Weekly Horoscope Lucky Zodiac Signs: দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজোর সপ্তাহে লাকি কোন কোন রাশি!১৯ থেকে ২৫ অক্টোবরের রাশিফল রইল
সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ১৯ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল।
গ্রহের গতিবিধি অনুসারে সাপ্তাহিক রাশিফল মূল্যায়ন করা হয়। নতুন সপ্তাহ ১৯ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে শুরু হচ্ছে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই সপ্তাহে লক্ষ্মী নারায়ণ রাজ যোগ, হংস রাজযোগ, মালব্য, গুরু মঙ্গল যোগ এবং বুদ্ধাদিত্য রাজ যোগ গঠিত হচ্ছে। এই রাজযোগ পুরো সপ্তাহ ধরে চলবে। এই সপ্তাহেই রয়েছে দুর্গাপুজোর নবমী, দশমী থেকে লক্ষ্মীপুজো। কেমন কাটবে সপ্তাহ, দেখে নিন।
এর পাশাপাশি অন্যান্য গ্রহের অবস্থানের প্রভাবও দেখা যাবে। এই সপ্তাহে, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল কর্কট, চন্দ্র,মকর, কুম্ভ, মীন এবং মেষ রাশিতে থাকবে। বুধ, সূর্য এবং শুক্র তুলা রাশিতে থাকবেন। শনি মীন রাশিতে, রাহু কুম্ভ রাশিতে এবং কেতু সিংহ রাশিতে থাকবেন।
সপ্তাহটি মেষের লোকদের জন্য কেমন হবে?
১৯ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহটি মেষ রাশির লোকদের জন্য উপকারী হতে চলেছে। অর্থের অবস্থার উন্নতি হবে। উপার্জনের জন্য নতুন ধারণা আসতে পারে। ১৯ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহটি সিংহ রাশির লোকদের জন্য উপকারী হতে চলেছে? আপনি ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন। আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন।
১৯ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহটি তুলা রাশির বাসিন্দাদের জন্য কেমন হবে?
১৯ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহটি তুলা রাশির বাসিন্দাদের জন্য ভাল হতে চলেছে। আপনি পরিবারের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আপনি ব্যবসায় সাফল্য পেতে পারেন।
কুম্ভ রাশির বাসিন্দাদের জন্য ১৯ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহটি কেমন হবে?
১৯ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহটি কুম্ভের মানুষের জন্য উপকারী হতে চলেছে। ক্যারিয়ার সম্পর্কিত দায়িত্বের দিকে মনোনিবেশ বাড়বে। ক্যারিয়ারে নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে।
১৯ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহটি মীন রাশির লোকদের জন্য কেমন হবে?
১৯ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহটি মীন রাশির লোকদের জন্য শুভ হতে চলেছে। আপনি আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। কথায় মাধুর্য বজায় রাখা আরও ভাল হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More