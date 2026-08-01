২ থেকে ৮ আগস্ট ২০২৬ কেমন কাটবে! রইল সাপ্তাহিক রাশিফল জ্যোতিষ গণনামতে
২ থেকে ৮ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত সপ্তাহটি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের জন্য আলাদা ফলাফল আনতে পারে। কিছু রাশিচক্র ক্যারিয়ার, ব্যবসা এবং অর্থ লাভের জন্য নতুন সুযোগ পেতে পারে, আবার কিছু লোককে ব্যয়, বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।
নতুন সপ্তাহ শুরু হতে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে সবাই জানতে চায় তার জন্য আগামী সাত দিন কেমন কাটবে। যারা চাকরি করেন তারা কী নতুন সুযোগ পাবেন, ব্যবসায় লাভবান হবেন কি না, আর্থিক পরিস্থিতি কেমন হবে এবং পরিবারের পরিবেশ কেমন হবে? ২ থেকে ৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
মেষ
রাশির সামগ্রিক অবস্থা ভাল। আপনি স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাল করছেন, প্রেমের সন্তানের অবস্থা খুব ভাল, ব্যবসাও ভাল চলছে। আজকাল আপনার জীবনে খুব ভাল পরিবেশ চলছে। এখন সপ্তাহের কথা বললে শুরুতে আয়ের কিছুটা ওঠানামা হবে। আপনি যদি বিনিয়োগ করতে চান তবে খুব সাবধানে বিনিয়োগ করুন। কারো কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে
বৃষ রাশি- বৃষ রাশির স্বাস্থ্যের অবস্থা আজকাল কিছুটা মাঝারি, কারণ আরোহণের মঙ্গল আপনাকে বিরক্ত করতে পারে, তবে যদি প্রতিরক্ষামূলক দিক শুক্র কম চলে যায় তবে তাদের শক্তিও কিছুটা কম থাকে। আপনার প্রেমের সন্তানের অবস্থান খুব ভাল এবং ব্যবসা খুব ভাল। সপ্তাহের শুরুতে ব্যবসায় উত্থান-পতন থাকবে, তবে আপনি জীবনে এগিয়ে যাবেন, হঠাৎ ব্যবসায় অর্থ লাভের লক্ষণও দেখা দেবে।
মিথুন রাশি- মিথুন রাশির পজিশন ভালো, আপনি স্বাস্থ্যের দিক থেকে খুব ভালো করছেন। প্রেমের সন্তানের অবস্থান আপনার জন্য কিছুটা মাঝারি, আপনি ব্যবসায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাল করছেন। সপ্তাহের শুরুতে অপমানিত হওয়ার ভয় থাকবে, একটু সাবধানতা অবলম্বন করুন, এখনই ভ্রমণ বন্ধ করুন, এখনই বিনিয়োগ করবেন না।
কর্কট- শুভতার প্রতীক হিসাবে রয়ে গেছে। খুব সৌভাগ্য সঙ্গেই আছে, চাকরিতে অগ্রগতি, প্রেমের অবস্থা ভালো, সন্তানের অবস্থা ভালো, চমৎকার সময়। সপ্তাহের শুরুতে, আপনি আঘাত পেতে পারেন, আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন, কোনও ঝুঁকি নেবেন না। মাঝখানে ভ্রমণের সুযোগ থাকবে, বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত সময় থাকবে এবং শেষটি আপনার ব্যবসায়ের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করছে।
সিংহ রাশি - সিংহ রাশির স্বাস্থ্যের অবস্থা মাঝারি, যদি আরোহী দ্বাদশ ঘরে নড়াচড়া করে তবে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করুন। প্রেম-সন্তানের অবস্থাও একটু মাঝারি। প্রেম ও সন্তানের ঘর, বৃহস্পতির ঘরও দ্বাদশ ঘরে ঘুরে বেড়ায়। ট্রেডারের পজিশন ভালো, কোন সমস্যা নেই। সপ্তাহের শুরুতে, আপনি রোগে
কন্যা রাশি - স্বাস্থ্য খুব ভাল, প্রেম এবং সন্তানের অবস্থা খুব ভাল, আপনার ব্যবসা খুব ভাল। সপ্তাহের শুরুতে একটি বিরক্তিকর পর্যায় থাকবে, শত্রুরা হইচই করবে তবে আপনি তাদের কিছু চালাতে দেবেন না।
তুলা রাশি - স্বাস্থ্য মাঝারি, দ্বাদশ ঘরে আরোহণ কম থাকে। প্রেম-সন্তানের অবস্থাও মাঝারি, দুর্দশার ঘরে পঞ্চমটি আছে। ব্যবসায়ীর অবস্থান ভালো চলছে। সপ্তাহের শুরুতে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন, সন্তানের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। মাঝখানে শত্রুদের দমন-পীড়ন থাকবে, তবে বিরক্তিকর সময় থাকবে, স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে, প্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্বও থাকবে।
বৃশ্চিক রাশি - স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল হয়ে উঠেছে, প্রেমের সন্তানদের অবস্থা খুব ভাল চলছে, আপনার ব্যবসাও ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে পারিবারিক সুখ বিঘ্নিত হবে, পারিবারিক দুর্দশার বড় লক্ষণ দেখা দেবে, জমি, ভবন, যানবাহন কেনা বন্ধ করে দিতে হবে।
ধনু রাশি- সামগ্রিক স্বাস্থ্য মাঝারি, প্রেমের সন্তানদের অবস্থাও মাঝারি, আপনার ব্যবসা ভালভাবে চলবে। সপ্তাহের শুরুতে নাক, কান, গলার সমস্যা হবে, নতুন ব্যবসা শুরু করবেন না এবং আপনি বিনিয়োগ করতে পারেন। মাঝখানে পারিবারিক কষ্টের লক্ষণ দেখা যায়, মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।
মকর রাশি- মকর রাশির স্বাস্থ্য সামগ্রিকভাবে ভালো, সন্তানদের প্রেমের অবস্থাও ভালো, ব্যবসা ভালো। মনে রাখবেন যে আপনি সরকারী ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত তবে এটি আপনার বিবাহিত জীবনের কয়েক দিনের ব্যাপার। সপ্তাহের শুরুতে, আপনি মুখের রোগের শিকার হতে পারেন, অর্থ ক্ষতির লক্ষণ রয়েছে, তাই বিনিয়োগ করবেন না।
কুম্ভ - নার্ভাসনেস, অস্থিরতা ইত্যাদি আজকাল থাকবে, স্বাস্থ্য কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, আপনার প্রেমের সন্তানের অবস্থা খুব ভাল এবং আপনার ব্যবসাও ভাল। সপ্তাহের শুরুতে, শরীর এবং মনের দিকে কিছুটা মনোযোগ দিন, আপনার মধ্যে নেতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হবে, মাঝখানে অর্থ ক্ষতির লক্ষণ রয়েছে, বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন এবং আপনার জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করুন।
মীন রাশি - সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য খুব ভাল যাচ্ছে না, প্রেমের সন্তানের অবস্থান প্রবাহিত এবং আপনার ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল। সপ্তাহের শুরুতে মাথা ব্যথা, চোখে ব্যথা, অপ্রয়োজনীয় খরচ, ঋণের অবস্থা, অজানা ভয় ইত্যাদি থাকবে এবং প্রেম ও সন্তানের মধ্যে দূরত্ব থাকবে।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More