    Weekly Horoscope 23 rd February to 1 March: কেমন কাটবে আগামী ৭ দিন? ২৩ মার্চ থেকে ১ মার্চের সাপ্তাহিক রাশিফল রইল

    কেমন কাটবে হোলির আগের সপ্তাহ? এই সপ্তাহে মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে? দেখে নিন রাশিফলে। 

    Published on: Feb 22, 2026 3:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    সোম থেকে রবিবার পর্যন্ত আগামী সপ্তাহ কেমন কাটবে তা দেখে নিন রাশিফলে। সাপ্তাহিক রাশিফল আভাস দিচ্ছে, আগামী সপ্তাহে ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত দিন কেমন কাটবে, তার হদিশ। রইল রাশিফল।

    ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
    ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ রাশি- এই সপ্তাহে আপনার জন্য বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘ যাত্রার লক্ষণ রয়েছে, যা ভবিষ্যতে অর্থ এবং অগ্রগতির জন্য নতুন সুযোগ খুলে দিতে পারে। কিছুদিন ধরে যদি কোনও বিষয় নিয়ে উত্তেজনা থাকত, তাহলে এখন তা স্বস্তি পেতে শুরু করবে এবং বিষয়টি সমাধান হবে। পূর্বে ধার দেওয়া বা আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার লক্ষণও রয়েছে। কাজে বাধা কমবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যা মনকে হালকা রাখবে এবং আপনি আরও আত্মবিশ্বাসের সাথে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন।

    বৃষ রাশি - সপ্তাহের শুরুটি কিছুটা ব্যস্ত এবং বিভ্রান্তিকর হতে পারে। বাড়ি বা জমি সম্পর্কিত পুরানো বিষয়গুলি মনকে নষ্ট করতে পারে। অফিসে বন্ধু বা সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সমর্থন না পাওয়ার কারণে মন কিছুটা বিরক্ত হবে, তাই আপনার কাজে মনোনিবেশ করা ভাল। কথাবার্তায় সাবধানতা অবলম্বন করুন, কারণ সামান্যতম কথাবার্তাই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। পরিবারে স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন হবে। আপনি যদি ধৈর্য ধরেন তবে সপ্তাহের শেষে পরিস্থিতি কিছুটা ভাল দেখাবে।

    মিথুন রাশি- এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির লোকদের জন্য মিশ্র প্রভাব বয়ে আনবে। শুরুতে, ব্যয় বাড়তে পারে এবং বিরোধীরাও সক্রিয় থাকতে পারে, তাই আপনার পরিকল্পনাগুলি সবার সামনে রাখবেন না। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সপ্তাহের শেষ দিনগুলিতে অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কিছুটা হ্রাস পাবে বলে মনে হবে, যা স্বস্তি দেবে। আবহাওয়ার কারণে স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল হতে পারে, বিশেষ করে সর্দি-কাশি বা ক্লান্তি বিরক্তিকর হতে পারে। আপনি যদি সম্পর্কের অন্য ব্যক্তির অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করেন তবে ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো যেতে পারে।

    কর্কট - এই সপ্তাহে ভাগ্য পুরোপুরি সমর্থন পাবে না, তাই কাজটি শেষ করতে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। অফিসে হঠাৎ নতুন দায়িত্ব বা অপ্রয়োজনীয় বদলি হতে পারে, যা মনকে বিভ্রান্ত রাখবে। ব্যবসায় কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা ক্ষতিকারক হতে পারে, বিশেষ করে অর্থের ক্ষেত্রে, সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যে কোনও পুরানো শারীরিক অস্বস্তি বা সর্দি-কাশি আবার বিরক্ত হতে পারে। আপনি যদি সংযম এবং ধৈর্যের সাথে কাজ করেন তবে আপনি আরও খারাপ হওয়া এড়াতে পারবেন।

    সিংহ রাশি - সিংহ রাশির লোকদের জন্য এই সপ্তাহটি অস্থির হবে। কখনো মন খুশি হবে, কখনো কোনো কিছু নিয়ে টেনশন বাড়তে পারে। জমি বা সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে প্রচুর আদালত ভ্রমণ হতে পারে, তাই তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। সপ্তাহের শেষে সঙ্গীর সাথে ভুল বোঝাবুঝির সমাধান হবে এবং আবার সম্পর্কের মধ্যে আত্মীয়তার অনুভূতি দেখা দেবে। ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগের আগে, একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা ভাল, যাতে ক্ষতি এড়ানো যায়।

    কন্যা রাশি- এই সপ্তাহটি কন্যা রাশির জন্য খুব ভাল হতে চলেছে। ক্যারিয়ার এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই সুবিধা পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে থাকা অর্থ ফেরত দেওয়া যেতে পারে এবং অফিসের সিনিয়ররা আপনার কাজের প্রশংসা করবে। বাড়িতে কিছু শুভ বা শুভ কাজের সম্ভাবনা রয়েছে, যার কারণে পরিবেশ মনোরম হবে। আগে যে কাজগুলি কঠিন বলে মনে হয়েছিল, সেগুলিও এই সময়ে সহজেই সম্পন্ন করা যেতে পারে। কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়া মনোবল বাড়িয়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় আত্মবিশ্বাস তৈরি করবে।

    তুলা রাশি- তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি একটু মিশ্রিত হবে। ব্যবসায় অংশীদারের সাথে লেনদেন পরিষ্কার রাখুন, অন্যথায় ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারে। জমি বা পরিবার সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে মন বিরক্ত হতে পারে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসাবধান হবেন না, ছোটখাটো সমস্যাও উপেক্ষা করবেন না। সঙ্গীর সাথে দেখা করতে কিছু বাধা আসতে পারে, যা মনকে টক করে তুলতে পারে। আপনি যদি সংযমের সাথে কাজ করেন তবে সপ্তাহের শেষের দিকে পরিস্থিতি কিছুটা ভাল হবে।

    বৃশ্চিক রাশি - এই সপ্তাহে ভাগ্য পুরোপুরি সহায়ক হবে না এবং বাড়ি এবং অফিস উভয় ক্ষেত্রেই টানাপোড়েনের মতো পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। শিশুদের সাথে সম্পর্কিত কিছু নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পাওয়ার কারণে কিছুটা হতাশা হতে পারে, তবে সপ্তাহের শেষের দিকে পরিস্থিতির উন্নতি শুরু হবে। অফিসের পরিবেশ আরও ভাল হবে এবং অর্থের নতুন পথের লক্ষণ দেখা যাবে। কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখুন, কারণ জিহ্বা থেকে যা বের হয় তা কথোপকথনকে নষ্ট করে দিতে পারে।

    ধনু রাশি- এই সপ্তাহটি ধনু রাশির জন্য সুসংবাদ বয়ে আনতে পারে। পদোন্নতি বা সম্মান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা সমাজে আপনার সম্মান বাড়িয়ে তুলবে। এই সময়টি অধ্যয়নরত বাচ্চাদের জন্য খুব অনুকূল হবে এবং ভাল ফলাফল পেতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে প্রেম বাড়বে এবং বন্ধুত্ব গভীর হবে। কাজের প্রতি আত্মবিশ্বাস থাকবে এবং লোকেরা আপনার সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেবে। সামগ্রিকভাবে, এই সপ্তাহটি আপনার জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে চলেছে।

    মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে তাড়াহুড়ো এড়াতে হবে। চিন্তাভাবনা না করে নেওয়া যে কোনও সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে। আপনি যদি অফিসে সহকর্মীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন না পান তবে মন কিছুটা বিরক্ত হতে পারে, তাই আপনার কাজে মনোনিবেশ করা ভাল। ব্যবসায় মন্দার প্রভাব দৃশ্যমান হতে পারে, তবে আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই, এই সময়টি অস্থায়ী। সম্পর্কের মধ্যে তর্ক করার পরিবর্তে, কথোপকথনের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করার চেষ্টা করুন, এতে পরিবেশ আরও ভাল হবে।

    কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ব্যয়বহুল হতে পারে। হঠাৎ, একটি বড় খরচ উপস্থিত হতে পারে, যা বাজেট নষ্ট করতে পারে। আপনার ক্যারিয়ারের সাথে আপনাকে কিছুটা ভ্রমণ করতে হতে পারে। বাড়ি সম্পর্কিত বড় সিদ্ধান্তগুলিতে পরিবারের মতামত নেওয়া উপকারী হবে। মহিলারা বাড়ি এবং অফিসের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যেরও যত্ন নিন, যাতে শক্তি বজায় থাকে।

    মীন রাশি - মীন রাশির পুরনো সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সময় এসেছে। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় আটকে থাকা কাজটি এগিয়ে যেতে পারে। অফিসে অন্যের জিনিসগুলিতে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে নিজের কাজে মনোনিবেশ করা ভাল হবে। সপ্তাহের শেষে, আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, যা মনকে হালকা করবে। সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে এবং পুরানো তিক্ততা হ্রাস পেতে দেখা যাবে। আপনি যদি ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রাখেন তবে এই সপ্তাহটি আপনার জন্য শান্তি বয়ে আনবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

