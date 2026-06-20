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    Weekly Horoscope of 21 to 27 June 2026: ২১ থেকে ২৭ জুন ২০২৬ কেমন কাটবে? রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

    নতুন সপ্তাহ অনেক রাশির চিহ্নের জন্য নতুন সুযোগ এবং নতুন দায়িত্ব আনতে পারে। কিছু লোক ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন, আবার কাউকে অর্থ এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। এই সপ্তাহটি পরিবার, চাকরি, ব্যবসা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন রাশির জন্য বিভিন্ন চিহ্ন দিচ্ছে।

    Published on: Jun 20, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    Saptahik Rashifal : সপ্তাহের শুরু থেকে শেষ, ২১ জুন ২০২৬ থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত কেমন কাটবে আপনার দিন, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত। জ্যোতিষমতে দেখে নিন সাপ্তাহিক রাশিফল।

    ২১ থেকে ২৭ জুন ২০২৬ কেমন কাটবে? রইল সাপ্তাহিক রাশিফল
    ২১ থেকে ২৭ জুন ২০২৬ কেমন কাটবে? রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

    মেষ রাশি- এই সপ্তাহে কাজের জন্য তাড়াহুড়ো হতে পারে। অফিসে নতুন কিছু কাজ আসতে পারে। শুরুতে কিছুটা চাপ থাকবে, তবে ধীরে ধীরে জিনিসগুলি ট্র্যাকে ফিরে আসতে শুরু করবে। বাড়ির একজন প্রবীণের পরামর্শ কাজে লাগতে পারে। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই আপনার পকেটের যত্ন নিন। সপ্তাহের শেষে, আপনি কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে কথা বলতে পারেন।

    বৃষ রাশি- সপ্তাহের শুরুটা স্বাভাবিক থাকবে। বাড়ি এবং কাজ উভয়ই সময়ের জন্য উত্সর্গ করতে হতে পারে। যারা চাকুরী করছেন তাদের জন্য সময় ভালো। ব্যবসায়ীরা পুরোনো গ্রাহকদের কাছ থেকে উপকৃত হতে পারেন। আপনি পরিবারের সাথে বসে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী হবেন না।

    মিথুন- এই সপ্তাহটি নতুন মানুষের সাথে দেখা করার সুযোগ দিতে পারে। কোনও বন্ধু বা পরিচিত আপনাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহায়তা করতে পারে। কাজের পরিবেশ আপনার পক্ষে হতে পারে। বাড়ির পরিবেশও ভালো থাকবে। একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

    কর্কট- কিছু সময়ের জন্য আটকে থাকা কিছু কাজ এই সপ্তাহে এগিয়ে যেতে পারে। আপনি অফিসে কঠোর পরিশ্রমের সুবিধা দেখতে পারেন। বাড়ির লোকেরা আপনাকে সমর্থন করবে। টাকা নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা আছে বলে মনে হয় না। সপ্তাহ শেষে মন হালকা বোধ করবে।

    সিংহ রাশি - কাজের দিক থেকে এই সপ্তাহটি ভাল হতে পারে। নতুন চাকরির দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটবে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হতে পারেন।

    কন্যা রাশি- এই সপ্তাহে কাজ একটু বেশি হতে পারে। অনেক কাজ একসাথে আসার কারণে ব্যস্ততা বাড়বে। তবে আপনি কঠোর পরিশ্রমের সুবিধাও পাবেন। আপনি বাড়িতে সুখের কিছু শুনতে পারেন। অর্থের দিক থেকে একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিন।

    তুলা রাশি- তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। চাকরি এবং ব্যবসায় পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি হতে পারে। পরিবার সহায়ক হবে। পুরোনো কেস নিয়ে দুশ্চিন্তা কমানো যায়। সপ্তাহের শেষে আপনি স্বস্তি বোধ করবেন।

    বৃশ্চিক রাশি- এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ভাল হতে পারে। ছোট-বড় অনেক কাজ সম্পন্ন করা যায়। অফিসে আপনার কথা শোনা যায়। আপনি বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটাবেন। আপনি কিছু সুসংবাদও পেতে পারেন।

    ধনু রাশি- আপনি দীর্ঘদিন ধরে যে কাজের চেষ্টা করছেন তাতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি ভাল থাকবে। পারিবারিক পরিবেশ ভালো থাকবে। ভ্রমণের সম্ভাবনাও থাকতে পারে।

    মকর রাশি- কাজের চাপ থাকতে পারে, তবে কঠোর পরিশ্রম বৃথা যাবে না। পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা পাবেন। পুরনো বিরোধের অবসান ঘটানোর সুযোগ থাকতে পারে। ব্যয়ের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকা ভাল হবে।

    কুম্ভ রাশি- এই সপ্তাহে সবকিছু ভেবেচিন্তে করা ভাল হবে। চাকরি ও ব্যবসায় স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকবে। আপনি পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। সপ্তাহের শেষে আপনি কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।

    মীন রাশি - স্থগিত কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরি এবং ব্যবসায়ের পরিস্থিতি আপনার পক্ষে থাকতে পারে। পরিবারের সদস্যরা সহযোগিতা পাবেন। আপনার কাছের কারও সাথে দেখা করলে মন খুশি হতে পারে। সপ্তাহান্ত ভালো হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা এনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Weekly Horoscope Of 21 To 27 June 2026: ২১ থেকে ২৭ জুন ২০২৬ কেমন কাটবে? রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

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