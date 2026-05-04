    Weekly Horoscope: ভোটের ফলাফলের সপ্তাহে ভাগ্যবান মেষ সহ একগুচ্ছ রাশি! রইল জ্যোতিষমত

    Astrology: আজ থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রইল জ্যোতিষমত।

    Published on: May 04, 2026 5:35 PM IST
    By Sritama Mitra
    আজ প্রকাশ্যে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬এর ফলাফল প্রকাশ্যে। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে এই সপ্তাহে বেশ কিছু রাশির কপাল খুলতে চলেছে। ৪ থেকে ১০ মের মধ্যে কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত।

    মেষ - মেষ রাশির জাতকদের জন্য সপ্তাহটি ভাল হতে চলেছে। যে কাজ আটকে ছিল তা আলোড়ন সৃষ্টি করবে। আপনি আপনার চাকরি বা ব্যবসায় নতুন কিছু পেতে পারেন। অর্থ যে কোনও জায়গা থেকেও আসতে পারে, বিশেষত যদি এটি আগে কোথাও আটকে থাকে। সপ্তাহের শেষে কাজের কিছু খবর পেতে পারেন। কথা বলার সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করুন, আপনি যদি খুব দ্রুত বা ভুল কথা বলেন তবে বিষয়টিও আরও খারাপ হতে পারে।

    মিথুন রাশি - এই সময়টি মিথুন রাশির জন্য আরও উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। বুধ আপনার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে। অর্থের উন্নতি হতে পারে, পুরানো লেনদেন পরিষ্কার করা যেতে পারে। আপনি চাকরিতে ভাল কিছু শুনতে পারেন - পদোন্নতি বা ভূমিকা পরিবর্তনের কথা। যারা বিয়ের কথা বলছেন তাদের জন্য কিছুটা আন্দোলনও হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সবকিছু ঠিক আছে এমন লক্ষণ রয়েছে।

    কর্কট- কর্কট রাশির জাতকদের জন্য সপ্তাহটি হালকা এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। মন শান্ত থাকবে, বাড়িতেও পরিবেশ ভালো থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি সম্মান এবং অর্থ উভয়ই পেতে পারেন। নতুন কিছু উপার্জনের পথও খুলে যেতে পারে। একটি কাজ যদি দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকে, তাহলে এখন তার মধ্যে একটি পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

    কন্যা রাশি- কন্যা রাশির জন্য এটি একটি শুভ সপ্তাহ। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা ভালো কিছু খুঁজে পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনারও মনে হবে যে কোনও নতুন কাজ শুরু করতে হবে, আপনি এতে হাত রাখতে পারেন। বাড়ির পরিবেশ ভাল থাকবে এবং বাচ্চাদের দিক থেকেও কিছু ভাল খবর আসতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশি - এই সপ্তাহটি বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য কিছুটা গেম চেঞ্জার হতে পারে। আপনি একবারে অনেক জায়গা থেকে উপকৃত হতে পারেন। কাজের বাধা-বিপত্তি দূর হবে। অর্থের নতুন পথ আসতে পারে। চাকরিতেও সম্মান বাড়বে। সামগ্রিকভাবে, এটি স্বস্তির সময়।

    মকর রাশি- সপ্তাহটি মকর রাশির জাতকদের জন্যও ভাল হবে। ধীরে ধীরে কাজ চলবে। টাকা কোথাও আটকে গেলে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আপনি পরিবারের সাথে সময় পাবেন এবং আপনি কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

