তুলা রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?
তুলা রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?
তুলা রাশি (সেপ্টেম্বর 24-অক্টোবর 23) সাপ্তাহিক রাশিফলের ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আপনার চারপাশের লোকদের প্রতি সংবেদনশীল হোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিস্ময় আশা করুন এবং কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উত্সর্গ নিশ্চিত করুন। আর্থিক সমস্যা উঠে আসবে। আপনার স্বাস্থ্যের জটিলতাও তৈরি হবে। রোমান্সে ভরে এক সপ্তাহ কাটান। পেশাগত জীবনকে ব্যস্ত এবং উত্পাদনশীল রাখুন। এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয়েরই সমস্যা থাকবে। তুলা রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহের সম্পর্কের জন্য আরও যোগাযোগের দাবি করে। কিছু দূরপাল্লার সম্পর্ক বন্ধ হতে ব্যর্থ হতে পারে। যে মহিলারা প্রেমের সম্পর্ককে বিষাক্ত বলে মনে করেন তারাও সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশে এটি থেকে বেরিয়ে আসতে পছন্দ করতে পারেন। কিছু প্রেমের বিষয়গুলি আরও সময় দাবি করবে এবং অংশীদারের ব্যক্তিগত স্থানকে মূল্য দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি এই সপ্তাহান্তে একটি রোমান্টিক ছুটির পরিকল্পনাও করতে পারেন। সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশটি বিবাহিত মহিলাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তৃতীয় ব্যক্তি পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করবে, যা জটিলতার কারণ হতে পারে। এই সপ্তাহের তুলা রাশিফল দলের সদস্যদের উপর নজর রাখুন, কারণ একজন সহকর্মী আপনার বিরুদ্ধে রাজনীতি করবে। এটি কর্মক্ষেত্রে আপনার খ্যাতিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে। তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, আতিথেয়তা, আর্কিটেকচার, অটোমোবাইল এবং অ্যানিমেশন পেশাদাররা বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। টিম প্রজেক্টের অংশ হওয়ার সময় অহংকার ত্যাগ করাও ভাল। ব্যবসায়ীরা এই সপ্তাহটিকে উদ্যোগ শুরু করতে এবং বিদেশে তাদের ব্যবসা প্রসারিত করার জন্য শুভ হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অপেক্ষায় থাকা শিক্ষার্থীরা সফল হতে পারে। তুলা রাশির অর্থের রাশিফল এই সপ্তাহে ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা উঠে আসবে। অবাঞ্ছিত খরচ কমানো উচিত। ভাইবোনদের সাথে আর্থিক বিরোধ হবে। সম্পত্তি সম্পর্কিত আলোচনা এড়ানো ভাল, বিশেষত সপ্তাহের প্রথম ভাগে। কাউকে বড় পরিমাণ ঋণ দেওয়ার সময় মহিলাদের সতর্ক হওয়া দরকার, কারণ এটি ফেরত পেতে সমস্যা হতে পারে। ব্যবসায়ীরা এই সপ্তাহে তহবিল সংগ্রহ করতে পারেন। তুলা রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহের মহিলারা সপ্তাহের দ্বিতীয় ভাগে নিদ্রাহীনতা, অ্যাসিডিটি এবং হজমের সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারেন। ডায়েটের দিকেও নজর রাখাও ভালো। চিনি এবং তেল এবং গ্রিজ সমৃদ্ধ খাবারগুলি এড়িয়ে চলুন। পরিবর্তে, আরও শাকসবজি এবং ফল গ্রহণ করুন। সপ্তাহের দ্বিতীয় ভাগে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা এবং বাসে ওঠার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। তুলা রাশির গুণাবলী শক্তি: আদর্শবাদী, সামাজিকভাবে উপস্থাপনযোগ্য, নান্দনিক, মনোমুগ্ধকর, শৈল্পিক, উদার দুর্বলতা: অনিশ্চিত, অলস, অ-হস্তক্ষেপবাদী প্রতীক: আঁশ উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: কিডনি এবং মূত্রাশয় চিহ্ন শাসক: শুক্র শুক্র শুভ দিবস: শুক্রবার শুভ রঙ: বাদামী ভাগ্যবান সংখ্যা: 3 ভাগ্যবান পাথর: হীরা তুলা রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশির সামঞ্জস্য: বৃষ, কন্যা রাশি, বৃশ্চিক, মীন রাশির কম সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)