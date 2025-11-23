Edit Profile
    তুলা রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

    তুলা রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Nov 23, 2025 12:44 PM IST
    By Sayani Rana
    তুলা রাশি (সেপ্টেম্বর 24 - অক্টোবর 23) সাপ্তাহিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, সুষম পছন্দগুলি পরিষ্কার ব্যক্তিগত বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে এই সপ্তাহটি শান্ত সিদ্ধান্ত, মৃদু অগ্রগতি এবং সহজ আনন্দ নিয়ে আসে; বন্ধুরা সাহায্য করে, নতুন ধারণা স্ফুলিঙ্গ দেয় এবং ছোট পদক্ষেপগুলি বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে অবিচল সাফল্য তৈরি করে। আপনার মন পরিষ্কার এবং আপনার হৃদয় স্থির; বাস্তব পরিকল্পনা এগিয়ে যায়। ধারণাগুলি দয়া করে ভাগ করুন, আরও শুনুন এবং তাড়াহুড়ো পছন্দগুলি এড়িয়ে চলুন। মৃদু কার্যকলাপ আপনাকে সতেজ করে। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং অর্থের অভ্যাস বুদ্ধিমান থাকে। এই সপ্তাহটি ধৈর্য, প্রচেষ্টা এবং সৎ কথোপকথনকে পুরস্কৃত করে যা শান্তিপূর্ণ ফলাফল নিয়ে আসে। তুলা রাশির এই সপ্তাহের রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার হৃদয় আলতো করে খুলুন; মহৎ অঙ্গভঙ্গির চেয়ে দয়ালু শব্দগুলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনার সঙ্গী বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কথা শুনে সময় ব্যয় করুন এবং যত্নের ছোট ছোট কাজগুলি দেখান। অবিবাহিত হলে, সাধারণ আগ্রহ বা সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে লোকদের সাথে দেখা করুন। কঠোর সমালোচনা এড়িয়ে চলুন এবং ভাগ করে নেওয়া মূল্যবোধের দিকে মনোনিবেশ করুন। ঐতিহ্য এবং পরিবারকে সম্মান করুন এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করুন। এই সপ্তাহের তুলা রাশিফল কর্মক্ষেত্রে, পরিষ্কার পরিকল্পনা এবং অবিচল ফোকাস অগ্রগতি নিয়ে আসে। একবারে একটি কাজ মোকাবেলা করুন এবং প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করুন। আপনি যদি তাদের সহজভাবে ব্যাখ্যা করেন তবে আপনার ধারণাগুলি লক্ষ্য করা যাবে। অফিসের গসিপ এড়িয়ে চলুন এবং সহকর্মীদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। ছোট বিপত্তি থেকে শিখুন এবং নতুন প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সাবধানতার সাথে পছন্দ করুন। ভদ্রতা এবং সময়ানুবর্তিতা আপনার খ্যাতি উন্নত করে। সপ্তাহের শেষে, আপনি সম্মান করেন এমন কারও কাছ থেকে স্বীকৃতি বা সহায়ক সুযোগ আসতে পারে। শিখতে থাকুন এবং নম্র থাকুন। তুলা রাশির অর্থের রাশিফল এই সপ্তাহের আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল দেখায় যদি আপনি সাধারণ অভ্যাস বজায় রাখেন এবং ব্যয়ের উপর নজর রাখেন। এই সপ্তাহে ঝুঁকিপূর্ণ বাজি বা হঠাৎ বড় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। ছোট সঞ্চয় এবং সাবধানে বিল পরিশোধ চাপ রোধ করে। আপনি যদি কোনও বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করেন তবে গবেষণা করুন এবং কোনও বিশ্বস্ত বন্ধু বা পরামর্শদাতাকে জিজ্ঞাসা করুন। বিভ্রান্তি এড়াতে বাড়িতে ভাগ করে নেওয়া ব্যয়ের জন্য শান্ত আলাপের প্রয়োজন হতে পারে। দ্রুত উইন্ডফলের পরিবর্তে ধীর, স্থিতিশীল লাভের প্রত্যাশা করুন; এখন বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত একটি নিরাপদ ভবিষ্যত গড়ে তুলবে। প্রতিদিন চাওয়ার আগে প্রয়োজনের দিকে মনোনিবেশ করুন। তুলা রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে, মৃদু রুটিনগুলি আপনার শক্তি এবং মেজাজকে সহায়তা করে। প্রতিদিন কিছুটা বাইরে হাঁটুন, পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন এবং ক্লান্ত হলে তাড়াতাড়ি বিশ্রাম নিন। সহজ শ্বাস প্রশ্বাস বা হালকা যোগব্যায়াম মনকে শান্ত করতে পারে এবং উত্তেজনা কমাতে পারে। গভীর রাতে ভারী বা তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন এবং তাজা, বাড়িতে রান্না করা নিরামিষ খাবার পছন্দ করুন। কাজের সময় ভঙ্গি পরীক্ষা করুন এবং সংক্ষিপ্ত বিরতি নিন। ছোট, অবিচলিত যত্ন আপনার শরীরকে শক্তিশালী করবে এবং আপনার আত্মাকে উন্নত করবে। প্রিয়জনের সাথে হাসি শেয়ার করুন। তুলা রাশির গুণাবলী শক্তি: আদর্শবাদী, সামাজিকভাবে উপস্থাপনযোগ্য, নান্দনিক, মনোমুগ্ধকর, শৈল্পিক, উদার দুর্বলতা: অনিশ্চিত, অলস, অ-হস্তক্ষেপবাদী প্রতীক: স্কেল উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: কিডনি এবং মূত্রাশয় চিহ্ন শাসক: শুক্র শুক্র শুভ দিবস: শুক্র শুক্র শুভ রঙ: বাদামী ভাগ্যবান সংখ্যা: 3 ভাগ্যবান পাথর: হীরা তুলা রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি মেলার সামঞ্জস্য: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক রাশি, মীন রাশি কম সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি

    Libra Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    News/Astrology/তুলা রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

