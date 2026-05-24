    Weekly horoscope of 24 May to 30 May 2026: কেমন কাটবে সপ্তাহ? ২৪ মে থেকে ৩০ মে, ২০২৬র সাপ্তাহিক রাশিফল দেখে নিন

    ২৪ মে থেকে ৩০ মে ২০২৬ সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: May 24, 2026 3:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ- রাশি এখন আপনি ভাল অবস্থানে আছেন। স্বাস্থ্য ভালো আছে। ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে। তারা সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। প্রেম-সন্তানের অবস্থা ঠিকই। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সপ্তাহটি খুব ভাল। সপ্তাহের শুরুতে সাবধানতা অবলম্বন করুন। এখনই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন না। সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে মন চিন্তিত থাকবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ছোট ছোট বিষয়গুলি আপনাকে বিরক্ত করতে থাকবে। সপ্তাহের শেষটি আনন্দময় হবে। সঙ্গীর কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন। চাকরির দিক থেকে সপ্তাহটি ভাল হবে। প্রতিকার হিসেবে রোদে পানি দেওয়া শুরু করুন।

    সাপ্তাহিক রাশিফল 24-30 মে: গ্রহগুলি কীভাবে প্রেম, ক্যারিয়ার এবং অর্থকে প্রভাবিত করবে? মেষ রাশি থেকে মীন রাশিফল পড়ুন
    বৃষ- এই সপ্তাহে ইতিবাচক শক্তিতে বেষ্টিত থাকবে। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকবে। প্রেম-সন্তান খুব ভালো। ব্যবসার দিক থেকে এই সপ্তাহটি ভাল হবে। সপ্তাহের শুরুতে নিজের দিকে একটু মনোযোগ দিন। মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আপনার রক্তচাপের ওঠানামা হতে পারে, তাই এটির যত্ন নিন। আবেগপ্রবণ অবস্থায় কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। এই সপ্তাহটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুব ভাল প্রমাণিত হবে। প্রতিকার হিসাবে, আপনার সাথে একটি সবুজ আইটেম রাখুন।

    মিথুন- এই সপ্তাহটি খুব শুভ হবে, তবে প্রচুর বিভ্রান্তিও থাকবে। ভালোবাসা ও সন্তান ভালো থাকবে। ব্যবসাও ভালো থাকবে। সপ্তাহের শুরুতে নাক ও কানে সমস্যা হতে পারে। ব্যবসায় উত্থান-পতন থাকবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ভাল সময় হবে। সঙ্গীর সাথে তু-তু আই-মি হওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে। মানসিক চাপ থেকে যাবে। এর প্রতিকার হিসেবে কালীজিকে প্রণাম জানানো শুভ হবে।

    কর্কট- রাশি দীর্ঘদিন পর প্রেমের অবস্থা ভালো থাকবে। সন্তানের অবস্থা ভালো থাকবে। ব্যবসায়েরও উন্নতি হবে। এই সপ্তাহটি মানসিকভাবে ভাল কাটবে। এখন আপনি ভালো অবস্থানে আছেন। ব্যয় বাড়তে পারে, যা সমস্যার কারণ হবে। ঋণের পরিস্থিতিও হতে পারে, তবে এই অর্থ কেবল শুভ কাজে ব্যয় করা হবে। সপ্তাহের শুরুতে অর্থ হারানোর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মুখের সমস্যা দেখা দেবে। কর্মসংস্থান বাড়বে। সপ্তাহের শেষে, আরামের জন্য ব্যয় হবে। প্রতিকার হিসাবে, আপনার সাথে একটি হলুদ আইটেম রাখুন।

    সিংহ- রাশি আপনি ধীরে ধীরে একটি ভাল অবস্থানে এসেছেন। স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা ভালো। ব্যবসা ভালো থাকবে। দাম্পত্য জীবনের উন্নতি হবে। যদি আঘাতের সম্ভাবনা থাকে তবে সাবধানতা অবলম্বন করুন। সপ্তাহের শুরুতে, আপনি নার্ভাস, অস্থির এবং মানসিকভাবে চাপ বোধ করতে পারেন। এই সপ্তাহে আপনার জিহ্বা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করুন। প্রতিকার হিসাবে, একটি হলুদ আইটেম হাতের কাছে রাখুন।

    কন্যা -স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। প্রেম-সন্তানের অবস্থা খুবই ভালো। ব্যবসাও ভালো। প্রেমের বিয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সময়। সপ্তাহের শুরুতে খরচ বেশি হতে পারে। মাথা ব্যথা ও চোখের সমস্যা হবে। অজানা কোনো ভয় থাকতে পারে। সপ্তাহের শেষে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন বন্ধু তৈরি হবে। প্রতিকার হিসেবে দেবী কালীকে প্রণাম করুন।

    তুলা- এই রাশির অবস্থা ভালো। সরকারি যন্ত্রপাতি একটু অতিক্রম করুন। বাবার থেকে একটু দূরত্ব থাকলেই সম্ভব। স্বাস্থ্য ও ব্যবসার দিক থেকে সপ্তাহটি ভাল হবে। সপ্তাহের শুরুতে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে, যদিও সেগুলো কিছুটা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে তবে এটি বিরক্তিকর হবে। আপনিও উপকৃত হবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে প্রচুর খরচ হবে, যদিও সপ্তাহের শেষটি ভাল হবে। প্রতিকার হিসাবে একটি তামার আইটেম দান করুন।

    বৃশ্চিক- এই রাশির স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। প্রেম ও সন্তানের অবস্থা এই মুহূর্তে কিছুটা মাঝারি হবে। ব্যবসার অবস্থা ভালো। দাম্পত্য জীবনে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সপ্তাহের শুরুতে আদালত এড়িয়ে চলুন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। সপ্তাহের শেষে প্রচুর খরচ হবে। প্রতিকার হিসাবে, আপনার সাথে একটি হলুদ রঙের জিনিস রাখুন।

    ধনু- ধনু রাশির অবস্থা ভালো থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে পরিস্থিতি খুব একটা ভালো থাকবে না। কাকে বেছে নেবেন এবং কাকে বেছে নেবেন না তা নিয়ে বিভ্রান্তি থাকবে। প্রেম-সন্তান ও ব্যবসার অবস্থা ঠিক। সপ্তাহের শুরুতে সম্মানে আঘাত লাগতে পারে। সপ্তাহ শেষে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। প্রতিকার হিসেবে বজরং বালিকে প্রণাম জানাই।

    মকর- গুরুজনদের আশীর্বাদে মকর রাশির জাতক-জাতিকারা ভালো কাজ করবেন। সপ্তাহের শুরুতে চোট হতে পারে। যত্ন নিন। এই সপ্তাহের শুরুতে কেবল যত্ন নিন কারণ এর পরে সবকিছু ভাল হবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। সপ্তাহের শেষে ব্যবসা প্রসারিত হবে। আদালতের মামলায় বিজয় পাবেন। সিনিয়ররা সমর্থন পাবেন। প্রতিকার হিসেবে দেবী কালীকে প্রণাম করুন।

    কুম্ভ-এই রাশির স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থাও ভালো। আপনার স্ত্রী এবং আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে চোট হতে পারে। সপ্তাহান্তটি দুর্দান্ত হবে। ধীরে ধীরে, আপনি এমন ভাল দিনগুলিতে এগিয়ে যাবেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। কর্মসংস্থান বাড়বে। প্রতিকার হিসাবে আপনার সাথে একটি সবুজ আইটেম রাখুন।

    মীন- এই রাশির স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো। ভালোবাসা ভালো। ব্যবসা ভালোই চলছে। আপনার ব্যবসা প্রসারিত হচ্ছে। সপ্তাহের শুরুতে শত্রুরা আধিপত্য বিস্তার করলেও মনে অস্থিরতা থাকবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে সবকিছু ঠিক থাকবে। সপ্তাহ শেষে ইনজুরি হতে পারে। যত্ন নিন। প্রতিকার হিসাবে, ভগবান গণেশকে প্রণাম করুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। বি.দ্র- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

