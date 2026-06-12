Weekly Horoscope of 14 to 20 June 2026:আসন্ন সপ্তাহে কুম্ভ সহ ৫ রাশির কপাল খুলবে! জ্যোতিষমতে দেখে নিন লাকির লিস্টে কারা
weekly horoscope Lucky Zodiac Signs: আসন্ন সপ্তাহটি অনেক রাশিচক্রের জন্য স্মরণীয় প্রমাণিত হতে পারে। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের শুভ প্রভাব এই রাশিচক্রের চিহ্নগুলিকে চারদিক থেকে উপকৃত করবে। জেনে নিন আপনিও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছেন কিনা।
Saptahik Rashifal 14 June to 20 June 2026: জুনের তৃতীয় সপ্তাহ অনেক রাশিচক্রের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। জুন ২০২৬ সালের তৃতীয় সপ্তাহে কোন কোন রাশির ভাগ্যে সুদিন আসবে, তা দেখে নিন।
মেষ রাশি- মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের ক্যারিয়ারে বড় পরিবর্তন দেখতে পারেন। আপনি চাকরিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ভাল সুযোগ পেতে পারেন, যার পুরো সুবিধা আপনি নেবেন। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা সাফল্য পেতে পারেন। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সংসার সংক্রান্ত সমস্যার অবসান হতে পারে।
কন্যা রাশি- কন্যা রাশির জন্য এই সময়টি সুখ এবং সৌভাগ্যে পূর্ণ হবে। এই মুহুর্তে, আপনি ক্ষেত্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার যাত্রা ফলপ্রসূ হবে। ব্যবসায়ীরা সম্প্রসারণ পাবেন, যা অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করবে। তহবিলের প্রবাহ বাড়বে, আপনাকে আর্থিক স্থিতিশীলতা দেবে।
মিথুন - এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির জন্য সুখ বয়ে আনবে। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আটকে থাকা কাজগুলি গতি অর্জন করতে পারে। আপনি ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার সাথে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। কর্মরত কিছু লোক পদোন্নতি পেতে পারে বা আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। পরিবার সংক্রান্ত সমস্যার অবসান হবে।
কুম্ভ- এই সপ্তাহটি কুম্ভের জন্য উপকারী হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। বীরত্ব পরিশোধ করবে। বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব চিত্তাকর্ষক হবে। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। দাম্পত্য জীবনে সম্প্রীতি বাড়বে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে একটি স্মরণীয় সময় কাটাবেন। দুর্ঘটনাজনিত অর্থ লাভ ব্যাংক-ব্যালেন্স বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই সময়ে, আপনি সঞ্চয়ের উপর জোর দেবেন, যা আপনাকে আর্থিকভাবে আরও ভাল অবস্থানে রাখবে।
বৃশ্চিক রাশি- এই সময়টি বৃশ্চিক রাশির জন্য ভাল হবে। সন্তান ও ভালোবাসা একসঙ্গে থাকবে। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন নতুন সুযোগ পাবেন। আপনার ব্যবসা নতুন ক্ষেত্রে প্রসারিত হতে পারে। ব্যক্তিগত জীবন ভালো থাকবে। পেশাগত জীবনে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে। বস্তুগত সম্পদ বাড়বে। এ সময় আপনার যেকোনো স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More