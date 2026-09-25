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Weekly Horoscope Lucky Zodiac Signs: সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর-র মধ্যে লাকি কারা

সাপ্তাহিক রাশিফল ২৭ সেপ্টেম্বর-৩ অক্টোবর ২০২৬: ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে 3 অক্টোবর পর্যন্ত সময়টি ৫ টি রাশির জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। 

Published on: Sep 25, 2026, 17:00:48 IST
By Sritama Mitra
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গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের দিক থেকে আসন্ন সপ্তাহটি খুব বিশেষ হতে চলেছে। সূর্য, কন্যা রাশিতে থাকবেন এবং ২৭ সেপ্টেম্বর হস্ত নক্ষত্রে যাবেন। বুধ তুলা রাশিতে থাকবেন। শুক্রও তুলা রাশিতে বসে থাকবেন, যার ফলে এই রাশিচক্রে বুধ-শুক্রের সংমিশ্রণে লক্ষ্মী-নারায়ণ যোগ তৈরি হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর-র মধ্যে লাকি কারা
সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর-র মধ্যে লাকি কারা

৩ অক্টোবর থেকে শুক্র পশ্চাদমুখী হবে, অর্থাৎ, একটি বিপরীত আন্দোলন শুরু করবে। এই সপ্তাহে, মঙ্গল তার দুর্বল রাশি কর্কট রাশির ট্রানজিটে থাকবে। শনি মীন রাশির ট্রানজিটে থাকবে এবং রাহু কুম্ভ রাশিতে বসবেন এবং কেতু সিংহ রাশিতে থাকবেন।

মেষ: এই সপ্তাহটি মেষ রাশির জন্য ইতিবাচক ফলাফল প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে আপনার সাহস এবং বীরত্ব বৃদ্ধি পাবে। চাকরির সন্ধানকারী ব্যক্তিরা যে কোনও কাজ বা প্রকল্পে সাফল্য পেতে পারেন। কিছু চাকরিপ্রার্থী পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। পুরানো আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়া সম্ভব। এই সময়ে, আপনি আপনার পরিকল্পনা বা লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন।

মিথুন: মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা এই সপ্তাহে আর্থিক লাভের পাশাপাশি পদোন্নতিও পেতে পারেন। বড় ব্যবসায়িক চুক্তি বা অংশীদারিত্ব চূড়ান্ত করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি অনুকূল সময়। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা সাফল্য পেতে পারেন। পরিবারে সুখ আসবে। কিছু ভাল সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাবে। আপনি বিনিয়োগের সুবিধা পাবেন। স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ রয়েছে।

সিংহ রাশি: সিংহ রাশির লোকেরা আটকে থাকা কাজগুলিতে সাফল্য পেতে পারে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হবেন এবং আপনার প্রশংসা করতে পারেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার লক্ষণ রয়েছে। এই সময়ে, আপনি শক্তিশালী বোধ করবেন। নেতৃত্বের ক্ষমতা বাড়বে এবং আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে।

তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় দুর্দান্ত সাফল্য পেতে পারেন। এই সময়ে দুর্ঘটনাজনিত অর্থের লাভ হতে পারে। বৈষয়িক আনন্দ বৃদ্ধি পাবে। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার লক্ষণ রয়েছে। আয় বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। ব্যয় হ্রাস পাবে এবং আপনি সঞ্চয়ে সফল হবেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

মকর রাশি: মকর রাশির জাতকরা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য বা কৃতিত্বের ইঙ্গিত দেয়। এই সময়ে, আপনার ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে এবং আপনি আপনার কাজে সাফল্য পাবেন। আপনি সম্পদ সঞ্চয়ে সফল হবেন। ঋণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শেষ হতে পারে। ব্যবসায়ের উন্নতি হতে পারে। ভ্রমণ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। পরিবার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দূর হতে দেখা যাবে।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Weekly Horoscope Lucky Zodiac Signs: সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর-র মধ্যে লাকি কারা

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