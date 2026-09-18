Weekly Horoscope of 20 to 26 September 2026: আসন্ন সপ্তাহে লাকি কারা! ২০ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বরের রাশিফলে দেখে নিন
আসন্ন সপ্তাহটি পাঁচটি রাশির জন্য খুব শুভ এবং উপকারী হতে চলেছে। আপনার রাশিচক্র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জেনে নিন।
আসন্ন সপ্তাহ ২০-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে গ্রহগুলির অবস্থানে কোনও বড় পরিবর্তন হবে না। তবে, সপ্তাহের শেষে, ২৬ সেপ্টেম্বর, গ্রহের রাজপুত্র বুধ তাঁর উচ্চতর রাশি কন্যা রাশি থেকে সরে আসবেন এবং তুলা রাশিতে ট্রানজিট করবেন। এ ছাড়াও, সূর্য এই সময়ে কন্যা রাশিতে থাকবে। মঙ্গল কন্ন্যা রাশিতে ভ্রমণ করবে। শুক্র তার উচ্চতর রাশি তুলা রাশিতে ট্রানজিট করবে। বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে থাকবে। শনি মীন রাশিতে, রাহু কুম্ভ রাশিতে এবং কেতু সিংহ রাশিতে থাকবে। গ্রহের এই অবস্থান মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত প্রভাব ফেলবে। জেনে নেওয়া যাক, রাশিচক্র ২০-২৬ সেপ্টেম্বর কোন কোন রাশির জন্য শুভ ফল আনবে।
মিথুন: মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা এই সপ্তাহে তাদের ক্যারিয়ারে ভাল পরিবর্তন দেখতে পারেন। আপনি আপনার পরিকল্পনায় সফল হবেন। আপনার জীবনে যত পরিবর্তনই ঘটুক না কেন, আপনি ইতিবাচক ফলাফল পাবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাবে। ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নতি হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি একটি বড় দায়িত্ব পেতে পারেন। যারা এই সময়ে ব্যবসা করছেন তারা অনেক লাভ পেতে পারেন। আপনি ভাইবোনদের সমর্থন পাবেন। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। ভগবান গণেশের উপাসনা করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে।
কন্যা রাশি: এই সপ্তাহটি কন্যা রাশির জন্য খুব শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনি চারদিক থেকে ভাল ফলাফল পাবেন। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। পরিবারে সুখ আসবে। কিছু ইতিবাচক খবর পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। আপনি মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবেন। চাকরির সন্ধানকারী ব্যক্তিরা সাফল্য পেতে পারেন। চাকরিযুক্ত ব্যক্তিদের উন্নতির লক্ষণ রয়েছে।
তুলা রাশি: এই সপ্তাহটি তুলা রাশির লোকদের জন্য ভাল ফলাফল নিয়ে আসছে। এই সপ্তাহে আপনার কোনও বড় উদ্বেগ থাকবে না। ক্যারিয়ারে অনেক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। চাকরিতে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যায়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ব্যক্তিরা সাফল্য পেতে পারেন। যে কোনও আটকে থাকা কাজের শুরু করা সম্ভব। অর্থের অবস্থার উন্নতি হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরানো রুট থেকে অর্থও পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।
ধনু রাশি: এই সপ্তাহে ধনু রাশির লোকদের আয় বাড়তে পারে। আয়ের নতুন উৎস খুলবে এবং পুরানো পথ থেকে অর্থও আসবে। জীবনে সুখ আসবে। ক্যারিয়ারে সাফল্য থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা দেখানোর সুযোগ থাকবে। কোনও ভাল খবর আসলে মন খুশি হবে। আপনার স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের উন্নতি হবে। পরিবার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দূর হবে।
মীন: মীন রাশির লোকেরা এই সময়ে চাকরিতে পদোন্নতি বা পদোন্নতি পেতে পারেন। পুরানো সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে চলে যাবে। ভাল বিনিয়োগের সুযোগ পাওয়া যাবে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। আটকে থাকা কোনও অর্থ হঠাৎ ফিরে আসতে পারে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। পিতা-মাতা সহযোগিতা করবেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে এবং ভাগ্যক্রমে আপনার আটকে থাকা কাজটি সম্পন্ন হবে।
(ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More