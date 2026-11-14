weekly horoscope: ১৬ থেকে ২২ নভেম্বর ২০২৬র সপ্তাহ কেমন কাটবে! রইল সাপ্তাহিক রাশিফল
১৬ থেকে ২২ নভেম্বর ২০২৬ সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে!
নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ শুরু হতে চলেছে। এই সপ্তাহে, গ্রহের গতিবিধিতে পরিবর্তনের প্রভাব সমস্ত ১২ টি রাশির উপর দেখা যাবে। সূর্য ১৬ নভেম্বর বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবে, যখন শুক্র ২২ নভেম্বর তুলা রাশিতে ভ্রমণ করবে। এই সময়কালে সপ্তাহটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
মেষ- মেষ রাশির জন্য সপ্তাহটি কাজে ব্যস্ততা আনতে পারে। যারা চাকরি করছেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। কর্তৃপক্ষের সামনে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি রাখার সুযোগ থাকবে। ব্যবসায়ীরা পুরানো পরিচিতি থেকে উপকৃত হতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। প্রেমের জীবনে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তর্ক হতে পারে। আপনার সঙ্গীর কথা শোনাও গুরুত্বপূর্ণ হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে বিশ্রামের জন্য সময় নিন।
বৃষ- বৃষ রাশির লোকেরা এই সপ্তাহে কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন। চাকরিতে আটকে থাকা যে কোনও কাজ শেষ হতে পারে। ব্যবসায় নতুন গ্রাহক পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর্থিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হতে পারে, তবে পরিবারের ব্যয়ও বাড়তে পারে। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে মাধুর্য থাকবে। আপনার স্ত্রীর সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথোপকথন হতে পারে। ক্যাটারিংয়ে অসাবধানতা অবলম্বন করবেন না।
মিথুন- মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা নতুন কাজ শুরু করার সুযোগ পেতে পারেন। চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন এমন ব্যক্তিরা একটি ভাল অফার পেতে পারেন। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রতিটি দিক বিবেচনা করুন। ব্যবসায় তাড়াহুড়ো করলে ক্ষতি হতে পারে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে। প্রেমের জীবনে কিছু পুরানো বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কথোপকথনের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করার চেষ্টা করুন। মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকুন।
কর্কট- কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারার জন্য এই সপ্তাহটি পরিবার এবং কাজের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করার বিষয়ে হবে। আপনি চাকরিতে সহকর্মীদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। ব্যবসায়ের পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি হতে পারে। পুরানো বিনিয়োগ বা লেনদেন সম্পর্কে সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে। বাড়ির কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কের প্রতি আস্থা বাড়বে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না।
সিংহ - সপ্তাহের শুরুটি সিংহ রাশির লোকদের জন্য ভাল হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা করা যেতে পারে। চাকরিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। ব্যবসায়ীদের নতুন চুক্তি পাওয়ার আশা করা হচ্ছে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হতে পারে। প্রেম জীবনেও ভাল সময় যাবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা কোনও বিশেষ ব্যক্তির সাথে কথা বলা শুরু করতে পারেন। তবে কাজের মধ্যে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে।
কন্যা রাশি- কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা এই সপ্তাহে তাদের কাজে সতর্ক থাকতে হবে। এমনকি অফিসে একটি ছোট ভুলও সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। ব্যবসায় কোনও নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাবধানতার সাথে চিন্তা করুন। অর্থের দিক থেকে ব্যয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব, বাজেটকে খারাপ হতে দেবেন না। প্রেমের জীবনে আপনার সঙ্গীর সাথে মতপার্থক্য হতে পারে। রাগে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। পেট সম্পর্কিত কোনও সমস্যা থাকলে ক্যাটারিংয়ের দিকে মনোযোগ দিন।
তুলা রাশি- সপ্তাহের শেষ অংশটি তুলা রাশির লোকদের জন্য বিশেষ হতে পারে। তুলা রাশিতে শুক্রের প্রবেশ আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। চাকরিতে নতুন সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। যারা ব্যবসা করেন তারা উপকৃত হতে পারেন। আর্থিক বিষয়েও স্বস্তি আশা করা যায়। প্রেম জীবনে ভুল বোঝাবুঝি দূর হতে পারে। অংশীদারদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। তবে বিনিয়োগের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে এগিয়ে যান।
বৃশ্চিক - এই সপ্তাহটি বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য কিছু নতুন পরিবর্তন আনতে পারে। আপনার রাশির রাশিতে সূর্যের প্রবেশ আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি চাকরিতে আপনার দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় নতুন কাজের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। প্রেমের জীবনে আপনার সঙ্গীর সাথে যোগাযোগ বজায় রাখুন। পরিবারে কিছু নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।
ধনু - ধনু রাশির লোকদের এই সপ্তাহে ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে। চাকরিতে দায়িত্ব বাড়তে পারে। ব্যবসায় পুরানো পরিচিতিগুলি কাজে আসতে পারে। আয় ঠিক থাকবে, তবে ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হবে। প্রেম জীবনে আপনার সঙ্গীর সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে। অবিবাহিত ব্যক্তিদের জন্য, বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনা এগিয়ে যেতে পারে। কাজের চাপে আপনার ঘুম এবং রুটিন নষ্ট হতে দেবেন না।
মকর- মকর রাশির লোকদের জন্য, সপ্তাহটি কর্মক্ষেত্রে ভাল লক্ষণ দিচ্ছে। চাকরিতে পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা কোনও পুরানো চুক্তি থেকে উপকৃত হতে পারেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য করা প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। প্রেমের জীবনে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়বে। আপনার স্ত্রীর সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। অবিচ্ছিন্ন কাজের ফলে ক্লান্তি হতে পারে, তাই বিশ্রামও নিন।
কুম্ভ - কুম্ভ রাশির জন্য, এই সপ্তাহটি নতুন লোকের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য হবে। আপনি চাকরিতে কোনও নতুন প্রকল্পের দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায় অংশীদারিত্বের প্রস্তাব আসতে পারে। তবে, কোনও চুক্তি করার আগে শর্তগুলি ভালভাবে বুঝুন। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। প্রেমের জীবনে পুরানো পার্থক্য সমাধানের সুযোগ থাকবে। পরিবারের সাথে সময় কাটানো মনকে হালকা রাখবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে রুটিন নিয়মিত রাখুন।
মীন - মীন রাশির লোকদের এই সপ্তাহে কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ যত্ন নিতে হবে। চাকরিতে কাজের চাপ থাকতে পারে, তবে আপনি ধৈর্যের সাথে কাজ শেষ করতে সক্ষম হবেন। আপাতত ব্যবসায়ের কোনও বড় সিদ্ধান্ত স্থগিত করা ভাল হবে। অর্থের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করুন। প্রেমের জীবনে আপনি আপনার সঙ্গীর সমর্থন পাবেন। আপনি পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন এবং আপনার স্বাস্থ্যের জন্য সময় নিন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More