষিপ্ত ফিটনেস রুটিন বজায় রাখুন। উষ্ণ সামাজিক মুহুর্তগুলি প্রতিদিন আত্মবিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য বাড়ায়। সিংহ রাশি এই সপ্তাহের রাশিফল এই সপ্তাহে, রোম্যান্স একটি ভাল উপায়ে উষ্ণ এবং নাটকীয় বোধ করে। বিদ্যমান সম্পর্কগুলি স্নেহময় মনোযোগ এবং কৌতুকপূর্ণ বিস্ময় উপভোগ করে। আপনার সঙ্গীর আত্মা বাড়ানোর জন্য সদয় অঙ্গভঙ্গি এবং স্পষ্ট প্রশংসা দিয়ে নেতৃত্ব নিন। অবিবাহিতরা চাটুকারের নোট বা আমন্ত্রণ পেতে পারেন; আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিন, তবে সত্য। খুব বেশি প্রদর্শন করা এড়িয়ে চলুন; আন্তরিকতা গভীর আগ্রহ অর্জন করে। ভাগ করে নেওয়া হাসি এবং ছোট উদযাপনের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধনও আরও গভীর হয়। সিংহ রাশি ক্যারিয়ার রাশিফল এই সপ্তাহে কাজটি সাহসী ধারণা এবং পরিষ্কার কর্মকে পুরস্কৃত করে। পরিচালকদের কাছে একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা উপস্থাপন করুন এবং দেখান যে কীভাবে ছোট পদক্ষেপগুলি একটি বড় লক্ষ্যে পৌঁছায়। একটি সৃজনশীল কাজ সহকর্মীদের কাছ থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি বা প্রশংসা অর্জন করতে পারে। সময়সীমার দিকে মনোনিবেশ করুন এবং অতিরিক্ত মিটিং এড়িয়ে চলুন যা সময় ছড়িয়ে দেয়। প্রগতি ট্র্যাক করতে দ্রুত নোট ও রিমাইন্ডারগুলি ব্যবহার করুন। একজন সতীর্থকে সহায়তা করে, আপনি আস্থা তৈরি করেন এবং ভবিষ্যতের নেতৃত্বের জন্য দরজা খুলে দেন এবং অবিচল পদোন্নতিগুলি শীঘ্রই অনুসরণ করতে পারে। সিংহ রাশির অর্থ রাশিফল এই সপ্তাহে সতর্কতামূলক ছোট সঞ্চয়ের সাথে অর্থ স্থিতিশীল দেখাচ্ছে। আপনি দু'বার তথ্যগুলি পর্যালোচনা না করা পর্যন্ত বড় কেনাকাটা বা আবেগপ্রবণ বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। আপনি অতিরিক্ত ঘন্টা বা একটি ছোট ফ্রিল্যান্স কাজের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর একটি সহজ সুযোগ পেতে পারেন। শান্ত দিকনির্দেশনার জন্য একজন বিশ্বস্ত পরিবারের প্রাচীনের সাথে আর্থিক পরিকল্পনা ভাগ করুন। বর্জ্য চিহ্নিত করার জন্য পরিষ্কার রসিদ এবং একটি সংক্ষিপ্ত বাজেট শীট রাখুন। সিংহ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে আপনি যখন একটি সাধারণ প্রতিদিনের রুটিন অনুসরণ করেন তখন আপনার শক্তি উজ্জ্বল বোধ করে। উত্তেজনা কমাতে নিয়মিত ঘুম এবং দ্রুত হাঁটা বা হালকা যোগব্যায়ামের মতো সংক্ষিপ্ত অনুশীলনের লক্ষ্য রাখুন। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন এবং সরল, বাড়িতে রান্না করা খাবার চয়ন করুন; ভারী বা ভাজা খাবার এড়িয়ে চলুন। মনকে শান্ত করতে কাজের সময় সংক্ষিপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের বিরতি নিন। আপনি যদি শক্ত বোধ করেন তবে মৃদু প্রসারিত বা উষ্ণ স্নানের চেষ্টা করুন। সিংহ রাশির গুণাবলী শক্তি: উদার, অনুগত, উদ্যমী, উত্সাহী দুর্বলতা: অহংকারী, বিলাসবহুল সন্ধানকারী, অসাবধানতা এবং আত্মতৃপ্তি প্রতীক: সিংহ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: হৃদয় এবং মেরুদণ্ডের চিহ্ন শাসক: সূর্য ভাগ্যবান দিন: রবিবার ভাগ্যবান রঙ: সোনালী ভাগ্যবান সংখ্যা: 19 ভাগ্যবান পাথর: রুবি লিও সাইন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু ভাল সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ ন্যাত্র সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ ন্যাত্রী সামঞ্জস্য: কর্কট, কন্যা, মকর রাশি, মীন রাশি কম সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

